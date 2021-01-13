Яблоки + слоёное тесто = нереально красивые «розы» к чаю (идеально, когда хочется вкусненького, а времени нет)

Очень простой и быстрый рецепт с обалденным результатом. Эта выпечка готовится меньше, чем за час, и состоит всего из пары ингредиентов. Главное заблаговременно достать размораживаться слоеное тесто. Обратите внимание, что нарезать яблоки нужно очень тонко. Выпекаем в силиконовых или тефлоновых формочках для кексов или маффинов. Если форм нет, но очень хочется приготовить, можно попробовать сделать «формы» из нескольких слоев фольги.

Ингредиенты:

слоеное бездрожжевое тесто – 1 упаковка

яблоки – 2-3 шт.

сахар – 3 ст.л.

сок лимона – 1 ст.л.

корица молотая – 1 ч.л.

сливочное масло (растопленное) – чтобы смазать тесто

Рецепт приготовления яблочных роз в слоеном тесте:

Яблоки нарезаем очень тонкими дольками. Кожуру не чистим. Желательно взять яблоки красного цвета. Дольки складываем в миску, поливаем соком лимона и перемешиваем.

Слоеное тесто заранее размораживаем при комнатной температуре. Разрезаем прямоугольниками с шириной примерно 10—12 см. Толщина должна быть примерно 2-3 мм. Раскатывать тесто скалкой или нет, зависит от того, какое конкретно тесто вы используете.

Смазываем тесто растопленным сливочным маслом, на верхний край выкладываем яблочные дольки внахлест (они должны немного выступать за край).

Немного посыпаем сахаром и молотой корицей.

Складываем тесто пополам, яблоки при этом будут немного «выглядывать».

Теперь скручиваем тесто с начинкой в рулетики. Повторяем весь процесс с остальным тестом и яблоками.

Помещаем «розы» в силиконовые формочки для маффинов или кексов.

Ставим их в горячую духовку и выпекаем около 30 минут (при 200 С). После немного остужаем, можно присыпать сахарной пудрой.

Приятного аппетита!