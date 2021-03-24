Постные драники из картошки без яиц - вкусное, сытное блюдо на каждый день!

Постные драники из картошки без яиц остаются все такими же аппетитными и цельными, если готовить их проверенными методами. В кулинарном процессе пригодятся и некоторые хитрости, которыми пользуются бывалые кулинары при готовке очередного, пускай даже будничного, превосходного блюда.

Как приготовить постные драники?

Постные драники из картофеля пекутся практически аналогичным способом, как и те, в которые добавляются яйца. Картофель все так же измельчается на терке и соединяется со связующим компонентом: крахмалом, мукой, манкой. Также во время готовки следует учесть некоторые тонкости, чтобы получить хороший результат.

Не использовать молодую картошку с низкой степенью крахмалистости. Процеживать тертую заготовку. Использовать лук, чтобы масса не темнела. Жарить постные драники из картошки без яиц в большом количестве раскаленного масла.

Постные драники из картошки – рецепт без яиц

Картофельные драники без яиц постные готовятся всего из двух ингредиентов. При желании их дополняют любимыми специями. Прекрасно подойдет черный перчик, свежий или сушеный чеснок, ароматные сушеные травы. Лишний жир можно убрать, выложив готовые лепешки на решетку или бумажное полотенце.

Ингредиенты:

картофель – 1 кг;

мука – 2 ст. ложки.

Приготовление

Рецепт приготовления постных драников начинают с очистки картофеля. Измельчают его на мелкой терке, сцеживают жидкость. Смешивают с мукой, подсаливают. Жарят с обеих сторон до золотистости.

Постные драники из вареной картошки

Существует много способов напечь постные драники из картошки. Рецепт с использованием отварного овоща считается одним из самых простых. Однако, здесь как никогда важно выбрать правильный сорт картофеля с высоким содержанием крахмала, чтобы деруны не развалились при жарке. В ином случае в тесто добавляют чайную ложку крахмала.

Ингредиенты:

картофель – 1 кг;

свежая зелень – по вкусу.

Приготовление

Картошку моют и ставят варить в подсоленной воде, снимают кожицу. Натирают на крупной терке или давят через картофельный пресс. Заправляют специями, солью. Засыпают мелко рубленой зеленью. Руками, смазанными маслом, лепят оладьи. Жарят постные драники из картошки без яиц в обильном количестве масла до хрустящей корки.

Постные драники из пюре

Рецепт постных драников сделанных на основе пюрированной картошки тоже просто воплощается в реальность. Мука необязательно должна использоваться пшеничная. Подойдут и сорта из других злаков или круп. Чтобы вкус получился более насыщенным можно использовать любую приправу к блюдам из картофеля.

Ингредиенты:

картофель – 800 г;

мука – 2,5 ст. ложки;

свежий укроп – 1 пучок.

Приготовление

Очищенную от кожуры картошку режут небольшими ломтиками и отваривают. Сливают воду, оставив совсем немного на дне и давят в пюре. Засыпают просеянной мукой, солью, специями и рубленым укропом. Хорошо мешают руками, чтобы не осталось комочков. Формируют оладьи и обжаривают до зарумянивания.

Рецепт постных драников из картошки с луком

Без ароматного лука рецепт постных драников из картофеля скорее исключение, чем правило. Этот слезоточивый, но незаменимый в кулинарии овощ, придает любому блюду устойчивый вкус. Благодаря ему заготовка для драников не превратится в серо-черную массу, а весь период жарки будет оставаться светлой.

Ингредиенты:

картофель – 1 кг;

лук – 2 шт.;

мука – 3 ст. ложки.

Приготовление

Картофель моют, очищают и трут на мелкой терке, воду сливают. Луковички чистят от шелухи и измельчают на терке. Соединяют тертые массы с просеянной мукой. Подсыпают соли, специй, хорошо перемешивают. Выкладывают ложкой и жарят постные драники из тертой картошки без яиц пока не станут мягкими.

Постные картофельные драники с чесноком – рецепт

Постные картофельные драники на сковороде получатся еще более ароматными и обретут приятный пряный вкус, если положить в тесто чеснок. Лучше, чтобы он был свежим. Его можно потереть на терке или прогнать через пресс, но ножом резать не стоит. Важно, чтобы зубки дали как можно больше сока, а с дроблеными кусочками этого не случится.

Ингредиенты:

картофель – 700 г;

лук – 1 шт.;

чеснок – 3 зубка;

мука – 2 ст. ложки.

Приготовление

Картошку моют, чистят. С зубков и луковицы снимают шелуху. Очищенные картофелины и лук трут на терке помельче, лишнюю жидкость сливают. Чеснок пропускают через пресс. Заготовки соединяют в одной емкости. Туда же просеивают муку, присыпают солью. Массу перемешивают и выкладывают по столовой ложке в раскаленное масло.

Постные драники из картошки и кабачков

Урожайные годы не редкость. Тогда многие дачники мучаются с проблемой из-за того, что не знают куда деть огромное количество кабачков. В подобных ситуациях можно напечь постные драники. Из кабачков и картофеля они получаются нежными и сочными. Пригодится и свежая зелень с грядки, которую тоже добавляют в тесто.

Ингредиенты:

картофель – 500 г;

средний кабачок – 1 шт.;

лук – 2 шт.;

мука – 1,5 ст. ложки;

свежая зелень – 1 пучок.

Приготовление

Очищенные картофелины трут на мелкой терке. С кабачка снимают кожуру, чистят от крупных зерен, если таковые имеются, и тоже перетирают, а лишнюю жидкость убирают. С луковиц снимают шелуху, режут помельче, как и зелень. Все компоненты смешивают и обжаривают постные драники из подсоленной картошки без яиц.

