Вы даже представить себе не можете, насколько вкусные получаются булочки! С ними только одна проблема — остановиться просто невозможно. Настоятельно рекомендую! Прекрасно подходят к супу вместо хлеба. При желании можно подавать как самостоятельное блюдо или закуску.
Ингредиенты:
- лук розовый (красный) - 2 шт.
- слоеное тесто — 2 пласта (размер 22х12 см)
- масло сливочное — 30 г
- соль
- приправа сухая (по вкусу)
- мед — 1 ст.л. ( при желании)
Приготовление
Вырезать из теста круги (обыкновенным стаканом) диаметром чуть большим диаметра лука.
Выложить кружки теста на противень, застеленный пергаментной бумагой. Сверху положить кружки лука, посолить и присыпать приправкой. Наверх положить небольшие кусочки сливочного масла. Поставить луковые булочки в предварительно разогретую до 200 градусов духовку на 12-15 минут (до подрумянивания).Смотрите по своей духовке. Может быть, нужно будет на пару минут под гриль поставить.
Если решили использовать мед, то взять жидкий мед (или подогреть) и смазать готовые булочки. Если не хочется использовать мед, тогда оставшееся сливочное масло растопить и смазать (кисточкой) горячие булочки. Я рекомендую сделать и с маслом, и с медом — уверена, от тех, что с медом, за уши не оттянешь!:)
Пробуйте и наслаждайтесь!!!
Свежие комментарии