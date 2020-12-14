5 невероятно вкусных пирогов с курицей

Сочетайте курицу с грибами, овощами, сыром или зеленью и угощайте близких сытными и ароматными пирогами.

1. Пирог с курицей и грибами

Ингредиенты

8 куриных бёдрышек без кости и шкурки;

1 столовая ложка растительного масла;

8 полосок копчёного бекона;

1 луковица;

250 г шампиньонов;

¼ пучка тимьяна;

2 столовые ложки муки;

400 мл куриного бульона;

200 мл молока;

400 г слоёного теста;

1 яйцо.

Приготовление

Нарежьте курицу крупными кусочками и поджаривайте на разогретом масле 5–8 минут, пока она не подрумянится со всех сторон. Выложите курицу и положите в сковороду крупно нарезанный бекон. Готовьте около 5 минут до появления хрустящей корочки. Добавьте нарезанный полукольцами лук, кусочки грибов и рубленый тимьян и обжаривайте на сильном огне 3–4 минуты, периодически помешивая.

Всыпьте муку и хорошо перемешайте. Влейте бульон и молоко и выложите обратно в сковороду курицу. Доведите до кипения и тушите ещё 30 минут на медленном огне. Затем выложите начинку в высокую форму для запекания с ободком.

Раскатайте тесто толщиной примерно 1 см, накройте им форму с начинкой и отрежьте лишнее. Смажьте тесто взбитым яйцом. Выпекайте в предварительно разогретой до 200 °C духовке в течение 30 минут, пока тесто не поднимется и не станет золотистым.

2. Куриные пирожки «Веллингтон»

Ингредиенты

4 куриных грудки без шкурки;

1 столовая ложка оливкового масла;

2 столовые ложки сливочного масла;

1 чайная ложка сушёного розмарина;

соль — по вкусу;

молотый чёрный перец — по вкусу;

несколько веточек укропа — опционально;

400 г слоёного теста;

1 яйцо.

Приготовление

Разрежьте куриные грудки вдоль пополам и слегка отбейте. Разогрейте в сковороде оливковое масло и 1 столовую ложку сливочного масла. Обжаривайте курицу по 4–5 минут с каждой стороны, пока она не подрумянится. Смешайте оставшееся размягчённое масло с измельчённым розмарином, солью, перцем и рубленым укропом (по желанию).

Раскатайте тесто тонким пластом и разрежьте на восемь квадратов. На каждый из них положите по поджаренной грудке и смажьте её смесью масла и специй. Скрепите концы теста, слепив аккуратные пирожки.

Выложите их на застеленный пергаментом противень, смажьте взбитым яйцом и выпекайте при температуре 230 °C 18–20 минут.

3. Пирог с курицей и шпинатом

Ингредиенты

Для теста

350 г муки;

1 чайная ложка соли;

220 г сливочного масла;

60–120 мл воды.

Для начинки

2 столовые ложки сливочного масла;

1 луковица;

5 столовых ложек муки;

500 мл куриного бульона;

250 мл молока;

соль — по вкусу;

молотый чёрный перец — по вкусу;

несколько веточек петрушки;

100 г замороженного зелёного горошка;

2 отваренных куриных грудки;

200 г шпината;

1 яйцо.

Приготовление

В комбайне смешайте муку, соль и размягчённое масло. Добавьте 60 мл воды и замесите тесто. При необходимости добавьте ещё воды. Заверните тесто в пищевую плёнку и поставьте в холодильник на полчаса. Затем разделите тесто пополам и раскатайте пластами. Один пласт выложите на дно формы для выпечки и разровняйте по стенкам.

На разогретом масле поджарьте измельчённый лук на среднем огне. Добавьте муку и перемешайте. Влейте бульон и молоко и готовьте, постоянно помешивая, до загустения. Добавьте соль, перец, рубленую петрушку, горошек, мелко нарезанную курицу и шпинат. Если используете замороженный шпинат, то его предварительно нужно слегка отварить в подсоленной воде.

Выложите начинку на тесто, накройте вторым пластом и прочно скрепите края теста. Смажьте пирог взбитым яйцом и поставьте в предварительно разогретую до 220 °C духовку на 35–40 минут.

4. Пирог с курицей, творогом и сыром

Ингредиенты

400 г слоёного теста;

250 г отварного куриного филе;

100 г тёртого твёрдого сыра;

250 г зернёного творога;

3 столовые ложки натурального йогурта;

соль — по вкусу;

молотый чёрный перец — по вкусу;

3 яйца.

Приготовление

Раскатайте половину теста пластом немного больше формы для выпечки, выложите его на дно и разровняйте по бокам формы. Слоёное тесто можно заменить на бездрожжевое. Смешайте мелко нарезанную курицу, сыр, творог, йогурт и специи. Взбейте яйца, добавьте их к начинке и перемешайте.

Выложите начинку в форму и накройте оставшимся раскатанным тестом. При необходимости срежьте излишки. Прочно скрепите нижний и верхний слои теста. Поставьте пирог в предварительно разогретую до 220 °C духовку на 10 минут, затем убавьте температуру до 180 °C и выпекайте ещё 25–30 минут.

5. Пирог с курицей и овощами

Ингредиенты

2–3 картофелины;

1 крупная морковь;

100 г сливочного масла;

1 небольшая луковица;

50 г муки;

соль — по вкусу;

молотый чёрный перец — по вкусу;

½ чайной ложки сушёного тимьяна;

350 мл куриного бульона;

180 мл молока;

250 г отварного куриного филе;

80 г замороженного зелёного горошка;

80 г замороженной кукурузы;

400 г слоёного теста.

Приготовление

Очистите картофель и нарежьте его кубиками. Морковь нарежьте кружочками. Выложите овощи в сотейник и залейте водой. Доведите до кипения, убавьте огонь, накройте крышкой и варите ещё 8–10 минут. Они не должны полностью провариться. Слейте жидкость и переложите овощи на тарелку.

Разогрейте в сковороде масло на среднем огне. Поджарьте на нём измельчённый лук, затем добавьте муку и специи и хорошо перемешайте. Постепенно вливайте бульон и молоко и доведите до кипения. Затем готовьте ещё 2 минуты, постоянно помешивая, пока смесь не загустеет. Выложите в сковороду кусочки курицы, горошек, кукурузу, картошку и морковь, перемешайте и снимите с огня.

Разделите тесто пополам и раскатайте два пласта. Положите один из них на дно формы для выпечки и разровняйте по стенкам. Выложите внутрь начинку, накройте другим пластом и прочно скрепите края теста. Выпекайте 35–40 минут при температуре 220 °C.