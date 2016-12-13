Капуста краснокочанная маринованная, приготовленная по этому рецепту – острая, кисло-сладкая и пикантная овощная закуска из сезонных овощей.

Маринованная краснокочанная капуста

По этому рецепту вы можете также мариновать и обычную белокочанную капусту, но с красной закуска получается очень пёстрой и яркой. Получается неплохое украшение праздничного стола – вкусно и нарядно.

Время приготовления: 1 час

Количество: 2 банки вместимость по 1 л

Ингредиенты для маринованной краснокочанной капусты:

2 кг краснокочанной капусты;

700 г твёрдых зелёных яблок;

200 г репчатого лука;

несколько стручков острого перца разных цветов;

лимон;

5 г соли.

Для маринада:

1 л фильтрованной воды;

20 мл уксусной эссенции;

6 лавровых листочков;

5-6 гвоздик;

10 г семян горчицы;

10 г семян кориандра;

30 г соли;

45 г сахарного песка.

Способ приготовления маринованной краснокочанной капусты.

Краснокочанная капуста, в отличие от обычной, может окрасить ваши руки в фиолетовый цвет, поэтому для её обработки советую использовать тонкие медицинские перчатки. Польза двойная – и руки чистые, и стерильность соблюдена.

Шинкуем краснокочанную капусту

Итак, разрезаем кочан на две части, вырезаем кочерыжку. Шинкуем тонкими полосками, шириной чуть меньше 0.

5 сантиметра или около того.

Далее берём крепкие, твёрдые, кислые зелёные яблоки. Вырезаем сердцевину специальным ножом, кстати, это очень удобно и быстро, я всегда пользуюсь этим полезным приспособлением. Режем яблоки тонкими дольками, кладём в миску с холодной водой. Чтобы они не окислились, поливаем свежевыжатым лимонным соком. Нарезанные яблоки останутся светлыми, к тому же лимонный сок придаст приятный аромат овощам.

Нарезаем яблоки

Небольшие головки репчатого лука чистим от шелухи, отрезаем корневую мочку. Разрезаем небольшие луковички на четыре части.

Разрезаем луковицы на 4 части

Для маринования выбираем не самый злобный перец, он должен добавить остроту и пикантность маринованным овощам, но не перебивать вкус. Итак, чистим красный и зелёный чили от перегородок и семян, отрезаем плодоножки, режем кольцами шириной 0.5 сантиметра или чуть тоньше.

Очищаем и нарезаем острый перец

Сначала кладём капусту в глубокую миску, затем добавляем примерно чайную ложку мелкой соли, перетираем с солью. Это необходимое действие, которое существенно уменьшит объём капусты. Затем добавляем в миску нарезанный чили, ломтики яблок (без воды) и нарезанные луковки.

Перетираем капусту с солью, добавляем овощи и яблоки

Делаем маринад. Нагреваем до кипения отфильтрованную воду, добавляем соль, семена горчицы и кориандра, лавровые листочки и гвоздику. Кипятим 5-6 минут, снимаем с огня, наливаем уксусную эссенцию в миску с овощами.

Готовим маринад

Готовим банки. Моем в растворе пищевой соды, тщательно споласкиваем чистой водой. Ставим на решётку духового шкафа горлышком вниз, сушим при температуре 120 градусов по Цельсию 10 минут.

Достаём банки, заполняем овощной смесью. Затем наливаем в них горячий маринад.

В готовые банки выкладываем купусту и овощи, заливаем маринадом и стерилизуем

Завинчиваем неплотно лакированными прокипяченными крышками. Ставим в большую кастрюлю на салфетку из х\б ткани, наливаем горячую воду. Стерилизуем маринованную краснокочанную капусту 25 минут.

Маринованная краснокочанная капуста

Плотно завинчиваем крышки, переворачиваем горлышком вниз, укрываем пледом. После остывания убираем маринованную краснокочанную капусту в прохладное помещение на хранение.

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