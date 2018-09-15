Рецепт дня: запечённая курица в яблочном маринаде

Многие считают, что курица — это самое банальное мясо и ничего нового и оригинального придумать уже нельзя. Но мы смогли и предлагаем вам приготовить её в яблочном маринаде! Этот рецепт идеально подойдёт не только для филе, но и для крылышек и ножек.
Запечённая курица в яблочном маринаде
Забудьте о том, что куриное мясо — сухое и жёсткое. Запечённая в яблочном маринаде курица получится сочной и нежной, а гарнир в виде яблок, картофеля и лука превратит это блюдо в полноценный ужин.
Ингредиенты
Курица (ножки или крылышки 6—8 шт.
Картофель 400 г
Яблоко 2 шт.
Лук (репчатый) 1 шт.
Лимон 1 шт.
Чеснок 3 зубчика
Сок (яблочный с мякотью) 2 стакана
Масло (оливковое) 2 ст. л.
Уксус (яблочный) 2 ст. л.
Горчица (дижонская) 2 ч. л.
Тимьян 4 веточки
Лавровый лист 2 шт.
Перец (чёрный молотый) ½ ч. л.
Соль ½ ч. л.
Разрежьте луковицу на восемь частей, а лимон нарежьте тонкими кружками.
В большой миске или контейнере соедините лук, лимон, яблочный сок, уксус, горчицу, измельчённый чеснок, лавровый лист и специи. Хорошо всё перемешайте.
Добавьте в маринад курицу. Закройте контейнер крышкой или затяните миску плёнкой. Положите в холодильник как минимум на четыре часа.
Разогрейте духовку до 175 градусов.
Разрежьте яблоко на восемь частей, а некрупный картофель — на четвертинки.
Выложите маринованную курицу в форму для запекания, добавьте маринад, лук и лимон. По бокам выложите яблоки и картофель. Запекайте около 75 минут, слегка перемешав в середине приготовления.
Украсьте блюдо веточкой тимьяна и подавайте к столу.
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