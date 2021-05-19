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Выпечка на скорую руку! 10 рецептов вкусного манника на кефире, молоке, сметане и не только

Манник – один из самых простых домашних пирогов. Он хорош тем, что экспериментировать можно не только с начинками, но и с самим тестом. Если вам нужен несложный десерт к чаю для всей семьи, смело берите рецепт на заметку!

Манник с брусникой

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Ягоды – прекрасный компаньон для манника. Вы можете использовать как свежие, так и замороженные. Воздушное тесто на кефире готовится просто и быстро.

Ингредиенты:

  • Кефир – 1 стакан;
  • Сахар – 1 стакан;
  • Манная крупа – 1 стакан;
  • Мука – 1 стакан;
  • Растительное масло – 1/2 стакана;
  • Яйцо – 2 шт.;
  • Соль и сода – 1 щепотка.

В глубокую миску вбейте яйца. Добавьте соль и сахар, взбейте до пышности. Влейте кефир, всыпьте соду и оставьте на 5 минут. После добавьте манку и просеянную муку, влейте растительное масло и перемешайте тесто. Ягоды вымойте и обсушите. Всыпьте бруснику в тесто, перемешайте и выложите тесто в жаропрочную форму. Отправьте в разогретую до 180 градусов духовку и выпекайте манник около 40 минут до румяной корочки.

Ананасовый манник на молоке

Выпечка на скорую руку! 10 рецептов вкусного манника на кефире, молоке, сметане и не только

Для этого рецепта подойдет как свежее, так и кислое молоко. Ананасы можно взять и свежие, и консервированные.

Ингредиенты:

  • Яйцо – 2 шт.;
  • Молоко – 125 грамм;
  • Манная крупа – 100 грамм;
  • Сахар – 80 грамм;
  • Сода и соль – 1 щепотка;
  • Ананасы – 200 грамм.

Яйца в глубокой миске взбейте с сахаром. Молоко прогрейте немного и влейте в миску, туда же всыпьте соду, соль и манную крупу. Перемешайте все и оставьте минут на 15 на столе. Выложите тесто в жаропрочную форму, распределите сверху кусочки ананаса и отправьте форму в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекайте манник около 40 минут до румяности.

Классический манник на сметане

Выпечка на скорую руку! 10 рецептов вкусного манника на кефире, молоке, сметане и не только

Приготовить прекрасный пирог можно без лишних добавок. Такой манник, кстати, при желании можно нарезать на 2-3 коржа и перемазать любимым кремом или джемом.

Ингредиенты:

  • Манная крупа – 1 стакан;
  • Сметана – 1 стакан;
  • Сахар – 1 стакан;
  • Яйцо – 2 шт.;
  • Сода и соль – 1 щепотка;
  • Сливочное масло – 1 ч. л.

В глубокую миску отправьте яйца и сахар, взбейте до пышности. Всыпьте соль, соду, добавьте сметану и манку. Перемешайте и дайте тесту постоять 10-15 минут. После снова перемешайте. Форму для запекания смажьте сливочным маслом и присыпьте манной крупой дно и борта. Выложите тесто, разровняйте и отправьте в разогретую духовку. При температуре 180 градусов выпекайте манник 35-40 минут.

Манник с сухофруктами на воде

Выпечка на скорую руку! 10 рецептов вкусного манника на кефире, молоке, сметане и не только

Если в холодильнике не оказалось ни кефира, ни сметаны, ни даже молока, – не беда! Вкусный пирог к чаю можно приготовить даже на воде. А если добавить горсть любимых сухофруктов или цукатов, будет еще вкуснее.

Ингредиенты:

  • Вода – 1 стакан;
  • Манная крупа – 1 стакан;
  • Сахар – 1 стакан;
  • Растительное масло – 1 стакан;
  • Мука – 5 ст. л.;
  • Сухофрукты – 6 ст. л.
  • Соль и сода – 1 щепотка.

Сухофрукты предварительно замочите в горячей воде минут на 10, после обсушите на бумажной салфетке. В глубокой миске соедините сухие ингредиенты – манку, сахар, соль и соду. Выложите сухофрукты и перемешайте. После влейте воду и масло, добавьте просеянную с содой муку. Тщательно перемешайте тесто до однородности и переложите в жаропрочную форму. При  температуре 180 градусов выпекайте манник примерно 35-45 минут.

Фруктово-ягодный манник на апельсиновом соке

Выпечка на скорую руку! 10 рецептов вкусного манника на кефире, молоке, сметане и не только

Этот пирог отлично подойдет для периода поста и веганам. Тут нет молочных ингредиентов и яиц.

Ингредиенты:

  • Апельсиновый сок – 2 стакана;
  • Сахар – 1 стакан;
  • Яблоко – 1 шт.;
  • Ягоды – 250 грамм;
  • Крупа манная – 250 грамм;
  • Мука – 250 грамм;
  • Растительное масло – 80 грамм;
  • Соль и сода – 1 щепотка.

В глубокую миску влейте сок и всыпьте сахар, перемешайте. Добавьте туда же вымытые и обсушенные ягоды, нарезанное небольшими кубиками яблоко и растительное масло. Всыпьте манную крупу и соду, перемешайте. Добавьте просеянную муку и тщательно вымешайте, чтобы в тесте не образовались комочки. После выложите тесто в жаропрочную форму и отправьте в духовку. При температуре 180 градусов выпекайте манник около 30-35 минут.

Манник на майонезе

Выпечка на скорую руку! 10 рецептов вкусного манника на кефире, молоке, сметане и не только

Основой для сладкого пирога может стать даже самый обычный майонез. Получается очень нежное тесто, которое буквально тает во рту.

