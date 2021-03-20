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Творог + яйцо = вкусный завтрак ровно за 5 минут

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Кухонная техника может здорово упрощать жизнь хозяйки. Особенно это необходимо по утрам, когда нужно быстро позавтракать и бежать решать остальные вопросы. Стоять выпекать запеканки или жарить блины порой просто нет времени, но и питаться всё время сухими бутербродами тоже не вариант. Предлагаю хороший рецепт быстрого завтрака из творога, который готовится в микроволновке за 3 минуты + пару минут на смешивание продуктов.

Ингредиенты:

  • творог 9% – 100 г
  • яйцо – 1 шт.
  • сахар – 1 ст.л.
  • мука – 1 ч.л. с горкой
  • изюм, вяленая вишня или другие сухофрукты – 1 ст.л.
  • вода – 1 ст.л.

Творог + яйцо = вкусный завтрак ровно за 5 минут

Быстрый завтрак из творога – рецепт с фото:

В небольшую тарелку или миску кладем творог. Разбиваем яйцо.

Творог + яйцо = вкусный завтрак ровно за 5 минут

Насыпаем сахар и муку. Можно добавить и ванильный сахар/ванилин, если любите ванильный вкус.

Творог + яйцо = вкусный завтрак ровно за 5 минут

Добавляем ложку промытых и обсушенных сухофруктов. Это может быть изюм, вяленая вишня, мелконарезанный чернослив, курага, т.е. всё, что вам нравится и есть в кухонном шкафчике.

Творог + яйцо = вкусный завтрак ровно за 5 минут

Творожную массу хорошо размешиваем ложкой.

Творог + яйцо = вкусный завтрак ровно за 5 минут

В суповую тарелку или небольшую миску наливаем столовую ложку воды и перекладываем творожную массу.

Творог + яйцо = вкусный завтрак ровно за 5 минут

Ставим миску в микроволновую печь.

Творог + яйцо = вкусный завтрак ровно за 5 минут

Готовим 3 минуты. Масса немного увеличится в объеме.

Творог + яйцо = вкусный завтрак ровно за 5 минут

Затем накрываем миску тарелкой и переворачиваем.

Украшаем блюдо сухофруктами, орехами или шоколадом. Всё! Супер быстрый завтрак из творога готов!

Творог + яйцо = вкусный завтрак ровно за 5 минут

Приятного аппетита!

 

 

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завтраккулинария
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