Бабагануш — закуска из баклажанов

В интернете есть несколько версий происходжения названия этой восточной закуски. Мне понравилась версия «баба» — отец, «гануш» — рассерженный. По легенде, супруга забыла на плите баклажаны, и они подгорели. Муж рассердился, но жена не растерялась, почистила баклажаны от шкурки и измельчила в пасту. Вот такая интересная история.

Обязательно дайте этой закуске настояться в холодильнике. Угощайтесь!

ИНГРЕДИЕНТЫ

баклажаны 3 шт.

чеснок 1 головка

соль 1 щепотка

оливковое масло 50 мл

сметана 2 ст. л.

кунжут 20 г

лимонный сок 25 мл

петрушка 3 веточки

перец черный молотый 2 щепотки

Для подачи

перец болгарский 2 шт.

крекер 10 шт.

Ингредиенты

баклажаны

3 шт.чеснок

1 голивковое масло

1 ч. л.

Духовку разогреть до 170°C. Баклажаны наколоть вилкой, чеснок очистить, смазать маслом и запечь все в духовке. Чеснок завернуть в фольгу.

Чеснок готов через 20 минут.

Баклажаны должны полностью пропечься до мягкости. Это заняло около 45 минут. Завернуть готовые баклажаны в фольгу и оставить на 15 минут.

Почистить баклажаны от шкурки, убрать семена, если они сильно крупные. Мякоть поместить в дуршлаг и оставить, чтобы стекла лишняя жидкость.

Ингредиенты

кунжут

20 глимонный сок

25 млоливковое масло

25 мл

В процессоре смешать кунжут, 25 мл масла и лимонный сок.

Пробить.

Добавить мякоть баклажана и чеснок, соль и перец. Взбить. Остроту специй регулируйте на свой вкус.

Ингредиенты

сметана

2 ст. л.петрушка

2 веточкасоль

2 щепотка

В полученную пасту добавить сметану и зелень петрушки без веточек. Взбить. Попробовать на соль, добавить, если нужно. Можно добавить немного больше лимонного сока.

Пасту переложить в контейнер и убрать в холодильник на час.

Готовую закуску бабагануш сбрызнуть оставшимся маслом, посыпать перцем и зеленью.

Подавать с крекерами, чипсами из лаваша или нарезанными овощами. Суперзакуска для любого случая!

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