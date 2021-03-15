Смешиваем зеленый лук и яйца. Выпечка на зеленой основе готова за 20 минут и не требует начинки

К сытной выпечке принято добавлять начинку, но есть способ сделать вкуснейшие лепешки и без нее. Смешаем просто зеленый лук и яйца, выпечка на зеленой основе будет готова в 20 минут.

Для приготовления нам потребуется 2 пучка зеленого лука, 200 миллилитров воды, чайная ложка соли, 550 граммов муки. На смазку пойдет еще 2 столовые ложки муки, половина чайной ложки соли, 100 миллилитров растительного масла и 50 граммов масла сливочного.

Зеленый лук режем достаточно мелко и перекладываем его в глубокую миску. Туда же разбиваем яйца, добавляем соль и воду, затем перемешиваем. Вводим муку и замешиваем тесто. Пусть немного подойдет и готовим дальше.

Тесто делим на равные части, из каждой скатываем булочку. Затем раскатываем заготовки в лист и смазываем смесью растительного и сливочного масла. Кстати, к смеси можно добавить и любимых специй, но это уже опционально. Листы скатываем в несколько слоев.

А потом снова раскатываем скалкой, таким образом лепешки получатся слоеными. Осталось только пожарить их в большом количестве кипящего масла.

Видеорецепт:

Такие лепешки можно подавать и вместо хлеба к основному блюду. Они хорошо смотрятся и в качестве самостоятельной закуски.