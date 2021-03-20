Семейный обед — это в некотором роде искусство. Ведь пища должна сочетать в себе не только пользу и вкус, но и красоту. Этот рецепт куриных рулетиков поможет с легкостью получить все это. Куриные рулетики — вкусное, сытное и красивое блюдо.

Для приготовления куриных рулетиков понадобится:

200-250 г слоеного не дрожжевого теста

400-500 г куриного филе

семена кунжута 25 г

1-2ст. ложки подсолнечного масла (смазать противень)

соль по вкусу

перец черный свежемолотый по вкусу

зелень для украшения блюда

Для маринада (маринад необязателен):

сок половины лимона

5 ст. ложек соевого соуса

Количество ингредиентов рассчитано на 10 очень сытных и вкусных рулетиков.

Готовим куриные рулетики

Начинаем готовить с подготовки куриного филе. Если мясо необходимо разморозить, размораживаем только при комнатной температуре. Не пользуемся микроволновой печью, горячей водой и тому подобными методами, которые могут ускорить разморозку, но при этом отрицательно сказываются на вкусовых качествах мяса.

Куриное филе нарезаем кусочками толщиной 1-2 сантиметра.

Очень важно резать мясо поперек мышечных волокон. Если резать вдоль, то мясо станет жестким и менее вкусным после приготовления.

Затем при помощи специальных инструментов — молотка для отбивания мяса, или молотка-разрыхлителя (тендерайзера) — отбиваем куриное филе.

Я предпочитаю использовать тендерайзер. После недолгих экспериментов стало понятно, что по вкусу и качеству готовое мясо не отличается, а вот процесс готовки с ним гораздо приятнее: от ударов молотком очень много брызг, с тендерайзером же такой проблемы нет.

Кусочки филе отбиваем до толщины примерно 0,5 см.

После этого мясо можно замариновать. Минут на 40 оставить в лимонном соке и соевом соусе с черным свежемолотым перцем. Это придаст дополнительную сочность куриной грудке. Но блюдо выходит очень вкусным и без маринада. Поэтому эту часть при желании можно пропустить.

Если готовим без маринада, то после того, как мясо отбили, его нужно посолить и поперчить свежемолотым черным перцем (по вкусу).

Когда мясо готово, переходим к тесту. Если тесто замороженное, даем ему оттаять. Как и мясо, оно должно оттаивать при комнатной температуре, без какой-либо дополнительной тепловой обработки. Поэтому достаньте тесто примерно за полчаса до готовки.

Когда оно станет мягким, посыпаем стол мукой и раскатываем тесто до толщины примерно в 3 мм. Сверху на тесто плотным слоем выкладываем отбитое куриное филе.

Затем тесто с мясом сворачиваем в плотный рулетик. Конец надежно закрепляем, можно немного смазать его водой, тогда он лучше прилипнет к рулету.

Затем рулет разрезаем на маленькие рулетики толщиной около полутора сантиметров.

Семена кунжута высыпаем в удобную широкую посуду.

Одной стороной окунаем в них рулетики. Если кунжут липнет плохо, то нужную сторону рулетика можно немного смочить водой

Противень смазываем подсолнечным маслом, или застилаем бумагой для выпечки и на него выкладываем рулетики. Расстояние между ними оставляем где-то полтора-два сантиметра, потому что тесто поднимется.

Рулеты ставим в разогретую до 180-200 градусов духовку и запекаем 40-45 минут. Под противень с рулетами очень важно поставить противень с водой, чтобы тесто при запекании не стало сухим.

Рулетики готовы, их можно подавать, как горячими, так и холодными. Удобно брать с собой на природу или в дорогу.

Приятного аппетита!