Осенью особенно вкусны яблоки. Сделаем сегодня отличный десерт c некоторой долей лёгкой возни — традиционный датский яблочный трайфл.

У вас точно найдутся сейчас яблоки. Вообще, по рецепту, предполагаются зелёные, с кислинкой («гренни смит»), но мне кажется, можно использовать любые, которые для вас кажутся идеальными. Нарезаем их небольшими кубиками и выкладываем в кастрюлю, добавляем туда 4 ст. л. сахара, воду и готовим до мягкости, примерно минут 20. Нам не нужно повидло — нас вполне устроит чуть смягчённый строгий яблочный характер.

Мне захотелось добавить корицу, буквально на кончике ножа. Если видите, что требуется вода, можете немного долить, но осторожно, чтобы это не стало компотом. Затем надо обязательно полностью остудить яблоки.

Теперь займёмся «начинкой». В сковороде растопим масло, добавим оставшийся сахар и перемешаем. Сюда же высыпаем панировочные сухари и обжариваем до золотистой корочки. Тут главное — не отвлекаться, даже если хочется пританцовывать, иначе сухари со своим скверным характером, легко подгорят. Когда нам удастся не подпалить их, а получить хрустящую сухаристую крошку, перекладываем их в тарелку и, дождавшись, пока остынут, крошим пальцами, чтобы не было комочков.

Теперь нам предстоит взбить сливки «до пиков». Всегда раньше спотыкалась на этом определении: каких пиков, куда, зачем. Потом поняла, что надо взбивать, и станет всё предельно ясно: пики появились (такие мини-Альпы в отдельно-взятой миске) — закончили взбивать.

Теперь достаём посуду для трайфла. Она обязательно должна быть круглой: стаканы, большие фужеры, бокалы, прозрачные чаши. И начинаем торжественно выкладывать: слой яблок, слой сухарей, слой сливок. Повторить взболтать, но не смешивать . Сверху можно посыпать небольшим количеством сухариков. Десерт готов!

Что вам сказать? Это вкусно. Своеобразно. Сливки обволакивают и стараются увлечь в плавный танец привычного вкуса. Лёгкая яблочная кислинка расставляет неожиданные акценты, как солнечные лучики, пробившиеся сквозь осенние тучи. И тут на сцене появляются хрустящие крошки, которые очень старательно будут отвлекать вас, напоминая о летнем отдыхе, морском песке (он ведь тоже хрустел на зубах, помните?). Однако строгие сливки и настырные яблоки лидируют в этом трио, создавая неповторимый союз, подобно тому, как яркие ритмы латино идеально сочетаются с мягкими лирическими мелодиями. Возможно, ваш трайфл окажется более брутальным или, наоборот, несколько романтичным, но поверьте, вы получите истинное наслаждение от его почти идеальным вкуса.

P.S.: на 1 кг яблок (не забудьте очистить от сердцевины и кожуры) потребуется 140 г сахара, 200 мл воды, пакетик ванильного сахара (8 г), 100 г сливочного масла, 120 г панировочных сухарей, 300 мл жирных сливок (33%), капельку уверенности в себе и море позитива. Источник рецепта — книга «Скандинавская кухня» Бронте Аурель.