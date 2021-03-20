Семейный обед — это в некотором роде искусство. Ведь пища должна сочетать в себе не только пользу и вкус, но и красоту. Этот рецепт куриных рулетиков поможет с легкостью получить все это. Куриные рулетики — вкусное, сытное и красивое блюдо.
Для приготовления куриных рулетиков понадобится:
- 200-250 г слоеного не дрожжевого теста
- 400-500 г куриного филе
- семена кунжута 25 г
- 1-2ст. ложки подсолнечного масла (смазать противень)
- соль по вкусу
- перец черный свежемолотый по вкусу
- зелень для украшения блюда
Для маринада (маринад необязателен):
- сок половины лимона
- 5 ст. ложек соевого соуса
Количество ингредиентов рассчитано на 10 очень сытных и вкусных рулетиков.
Готовим куриные рулетики
Начинаем готовить с подготовки куриного филе. Если мясо необходимо разморозить, размораживаем только при комнатной температуре. Не пользуемся микроволновой печью, горячей водой и тому подобными методами, которые могут ускорить разморозку, но при этом отрицательно сказываются на вкусовых качествах мяса.
Куриное филе нарезаем кусочками толщиной 1-2 сантиметра.
Очень важно резать мясо поперек мышечных волокон. Если резать вдоль, то мясо станет жестким и менее вкусным после приготовления.
Затем при помощи специальных инструментов — молотка для отбивания мяса, или молотка-разрыхлителя (тендерайзера) — отбиваем куриное филе.
Я предпочитаю использовать тендерайзер. После недолгих экспериментов стало понятно, что по вкусу и качеству готовое мясо не отличается, а вот процесс готовки с ним гораздо приятнее: от ударов молотком очень много брызг, с тендерайзером же такой проблемы нет.
Кусочки филе отбиваем до толщины примерно 0,5 см.
После этого мясо можно замариновать. Минут на 40 оставить в лимонном соке и соевом соусе с черным свежемолотым перцем. Это придаст дополнительную сочность куриной грудке. Но блюдо выходит очень вкусным и без маринада. Поэтому эту часть при желании можно пропустить.
Если готовим без маринада, то после того, как мясо отбили, его нужно посолить и поперчить свежемолотым черным перцем (по вкусу).
Когда мясо готово, переходим к тесту. Если тесто замороженное, даем ему оттаять. Как и мясо, оно должно оттаивать при комнатной температуре, без какой-либо дополнительной тепловой обработки. Поэтому достаньте тесто примерно за полчаса до готовки.
Когда оно станет мягким, посыпаем стол мукой и раскатываем тесто до толщины примерно в 3 мм. Сверху на тесто плотным слоем выкладываем отбитое куриное филе.
Затем тесто с мясом сворачиваем в плотный рулетик. Конец надежно закрепляем, можно немного смазать его водой, тогда он лучше прилипнет к рулету.
Затем рулет разрезаем на маленькие рулетики толщиной около полутора сантиметров.
Семена кунжута высыпаем в удобную широкую посуду.
Одной стороной окунаем в них рулетики. Если кунжут липнет плохо, то нужную сторону рулетика можно немного смочить водой
Противень смазываем подсолнечным маслом, или застилаем бумагой для выпечки и на него выкладываем рулетики. Расстояние между ними оставляем где-то полтора-два сантиметра, потому что тесто поднимется.
Рулеты ставим в разогретую до 180-200 градусов духовку и запекаем 40-45 минут. Под противень с рулетами очень важно поставить противень с водой, чтобы тесто при запекании не стало сухим.
Рулетики готовы, их можно подавать, как горячими, так и холодными. Удобно брать с собой на природу или в дорогу.
Приятного аппетита!
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