Постные драники с капустой и картошкой

Улучшает вкус и добавленная в тесто капуста. Постные капустные драники легкие, почти что диетические. Если пожарить их на антипригарной сковороде с минимальным количеством масла или вообще без него, то можно без угрызений совести съесть порцию и не бояться, что талия увеличится на парочку сантиметров.

Ингредиенты:

картофель – 400 г;

капуста – 300 г;

лук – 1 шт.;

мука – 2 ст. ложки.

Приготовление

Картошку чистят, трут на мелкой терке, процеживают. Капусту мелко-мелко шинкуют ножом или измельчают с помощью блендера. Очищенную луковицу тоже трут на терке. В одной емкости перемешивают заготовки с просеянной мукой, солью. Лепят драники и перекладывают в бурлящее масло.

Постные драники с овсянкой

Постные драники с геркулесом имеют плотную структуру. Злаки замечательно впитывают лишнюю влагу, тем самым скрепляя кусочки картофеля между собой. Предварительно хлопья лучше измельчить в кофемолке или блендере. Чтобы оладьи не получились слишком бледными, можно подсыпать немножко куркумы.

Ингредиенты:

картофель – 500 г;

овсяные хлопья – 5 ст. ложек;

лук – 1 шт.;

куркума – 1/3 ч. ложки.

Приготовление

Картошку чистят, моют, трут на крупной терке. Хлопья измельчают. С луковицы снимают шелуху, мелко шинкуют. Все перемешивают с куркумой, парой щепоток соли. Формируют оладьи и жарят до золотистой корочки.

Постные драники из картошки с манкой

Удачное сочетание образуют постные драники с манкой. Мелкие крупицы могут стать полноценной, достойной заменой муки, которая, к слову, делает вкус более вязким, тогда как с манкой такого не очень-то приятного ощущения не складывается. Тесто получается липким, поэтому лепить драники удобнее мокрыми руками.

Ингредиенты:

картофель – 1 кг;

манная крупа – 0,5 стакана;

лук – 1 шт.;

чеснок – 1 зубок.

Приготовление

С картофелин снимают кожицу, мелко трут на терке и засыпают манкой. С луковицы снимают шелуху, режут как можно мельче. Перемешивают с картофельной массой, подсыпают соли. Руками, смоченными в воде, формируют котлетки. Жарят на среднем огне пока стороны не зарумянятся.

Постные драники из картошки с грибами

Некоторые проживают всю свою жизнь, так и не узнав насколько вкусными могут быть постные драники с грибами. Нет, их не едят вприкуску, а добавляют непосредственно в тесто. Грибы могут быть лесными, но самый примитивный вариант – шампиньоны. Они быстро готовятся и не нуждаются в предварительной обработке.

Ингредиенты:

картофель – 1 кг;

грибы – 300 г;

лук – 1 шт.;

мука – 3 ст. ложки.

Приготовление

Грибы моют, мелко режут и обжаривают с растительным маслом до полного испарения влаги. Картофелины с луковичкой чистят, измельчают в мясорубке. Выкладывают в массу грибы. Посыпают мукой, солью, перцем. Выкладывают оладушки в горячее масло и жарят с обеих сторон.

Постные драники с рисовой мукой

Рис сам по себе очень вязкий, такими же свойствами он не перестает обладать в дробленом виде. Непривычный сорт муки никак не меняет вкусовые качества. С моментальной скоростью, порошок впитывает жидкость, что как раз очень необходимо в процессе заготовления теста, так как оно бывает излишне жидким.

Ингредиенты:

картофель – 500 г;

рисовая мука – 250 г;

лук – 1 шт.;

зеленый лук – 1 пучок;

чеснок – 1 зубок.

Приготовление

Все продукты чистят, моют. Картофелины трут на терке помельче, а лишний сок отжимают с помощью дуршлага. На мелкой терке трут и луковицу с чесноком. Зеленый лучок мелко рубят ножом. Смешивают все в одной емкости. Всыпают муку, специи и тщательно размешивают. Жарят на среднем огне около 3 мин. с каждой стороны.

Постные драники в духовке

Постные картофельные в духовке – отличный способ не наносить удар организму порцией пережаренного масла и значительно сэкономить время на длительной обжарке каждой лепешки. Когда их готовят в духовке, то просто раскладывают на противне и с нетерпением ждут, пока краешки станут золотистыми.

Ингредиенты:

картофель – 700 г;

лук – 2 шт.;

растительное масло – 3 ст. ложки.

Приготовление

Духовку разогревают до 220°С, а противень застилают пергаментом. Лук режут тонюсенькими, практически прозрачными полукольцами. Картофель трут на мелкой терке, всыпают чайную ложку соли и оставляют на 5 мин. Излишек жидкости отжимают руками. Обе массы смешивают, заправляют маслицем и формируют лепешки. Выкладывают на противень, сохраняя небольшое расстояние. Градус в духовом шкафу снижают до пометки 175. Выпекают драники 15 мин. Переворачивают и готовят еще 5 мин.

Постные драники в вафельнице

Вафельница – незаменимый прибор на кухне современной хозяйки. Невзирая на однозначное название, готовить в ней можно не одни лишь вафли. В приборе можно сварганить даже постные драники без яйца. Они будут иметь оригинальную форму, получатся хрустящими и обретут совершенно новую вкусовую гамму.

Ингредиенты:

картофель – 400 г;

зеленый лук – 1 пучок;

чеснок – 3 зубка;

мука – 3 ст. ложки;

вода – 100 мл;

растительное масло – 1 ст. ложка;

Приготовление