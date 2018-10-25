Кимчи (острая корейская капуста) 

Существует более 100 разновидностей кимчи, которые отличаются не только ингредиентами, регионом приготовления, но и временем засолки, а также технологией приготовления.

Для приготовления кимчи используют не только чеснок и красный перец, но и другие продукты: от самых распространенных до экзотических. Например, некоторые корейские кулинары добавляют в кимчи имбирь, семена кунжута, морковь, кедровые орешки, груши, каштаны, морские водоросли и даже соленые маленькие креветки и устрицы.

Я готовила кимчи несколько раз по разным рецептам, но именно этот рецепт для меня оказался самым вкусным и простым. Рецепт взят из книги Ильи Лазерсона "Капуста на столе не пусто". Кстати, вчера ходили в гости, и я прихватила с собой эту капустку, скажу Вам честно - мировая закуска!))))





Пекинская капуста - 1 качан,

Перец чили молотый - 1 ст.л.,

Перец жгучий свежий - 1-2 шт.,

Чеснок - 4-5 зуб.,

Имбирь свежий - 2 см.,

Кориандр - 1 ч.л.,

Соль,

Растительное масло - 1 ст.л.



Капусту разрезать вдоль на 4 части, посолить и плотно уложить в кастрюлю, или чашку.

Залить капусту рассолом так, чтобы покрывало верхние листы полностью. Сверху на капусту я положила перевернутое блюдце для того, чтобы не всплывали верхние листья и накрыла сверху газетой.

Кастрюлю с капустой оставить на 2 дня в теплом месте. У меня стояла на кухне.Для приготовления рассола берётся 2 ст.л. соли на литр воды. В горячей кипяченной воде развести соль, и поставить остужать. Заливать холодным(!) рассолом. На 1 качан капусты у меня ушло 1,5 литра рассола.Через 2 дня готовим заправку для капусты. Свежий перец(без семян) с чесноком измельчить в ступке(блендере, мясорубке), добавить перец чили, дробленый кориандр, тертый имбирь, растительное масло, можно ещё добавить щепотку соли.Засоленную капусту промыть под проточной водой, отжать, нарезать квадратами, перемешать с заправкой, положить в пластиковый контейнер, закрыть крышкой, и опять поставить на 1-2 дня в теплое место, для брожения.Затем, хранить в холодильнике. При подаче можно посыпать семенами кунжута и свежей зеленью.Если готовите много кимчи и предполагается длительное хранение в холодильнике, то растительное масло добавлять не нужно.