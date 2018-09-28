Пряный тыквенный пирог

Я родилась не севере и давно не тоскую по мимолетному лету, но я никак не ожидала в этом году такой подлости, как мимолетная золотая осень! Скажите, это я просто проморгала все или она правда была ничтожно короткой? Или так всегда, просто моя любовь к листопаду и осеннему минору с каждым годом все больше, а золотая осень длинее не становится от этого? В общем, те кто уже в окно лицезреет снег, не удивляйтесь моим солнечным картинкам, я просто продлеваю себе любимое время года, точнее его небольшую часть. : )



Вот уже пару лет я открываю для себе тыкву. Раньше и подумать не могла, сколько всего интересного из нее можно приготовить. Рецептов просто миллион. Этой осенью я продолжаю тренировать свои тыквенные кулинарные навыки. А потому нашла более усовершенствованный рецепт тыквенного пирога, тот что принято считать классическим американским.

Тыкву я в этом году покупала всю, какую встречала на своем пути. Такие разные и интересные сорта. А еще родители с дачи презентовали. Я ее на зиму заморозила и порезанной на кубики, и в виде пюре. И до сих пор еще готовлю: добавляю в каши. овощные рагу, супы и пр.

А теперь давайте займемся пирогом!



Ингридиенты (у меня была форма диаметром 26 см):

Для теста:

210 г муки

150 г сливочного масла

1/4 ч.л. соли

3 ст.л. ледяной воды

Для начинки:

450 г тыквенного пюре (для этого необходимо примерно 500-600 гр "живой" тыквы)

150 г сахара

3 яйца

1 банка сгущенного молока (400 г)

1/2 ч.л. соли

1ч.л. молотой корицы

1/4 ч.л. молотого мускатного ореха

1/4 ч.л.молотой гвоздики

1/4 ч.л. молотого сухого имбиря

(я специй не жалею и кладу всегда чуть больше, но это на любителя!



1. Готовим тесто: муку, соль и масло перетираем в крошку, добавляем воду, быстро замешиваем тесто. Укладываем его в форму, формируя небольшие бортики и убираем в холодильник до лучших времен и приступаем к начинке.





2. Тыкву ощичаем от кожуры и семян, нарезаем кубиками и отправлем в кастрюлю, куда наливаем воды, чтобы покрывала всю тыкву. Варим сначала на большом, потом на среднем огне, пока не станет мягкой. Сливаем воду, тыкву измельчаем блендером в пюре и даем остыть. Отмерям 450 гр, остальное можно смело съесть. Я всегда отдаю Илюше, так как это идеальный варинат детского питания, даже в качестве первого прикорма можно использовать. Дети любят, так как пюре сладкое и красивое. : )





3. Яйца взбиваем с сахаром, добавляем тыквенное пюре, сгущенку и специи. Перемешиваем до однородности. Выливаем начинку в основу из теста. Ставим пирог в разогретую до 220 градусов духовку и печем 10 минут. Затем уменьшаем температуру до 170 градусов и печем еще около 40 минут. И, как всегда, самое сложное в приготовлении выпечки - даем пирогу остыть, а уж потом перекладываем на тарелку, украшаем и едим.





Приятного чаепития, осеннего, теплого, дружественного, как получилось у меня с этим пирогом! Было кого угостить и с кем разделить радость поедания этого прекрасного десерта!

В разрезе....





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