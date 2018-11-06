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Луковые булочки

лук

Вы даже представить себе не можете, насколько вкусные получаются булочки! С ними только одна проблема — остановиться просто невозможно. Настоятельно рекомендую! Прекрасно подходят к супу вместо хлеба. При желании можно подавать как самостоятельное блюдо или закуску. 

Ингредиенты: 

  • лук розовый (красный)  - 2 шт. 
  • слоеное тесто — 2 пласта (размер 22х12 см) 
  • масло сливочное — 30 г
  • соль 
  • приправа сухая (по вкусу) 
  • мед — 1 ст.л. ( при желании)

Приготовление

лук
Лук почистить и нарезать кружочками толщиной не больше 1 см. Для таких булочек лучше всего подходят сладкие сорта лука: красный или розовый. Слоеное тесто предварительно разморозить и выложить на стол, слегка подпыленный мукой. 

лук
Вырезать из теста круги (обыкновенным стаканом) диаметром чуть большим диаметра лука.

лук
Выложить кружки теста на противень, застеленный пергаментной бумагой. Сверху положить кружки лука, посолить и присыпать приправкой. Наверх положить небольшие кусочки сливочного масла. Поставить луковые булочки в предварительно разогретую до 200 градусов духовку на 12-15 минут (до подрумянивания).Смотрите по своей духовке. Может быть, нужно будет на пару минут под гриль поставить. 

лук
Если решили использовать мед, то взять жидкий мед (или подогреть) и смазать готовые булочки.
Если не хочется использовать мед, тогда оставшееся сливочное масло растопить и смазать (кисточкой) горячие булочки. Я рекомендую сделать и с маслом, и с медом — уверена, от тех, что с медом, за уши не оттянешь!:)
Пробуйте и наслаждайтесь!!!
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луковые булочкивыпечкакулинария
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