Ингредиенты:

  • Майонез – 1 стакан;
  • Сахар – 1 стакан;
  • Растительное масло – 3 ст. л.;
  • Манная крупа – 1 стакан;
  • Мука – 1/2 стакана;
  • Яйцо – 4 шт.;
  • Соль и сода – 1 щепотка;
  • Цедра лимона – 1 ч. л.;
  • Сливочное масло – 1 ч. л.

В глубокой миске соедините майонез и растительное масло. После всыпьте манку, просеянную муку, соду и цедру. Тщательно перемешайте. Аккуратно отделите белки от желтков (они нам не понадобятся) и взбейте со щепоткой соли и сахаром. Выложите белки в тесто и взбейте все еще разок. Смажьте жаропрочную форму сливочным маслом, выложите тесто и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекайте манник до румяности минут 40. Перед подачей можно присыпать его сахарной пудрой.

Яблочный манник без муки

Выпечка на скорую руку! 10 рецептов вкусного манника на кефире, молоке, сметане и не только

Такой нежный манник особенно придется по вкусу деткам. Кроме яблока можно использовать также грушу, сливы, хурму, персики.

Ингредиенты:

  • Манная крупа – 1 стакан;
  • Кефир – 1 стакан;
  • Сахар – 1 стакан (или меньше, по вкусу);
  • Яйцо – 2 шт.;
  • Яблоко – 1-2 шт.;
  • Разрыхлитель – 2 ч. л.;
  • Соль – 1 щепотка;
  • Растительное масло – 1 ст. л.

Кефир соедините в глубокой миске с манной крупой, перемешайте и оставьте на 15-25 минут. После всыпьте сахар, вбейте яйца, добавьте растительное масло, разрыхлитель и соль. Перемешайте все до однородности и выложите в жаропрочную форму. Яблоко вымойте, обсушите, нарежьте дольками, удалив сердцевину. Выложите дольки в тесто, и отправьте форму в духовку. Выпекайте манник около 35-40 минут при температуре 180 градусов.

Кукурузный манник

Выпечка на скорую руку! 10 рецептов вкусного манника на кефире, молоке, сметане и не только

Яркий манник можно приготовить на основе кукурузной муки. Получается не только солнечный, но и очень вкусный пирог.

Ингредиенты:

  • Манна крупа – 1 стакан;
  • Сметана – 1 стакан;
  • Сахар – 1 стакан (по вкусу);
  • Кукурузная мука – 1 стакан;
  • Яйцо – 2 шт.;
  • Ванильный сахар – 2 ч. л.;
  • Соль – 1/2 ч. л.;
  • Разрыхлитель – 2 ч. л.;
  • Сливочное масло – 3 ст. л.;
  • Изюм – 100 грамм.

Манную крупу соедините со сметаной, перемешайте и оставьте на полчаса на столе. Параллельно залейте кипятком изюм, минут через 10 обсушите. Яйца с сахаром, солью и ванильным сахаром взбейте до пышности. Добавьте размягченное сливочно масло. Выложите манную крупу, добавьте кукурузную муку и разрыхлитель. В конце введите в тесто изюм и еще раз взбейте. Жаропрочную форму смажьте немного маслом и выложите тесто. Выпекайте манник около 35-45 минут при температуре 180 градусов.

Шоколадный манник

Выпечка на скорую руку! 10 рецептов вкусного манника на кефире, молоке, сметане и не только

Этот вариант особенно придется по вкусу любителям шоколада. Какао придает тесту потрясающий аромат и вкус, так что невозможно будет не взять добавку.

Ингредиенты:

  • Мука – 1/2 стакана;
  • Манная крупа – 1/2 стакана;
  • Сметана – 1/2 стакана;
  • Сахар – 1/2 стакана;
  • Яйцо – 2 шт.;
  • Какао – 50 грамм;
  • Растительное масло – 60 грамм;
  • Соль, разрыхлитель, ванилин – 1 щепотка.

В глубокой миске взбейте яйца с солью и сахаром до пышности. Влейте растительное масло, выложите сметану, перемешайте. Добавьте манную крупу, муку и просеянное какао. Всыпьте разрыхлитель и ванилин. Тщательно взбейте тесто и оставьте минут на 15-20. После еще разок перемешайте и выложите в жаропрочную форму, смазанную маслом и присыпанную мукой (манкой). Отправьте пирог в духовку и выпекайте при температуре 180 градусов около 40 минут.

Манник с маком на сгущенке и лимонаде

Выпечка на скорую руку! 10 рецептов вкусного манника на кефире, молоке, сметане и не только

Этот насыщенно сладкий пирог особенно придется по вкусу детям. Если вы любите выпечку с маком, тогда не проходите мимо этого рецепта.

Ингредиенты:

  • Манная крупа – 400 грамм;
  • Лимонад – 400 грамм;
  • Сгущенка – 200 грамм;
  • Мак – 2 ст. л.;
  • Яйцо – 3 шт.;
  • Сметана – 3 ст. л.;
  • Сода или разрыхлитель – 1 ч. л.;
  • Растительное или сливочное масло – 1 ч. л.

Яйца соедините со сгущенкой и взбейте до пышности. Манную крупу залейте лимонадом и оставьте минут на 10-15. После соедините манку с яйцами, добавьте мак, сметану и разрыхлитель. Тщательно взбейте тесто до однородности. Выложите тесто в жаропрочную форму, смазанную маслом, разровняйте. Отправьте форму в разогретую до 180 градусов духовку и выпекайте манник около 40 минут до румяности.

 

 

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сладкая выпечка
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