Творог + яйцо = вкусный завтрак ровно за 5 минут

Кухонная техника может здорово упрощать жизнь хозяйки. Особенно это необходимо по утрам, когда нужно быстро позавтракать и бежать решать остальные вопросы. Стоять выпекать запеканки или жарить блины порой просто нет времени, но и питаться всё время сухими бутербродами тоже не вариант. Предлагаю хороший рецепт быстрого завтрака из творога, который готовится в микроволновке за 3 минуты + пару минут на смешивание продуктов.
Ингредиенты:
- творог 9% – 100 г
- яйцо – 1 шт.
- сахар – 1 ст.л.
- мука – 1 ч.л. с горкой
- изюм, вяленая вишня или другие сухофрукты – 1 ст.л.
- вода – 1 ст.л.
Быстрый завтрак из творога – рецепт с фото:
В небольшую тарелку или миску кладем творог. Разбиваем яйцо.
Насыпаем сахар и муку. Можно добавить и ванильный сахар/ванилин, если любите ванильный вкус.
Добавляем ложку промытых и обсушенных сухофруктов. Это может быть изюм, вяленая вишня, мелконарезанный чернослив, курага, т.е. всё, что вам нравится и есть в кухонном шкафчике.
Творожную массу хорошо размешиваем ложкой.
В суповую тарелку или небольшую миску наливаем столовую ложку воды и перекладываем творожную массу.
Ставим миску в микроволновую печь.
Готовим 3 минуты. Масса немного увеличится в объеме.
Затем накрываем миску тарелкой и переворачиваем.Украшаем блюдо сухофруктами, орехами или шоколадом. Всё! Супер быстрый завтрак из творога готов!
Приятного аппетита!
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