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Тушеные ребра с нутом. Рабоче-крестьянский вариант сытного ужина

Тушеные ребра с нутом. Рабоче-крестьянский вариант сытного ужина Из Одессы с морковью, Кулинария, Еда, Рецепт, Фотография, Ребро, Мясо, Нут, Длиннопост

Здравствуй, честной народ. Сегодня хочу показать штуку, которую я помню еще с детства: тушеные ребрышки и нагут в томатном соусе – блюдо до безобразия простое и непритязательное к заменам, но откровенно душевное и сытное, вкусное и честное, что-ли. Такое хорошо идет после плодотворного рабочего дня на свежем воздухе. И чтоб потом сидеть на низкой лавочке и смотреть, как красиво растут тюльпаны в саду или как ладно сложена дровница у стены летней кухни. Тот же сад камней для умиротворения, но на наш, сугубо практичный лад.

Уточнение: нагутом в Молдавии называют нут, а поскольку село из которого родом мои бабушка, дедушка и мама – приграничное с Молдавией, то отсюда зачастую и растут ноги у этих заимствований.

Тушеные ребра с нутом. Рабоче-крестьянский вариант сытного ужина Из Одессы с морковью, Кулинария, Еда, Рецепт, Фотография, Ребро, Мясо, Нут, Длиннопост

Понадобится вот что:

-1 кг свиных ребер.

- 400г сезонных помидор. Вне сезона брать томаты в собственном соку или густой томатный сок. Я использую перебитые в блендере помидоры без кожи, которые заранее разлил по удобным контейнерам по 400-500мл и заморозил. Они не занимают много места и их удобно быстро разморозить в сотейнике на среднем огне, просто доведя до кипения.

- 2 небольших луковицы или одна большая.

- 2 зуба чеснока

- 2-3 листка лаврушки.

-2-3 ст.л. растительного масла

- пару веточек тимьяна .В детстве такого не было, но уже давно я его сюда кладу- он тут смотрит гармонично.

- Нут- 400г.

- Следующие две позиции совсем дополнительные и класть их не обязательно. Это душевный подгон моей подруги Юли из Сан-Ремо- вяленые томаты и вялено-сушеный сладкий перец. Их задача здесь- усиливать вкус и добавлять своих оттенков.

-сахар-совсем опционально

 

Как готовить:

- Накануне нут залить холодной водой. Обычно нуту достаточно ночи на замачивание и примерно час на готовку.

- В казане или кастрюле разогреть масло, добавить нарезанный кубиком лук, нарубленный чеснок и готовить на среднем огне до мягкости. Подрумянивать его сегодня не надо.

Тушеные ребра с нутом. Рабоче-крестьянский вариант сытного ужина Из Одессы с морковью, Кулинария, Еда, Рецепт, Фотография, Ребро, Мясо, Нут, Длиннопост

Тушеные ребра с нутом. Рабоче-крестьянский вариант сытного ужина Из Одессы с морковью, Кулинария, Еда, Рецепт, Фотография, Ребро, Мясо, Нут, Длиннопост

- Лук вынуть и в оставшееся масло забросить ребра, разрезанные по одному ребрышку. Старайтесь покупать не слишком широкую реберную ленту, чтобы не пришлось потом рубить. Я выбираю так, чтобы ребра были «на укус»- не слишком длинные, но и не короткие. Так, чтобы разрезать по одному ребру и все. Обжарить ребра по 4-5 минут с каждой стороны, чтобы они подрумянились. Огонь-чуть выше среднего. Ориентируйтесь на цвет.  Если ребра не помещаются все сразу, готовьте частями, чтобы они жарились ,а не тушились.

Тушеные ребра с нутом. Рабоче-крестьянский вариант сытного ужина Из Одессы с морковью, Кулинария, Еда, Рецепт, Фотография, Ребро, Мясо, Нут, Длиннопост

- Вернуть в кастрюлю к мясу поджаренный ранее лук, забросить помидоры или густой томатный сок, тимьян, лавровый лист, смолотый черный перец и соль. Если у вас, как у меня вяленые томаты и перец, их можно забросить тоже.

