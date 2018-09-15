Рецепт дня: запечённая курица в яблочном маринаде

Многие считают, что курица — это самое банальное мясо и ничего нового и оригинального придумать уже нельзя. Но мы смогли и предлагаем вам приготовить её в яблочном маринаде! Этот рецепт идеально подойдёт не только для филе, но и для крылышек и ножек.

Запечённая курица в яблочном маринаде

Забудьте о том, что куриное мясо — сухое и жёсткое. Запечённая в яблочном маринаде курица получится сочной и нежной, а гарнир в виде яблок, картофеля и лука превратит это блюдо в полноценный ужин.

Ингредиенты

Курица (ножки или крылышки 6—8 шт.

Картофель 400 г

Яблоко 2 шт.

Лук (репчатый) 1 шт.

Лимон 1 шт.

Чеснок 3 зубчика

Сок (яблочный с мякотью) 2 стакана

Масло (оливковое) 2 ст. л.

Уксус (яблочный) 2 ст. л.

Горчица (дижонская) 2 ч. л.

Тимьян 4 веточки

Лавровый лист 2 шт.

Перец (чёрный молотый) ½ ч. л.

Соль ½ ч. л.

Разрежьте луковицу на восемь частей, а лимон нарежьте тонкими кружками.

В большой миске или контейнере соедините лук, лимон, яблочный сок, уксус, горчицу, измельчённый чеснок, лавровый лист и специи. Хорошо всё перемешайте.

Добавьте в маринад курицу. Закройте контейнер крышкой или затяните миску плёнкой. Положите в холодильник как минимум на четыре часа.

Разогрейте духовку до 175 градусов.

Разрежьте яблоко на восемь частей, а некрупный картофель — на четвертинки.

Выложите маринованную курицу в форму для запекания, добавьте маринад, лук и лимон. По бокам выложите яблоки и картофель. Запекайте около 75 минут, слегка перемешав в середине приготовления.

Украсьте блюдо веточкой тимьяна и подавайте к столу.