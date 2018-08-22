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Помидоры по-корейски

Помидоры по-корейски

Не знаю как Вы, но я очень люблю различные закуски "по-китайски" или же "по-корейски".
Сейчас хочу показать Вам довольно не сложный рецепт летней закуски - помидоры по-корейски! Они на следующий день еще вкуснее! 

Ингредиенты:

  •  2 кг помидор порезать крупно (пополам)
  •  4 шт. болгарских перца
  •  2 головки чеснока
  •  2 шт красный жгучий перец
  •  зелень

Заправка:

  •  100 гр. уксуса
  •  100 гр. растит. масла
  •  100 гр. сахара
  •  2 ст. л. соли.

Как готовить:

1. Перец, чеснок, красный жгучий перец 2 шт, перекрутить на мясорубке . 
2. Перемешать. Зелень порезать. 
3. Укладывать слоями в 3-х литровую банку: помидоры, затем смесь из овощей, зелень.
4. Банку закрыть крышкой и поставить в холодильник в перевернутом виде на горлышко. 
5. Это для того, чтобы через 8 часов уже было готово к употреблению сверху. 
6. Вечером сделали, утром уже готово! А после можно держать в обычном положении.

Приятного аппетита!

Поверьте, это ОЧЕНЬ ВКУСНО!
Готовьте на радость своим близким и любимым!

Источник

помидорыЗакускисалатыкорейская кухнякулинария
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