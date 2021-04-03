Постный гречневый суп

Для постных дней предлагаем сварить аппетитный суп с гречкой. Получается сытно и вкусно!
Для рецепта требуются самые обычные ингредиенты, но суп, тем не менее, получается очень вкусным и прекрасно впишется в постное меню. Гречневая крупа дополнена картофелем и пассерованными овощами. Вот подробности приготовления.
Ингредиенты
- гречка - 0,5 ст.
- вода - 1,5 л
- картофель - 2 шт.
- морковь - 0,5 шт.
- лук - 0,5 шт.
- масло постное - 3 ст. л.
- паста томатная - 1 ч. л.
- соль - по вкусу
- зелень - по вкусу
Пошаговый рецепт
Гречневую крупу перебираем, тщательно промываем под холодной водой. Гречку лучше переложить на сито. После помывки вода должна быть абсолютно прозрачной и чистой. Параллельно в кастрюлю наливаем воду. Ждем, пока она закипит. Сразу приправляем воду по вкусу солью. Перекладываем в кастрюлю подготовленную гречневую крупу.
Очищаем картофель. Нарезаем клубни в форме небольших брусков. Закидываем картофельную нарезку в кастрюле к гречке. Продолжаем варить совместно.
Тем временем измельчаем теркой морковку, лук нарезаем кусочками.
Заготовку из овощей пассеруем до готовности на сковороде в растительном масле вместе с томатной пастой.
Зажарку из овощей перекладываем в кастрюлю, продолжаем варить еще минут 5-7 (до готовности всех ингредиентов).
Готовый гречневый суп без мяса приправляем на свой вкус черным молотым перчиком и зеленью (сушеной, свежей или замороженной).
Приятного вам аппетита!
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