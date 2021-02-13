Котлеты из фасоли: домашние подумали, что они из курицы. Вкус почти не отличить

Красная и белая фасоль очень богата белком, поэтому при верном рецепте вкус блюд из нее крайне напоминает курицу, или даже мясо. Котлеты из фасоли с добавлением яиц и приправ делаются быстро, а домашние почти не отличают вкус.

Стакан фасоли перед началом приготовления нужно замочить как минимум на 5 часов. Затем ставим фасоль вариться на час, за 10 минут до готовности солим. В это время мы подготовим и другие овощи. Одну некрупную морковь среднего размера пропускаем через терку, а лук режем четвертинками колец. Обжариваем их на одной сковороде и перекладываем в блендер, перемалываем в однородную массу.

Теперь в отваренную фасоль разбиваем два яйца. Фасоль нам тоже нужно перемолоть до состояния кашицы, подойдет любой способ. Смешиваем фасоль с овощами, солим, на этом же этапе можно добавить любимых специй, рецепт допускает эксперименты.

В смесь также нужно добавить немного кетчупа, или томатной пасты. Далее добавляем одну столовую ложку крахмала. Руками формируем небольшие котлеты и выпекаем их в разогретой до 180 градусов духовке 20 минут.

Видеорецепт:

Подавайте котлеты из красной фасоли также, как и обычные — они хороши с гарниром из нежного пюре, или белого риса.