Чтобы попробовать экзотические турецкие сладости, вовсе не обязательно лететь в Турцию. Сегодня я расскажу, как приготовить шекерпаре в домашних условиях. Рецепт простой, а все ингредиенты доступные.

Шекерпаре называется турецкая сладость, пропитанная сахарным шербетом. Десерт нежный и сочный. Конечно же, он еще и очень сладкий, в основном из-за сиропа, которого турки не жалеют, поливают и пропитывают свои десерты, чтобы они получились влажными и тающими во рту.

Общее время приготовления: 2 часа

Время приготовления: 30 минут

Выход: 15-18 шт.

Ингредиенты

для рецепта

пшеничная мука – 250 г

манная крупа – 2,5 ст. л.

сливочное масло – 125 г

разрыхлитель – 5 г

сахарная пудра – 4 ст. л. без горки

яйца небольшого размера – 2 шт.

орехи – для украшения

для шербета

сахар – 300 г (или 400 г, если любите послаще)

вода – 500 мл

лимонный сок – 1 ст. л.

Как приготовить шекерпаре

В первую очередь нужно сварить шербет, так как ему нужно время на остывание. В сотейник или кастрюлю вливаем воду и добавляем сахар (в оригинальном рецепте на 2 стакана воды идет 2 стакана сахарного песка, но лично для меня это чересчур приторно, поэтому я уменьшила количество сахара до 300 г). Доводим сироп на сильном огне до кипения, затем уменьшаем огонь и кипятим 10 минут.

Выжимаем лимонный сок и провариваем еще 5 минут. Этот вид шербета легкий, поэтому дольше его уваривать, чтобы потемнел или загустел, нет необходимости. Оставляем в сторону, пусть остывает.

Замешиваем тесто для шекерпаре. В миску просеиваем муку, смешиваем с манной крупой, сахарной пудрой и разрыхлителем. По центру делаем углубление и вливаем растопленное сливочное масло (оно не должно быть горячим, можно теплое). Можно взять масло и маргарин хорошего качества в соотношении 1:1, но полностью заменять маргарином не стоит, иначе печенье будет тверже и получится хуже на вкус.

Размешиваем муку с маслом с помощью ложки, а затем перетираем руками — получится крупка. Вот теперь добавляем яйца. И снова еще раз интенсивно вымешиваем.

Не бойтесь испачкать руки. Поначалу тесто будет очень липким, но по мере того, как вы будете его месить, оно перестанет липнуть, станет однородным и послушным. Муку не подсыпать! Не сдавайтесь, наберитесь терпения и месите минут 5. Нужно добиться полностью гладкой консистенции. От тепла лук масло смешается с пудрой, она подтает, и месить будет легко. Тесто должно получиться очень мягким, как говорят в Турции, по консистенции, как мочка уха.

Из теста катаем шарики размером чуть больше грецкого ореха (вес 30 г). Затем каждый шарик приплескиваем ладонью — это делается для того, чтобы тесто внутри хорошо пропеклось, не осталось сырым. Выкладываем заготовки на противень, смазанный растительным маслом.

В середину вдавливаем орех — это может быть миндаль, фундук, арахис, фисташки или любые другие орехи, которые вы любите и на которые у вас нет аллергии.

Выпекаем в духовке, предварительно разогретой до 180 градусов, в течение 25-30 минут, до зарумянивания (печенье может получиться темнее, чем у меня, нормой считается цвет вплоть до темно-коричневого, все зависит от возможностей вашей духовки). Если все сделать правильно, то шекерпаре равномерно поднимутся, получатся вот такие симпатичные «пухлячки».

Готовое печенье вынимаем из духовки и сразу же (!), пока горячее, заливаем примерно половиной сиропа. Стараемся пролить по всей площади. Оставляем на 20 минут, пока сироп впитается. Затем, когда десерт немного остынет, поливаем его оставшимся сиропом.

Печенье должно быть погружено в сироп по максимуму, поэтому форму выбирайте глубокую, при необходимости можно поливать ложкой время от времени. Главное, чтобы пропиталось хорошо, не было такого, что серединка сухая. Сироп должен впитаться почти полностью, а само печенье стать тяжелым и очень влажным, поэтому оставляем минимум на 2 часа или дольше.

Подавать турецкое шекерпаре можно с холодным или горячим чаем, а также вприкуску с молоком. Приятного аппетита!