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Рецепт дня: запечённая курица в яблочном маринаде

Многие считают, что курица — это самое банальное мясо и ничего нового и оригинального придумать уже нельзя. Но мы смогли и предлагаем вам приготовить её в яблочном маринаде! Этот рецепт идеально подойдёт не только для филе, но и для крылышек и ножек.

Запечённая курица в яблочном маринаде
Забудьте о том, что куриное мясо — сухое и жёсткое. Запечённая в яблочном маринаде курица получится сочной и нежной, а гарнир в виде яблок, картофеля и лука превратит это блюдо в полноценный ужин.
Изображение рецепта Запечённая курица в яблочном маринаде

Ингредиенты

Курица (ножки или крылышки   6—8 шт.

Картофель  400 г
Яблоко  2 шт.

Лук (репчатый)  1 шт.

Лимон  1 шт.

Чеснок  3 зубчика

Сок (яблочный с мякотью)  2 стакана

Масло (оливковое)  2 ст. л.

Уксус (яблочный)  2 ст. л.

Горчица (дижонская)  2 ч. л.

Тимьян  4 веточки

Лавровый лист  2 шт.

Перец (чёрный молотый)  ½ ч. л.

Соль  ½ ч. л.

Разрежьте луковицу на восемь частей, а лимон нарежьте тонкими кружками.
В большой миске или контейнере соедините лук, лимон, яблочный сок, уксус, горчицу, измельчённый чеснок, лавровый лист и специи. Хорошо всё перемешайте.
Добавьте в маринад курицу. Закройте контейнер крышкой или затяните миску плёнкой. Положите в холодильник как минимум на четыре часа.
Разогрейте духовку до 175 градусов.
Разрежьте яблоко на восемь частей, а некрупный картофель — на четвертинки.
Выложите маринованную курицу в форму для запекания, добавьте маринад, лук и лимон. По бокам выложите яблоки и картофель. Запекайте около 75 минут, слегка перемешав в середине приготовления.
Украсьте блюдо веточкой тимьяна и подавайте к столу.
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