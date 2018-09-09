Вы бы не догадались: самые неожиданные и вкусные сочетания осенних продуктов

Дыня с перцем и солью на завтрак, лимонад из кабачков, спагетти со сливами – мы выбрали несколько удивительных рецептов, которые вполне могли бы занять достойное место в лучших ресторанах Москвы, но которые легко повторить и дома.
Салат из помидоров и персиков
Во-первых, это быстро. Во-вторых, вкусно. В-третьих, найти все необходимые ингредиенты не составит труда даже в самом небольшом и скромном магазине. Поверьте, этот салат стоит того, чтобы прописать его у себя на обеденном столе.
Ингредиенты:
1 сладкий помидор
1 сочный персик
Пара веточек базилика
1-2 ст. л. бальзамического уксуса
Черный перец
Приготовление:
Нарежьте ломтиками помидор и персик. Желательно, чтобы они были одного размера.
Выложите на тарелку ломтики помидора, поместите между ними персик, разложите поверх салата листики базилика.
Сбрызнете все бальзамическим уксусом и поперчите. Салат готов!
Тосты с дыней
Нам кажется, что такой бутерброд может прекрасно разнообразить утреннее меню. Тем более, что с дыней сейчас проблем точно не будет.
Ингредиенты:
Несладкий творог или творожный сыр
Дыня
Соль
Красный перец
Ростки фасоли
Цельнозерновой хлеб
Приготовление:
Нарежьте дыню на небольшие ломтики, не прозрачные, но и не больше полсантиметра.
Намажьте немного поджаренный в тостере или на сковороде ломтик хлеба творогом или сыром.
Выложите на бутерброд дыню, посыпьте перцем, чуть-чуть солью.
Сверху еще добавьте ростки фасоли и можно подавать.
Арбузный салат
Сегодня, кажется, нет ни одного ресторана, который бы не предлагал свой вариант салата из сочной мякоти арбуза. С чем его только не смешивают: с орехами, зеленью, сырами, овощами, даже грибами. Мы предлагаем более или менее классический вариант арбузного салата.
Ингредиенты:
½ мякоти некрупного арбуза
½ красной луковицы
Пара веточек мяты
Сыр фета (по вкусу)
Черный перец
Соль
Приготовление:
Порежьте арбуз на небольшие треугольники. Извлеките из мякоти косточки и разложите кусочки на тарелку.
Очистите лук и порежьте его на небольшие дольки. Фету также порежьте на мелкие кубики. Если ее можно раскрошить, еще лучше.
Распределите по долькам арбуза лук, фету, листики мяты. Посолите и поперчите.
Лимонад из кабачков
Неожиданный освежающий напиток можно приготовить из самых обычных кабачков. Еще одна идея, как оригинально использовать дачный урожай.
Ингредиенты:
1 л воды
6 бутонов гвоздики
1 кабачок
5ст. л. сахара
1 ст. л. фруктового уксуса
1 ст. л. джина
Приготовление:
Очистите кабачок, не забудьте также удалить семена.
Нарежьте кабачок кубиками и опустите в кипящую воду. Еще раз доведите все до кипения и положите сахар.
Варите до тех пор, пока кабачок не станет прозрачным.
Теперь добавьте гвоздику и держите на огне еще пару минут.
Снимите напиток с плиты, влейте уксус и джин. Перемешайте и дайте напитку остыть. Уберите в холодильник.
Подавать холодным.
Спагетти со сливами
Слива на самом деле очень универсальный продукт. Она отлично смотрится, как в десертах, так и в супах, и с мясом, и в салатах вместе с овощами. Главное найти подходящий сорт.
Ингредиенты:
200 г слив
200 г спагетти
2 стакана сливок
1 стакан сахара
½ стакана фундука
сливочное масло
соль
Приготовление:
Нарежьте сливы на четвертинки, посыпьте сахаром и обжарьте в сливочном масле.
Отварите спагетти и положите в кастрюлю кусочек сливочного масла. Перемешайте.
Перемешайте сливки и сахар, подержите на огне до загустения.
Спагетти выложить на тарелки, сверху – сливы, орехи и полить сливочным соусом.
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