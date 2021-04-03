Постный гречневый суп

Для постных дней предлагаем сварить аппетитный суп с гречкой. Получается сытно и вкусно!

Для рецепта требуются самые обычные ингредиенты, но суп, тем не менее, получается очень вкусным и прекрасно впишется в постное меню. Гречневая крупа дополнена картофелем и пассерованными овощами. Вот подробности приготовления.

Ингредиенты

гречка - 0,5 ст.

вода - 1,5 л

картофель - 2 шт.

морковь - 0,5 шт.

лук - 0,5 шт.

масло постное - 3 ст. л.

паста томатная - 1 ч. л.

соль - по вкусу

зелень - по вкусу

Пошаговый рецепт

Гречневую крупу перебираем, тщательно промываем под холодной водой. Гречку лучше переложить на сито. После помывки вода должна быть абсолютно прозрачной и чистой. Параллельно в кастрюлю наливаем воду. Ждем, пока она закипит. Сразу приправляем воду по вкусу солью. Перекладываем в кастрюлю подготовленную гречневую крупу.

Очищаем картофель. Нарезаем клубни в форме небольших брусков. Закидываем картофельную нарезку в кастрюле к гречке. Продолжаем варить совместно.

Тем временем измельчаем теркой морковку, лук нарезаем кусочками.

Заготовку из овощей пассеруем до готовности на сковороде в растительном масле вместе с томатной пастой.

Зажарку из овощей перекладываем в кастрюлю, продолжаем варить еще минут 5-7 (до готовности всех ингредиентов).

Готовый гречневый суп без мяса приправляем на свой вкус черным молотым перчиком и зеленью (сушеной, свежей или замороженной).

Приятного вам аппетита!