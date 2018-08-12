Бабагануш — закуска из баклажанов

В интернете есть несколько версий происходжения названия этой восточной закуски. Мне понравилась версия «баба» — отец, «гануш» — рассерженный. По легенде, супруга забыла на плите баклажаны, и они подгорели. Муж рассердился, но жена не растерялась, почистила баклажаны от шкурки и измельчила в пасту. Вот такая интересная история.
Обязательно дайте этой закуске настояться в холодильнике. Угощайтесь!
ИНГРЕДИЕНТЫ
баклажаны 3 шт.
чеснок 1 головка
соль 1 щепотка
оливковое масло 50 мл
сметана 2 ст. л.
кунжут 20 г
лимонный сок 25 мл
петрушка 3 веточки
перец черный молотый 2 щепотки
Для подачи
перец болгарский 2 шт.
крекер 10 шт.
Ингредиенты
баклажаны
3 шт.чеснок
1 голивковое масло
1 ч. л.
Духовку разогреть до 170°C. Баклажаны наколоть вилкой, чеснок очистить, смазать маслом и запечь все в духовке. Чеснок завернуть в фольгу.
Чеснок готов через 20 минут.
Баклажаны должны полностью пропечься до мягкости. Это заняло около 45 минут. Завернуть готовые баклажаны в фольгу и оставить на 15 минут.
Почистить баклажаны от шкурки, убрать семена, если они сильно крупные. Мякоть поместить в дуршлаг и оставить, чтобы стекла лишняя жидкость.
Ингредиенты
кунжут
20 глимонный сок
25 млоливковое масло
25 мл
В процессоре смешать кунжут, 25 мл масла и лимонный сок.Пробить.
Добавить мякоть баклажана и чеснок, соль и перец. Взбить. Остроту специй регулируйте на свой вкус.
Ингредиенты
сметана
2 ст. л.петрушка
2 веточкасоль
2 щепотка
В полученную пасту добавить сметану и зелень петрушки без веточек. Взбить. Попробовать на соль, добавить, если нужно. Можно добавить немного больше лимонного сока.
Пасту переложить в контейнер и убрать в холодильник на час.
Готовую закуску бабагануш сбрызнуть оставшимся маслом, посыпать перцем и зеленью.
Подавать с крекерами, чипсами из лаваша или нарезанными овощами. Суперзакуска для любого случая!
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