Тушеные ребра с нутом. Рабоче-крестьянский вариант сытного ужина Из Одессы с морковью, Кулинария, Еда, Рецепт, Фотография, Ребро, Мясо, Нут, Длиннопост

- С нута слить воду и забросить в общую кастрюлю. Долить воды, чтобы все было покрыто.

Тушеные ребра с нутом. Рабоче-крестьянский вариант сытного ужина Из Одессы с морковью, Кулинария, Еда, Рецепт, Фотография, Ребро, Мясо, Нут, Длиннопост

Тушеные ребра с нутом. Рабоче-крестьянский вариант сытного ужина Из Одессы с морковью, Кулинария, Еда, Рецепт, Фотография, Ребро, Мясо, Нут, Длиннопост

- Накрыть крышкой, довести до кипения и выровнять огонь так, чтобы лишь спокойно и неторопливо побулькивало. Готовить час-час двадцать. Нут бывает разным и время его приготовления может варьироваться. Ребрам хватает около часа в таком режиме. А вот нуту, возможно, будет мало. Так что после часа можно открыть крышку и поинтересоваться, как идут дела. Попробовать нут и заточить одно ребрышко. Заодно понять, как там по соли-перцу. Если что-добавить. Нут должен быть мягким и полностью готовым. Как и ребра. Я иногда регулирую кислотность помидоров, добавляя чайную ложку сахара. Но это уже дело вкуса. В конце можно подровнять по вкусу на соль и приправить дополнительно черным перцем.

Тушеные ребра с нутом. Рабоче-крестьянский вариант сытного ужина Из Одессы с морковью, Кулинария, Еда, Рецепт, Фотография, Ребро, Мясо, Нут, Длиннопост

Все. Дать немного остыть и поставить на стол в компании с вином и свежим, вкусным хлебом. Наслаждаться. Думать о вечном.

Тушеные ребра с нутом. Рабоче-крестьянский вариант сытного ужина Из Одессы с морковью, Кулинария, Еда, Рецепт, Фотография, Ребро, Мясо, Нут, Длиннопост

Тушеные ребра с нутом. Рабоче-крестьянский вариант сытного ужина Из Одессы с морковью, Кулинария, Еда, Рецепт, Фотография, Ребро, Мясо, Нут, Длиннопост

Тушеные ребра с нутом. Рабоче-крестьянский вариант сытного ужина Из Одессы с морковью, Кулинария, Еда, Рецепт, Фотография, Ребро, Мясо, Нут, Длиннопост

Тушеные ребра с нутом. Рабоче-крестьянский вариант сытного ужина Из Одессы с морковью, Кулинария, Еда, Рецепт, Фотография, Ребро, Мясо, Нут, Длиннопост

Тушеные ребра с нутом. Рабоче-крестьянский вариант сытного ужина Из Одессы с морковью, Кулинария, Еда, Рецепт, Фотография, Ребро, Мясо, Нут, Длиннопост

Технические вопросы и замены:

- Мясо: ребра могут быть и говяжьи и бараньи. Но в принципе, не грех и кусочек лопатки взять или задней части.

- Нут: если нет времени на замачивание, можно пользоваться консервированным. В этом случае готовить мясо со всем остальным минут 40-50, а потом добавить нут или фасоль и томить еще минут 20-30.

- Совсем без нута. Если по каким-то причинам вы решили делать без него, то можно просто готовить, как указано, но без нута, сделав на гарнир например картофельное пюре. А можно минут за 20-25 до готовности добавить к тушеному мясу картошку, нарезанную уверенными дольками.

- А можно вместо картошки сделать небольшой казан мамалыги. Если вы еще не ели мамалыги, то решительно рекомендую заполнить этот пробел.

- Сильно уваривать соус до густоты не рекомендую. Соус вкусный и в него хорошо макать хлебом.

 

Выводы: ну что тут скажешь- простая и домашняя еда. Без выпендрений и зефирных лебедей с пеной из шпинатного мусса. Ребра мягкие и их можно есть даже ложкой. Вкусный нут и густой, томатный соус в который здорово макать горбушкой. В принципе и все. Обычная, но вкусная домашняя еда, которую можно готовить без привязки к поводу, а просто на обед-ужин. Все просто и экономично. В общем, честной народ- рекомендую к приготовлению и составлению своего собственного мнения. Удачи.

 

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