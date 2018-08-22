Не знаю как Вы, но я очень люблю различные закуски "по-китайски" или же "по-корейски".

Сейчас хочу показать Вам довольно не сложный рецепт летней закуски - помидоры по-корейски! Они на следующий день еще вкуснее!

Ингредиенты:

• 2 кг помидор порезать крупно (пополам)

• 4 шт. болгарских перца

• 2 головки чеснока

• 2 шт красный жгучий перец

• зелень

Заправка:

• 100 гр. уксуса

• 100 гр. растит. масла

• 100 гр. сахара

• 2 ст. л. соли.

Как готовить:

1. Перец, чеснок, красный жгучий перец 2 шт, перекрутить на мясорубке .

2. Перемешать. Зелень порезать.

3. Укладывать слоями в 3-х литровую банку: помидоры, затем смесь из овощей, зелень.

4. Банку закрыть крышкой и поставить в холодильник в перевернутом виде на горлышко.

5. Это для того, чтобы через 8 часов уже было готово к употреблению сверху.

6. Вечером сделали, утром уже готово! А после можно держать в обычном положении.

Приятного аппетита!

Поверьте, это ОЧЕНЬ ВКУСНО!

Готовьте на радость своим близким и любимым!

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