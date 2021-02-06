Быстрая итальянская намазка на хлеб

Намазку на хлеб из сливочного масла с ароматными добавками готовят во многих странах мира. Предлагаем рецепт пикантной итальянской намазки на основе масла, вяленый помидоров и базилика. Такое сочетание продуктов считается итальянской классикой. Блюдо готовится очень быстро и просто, компоненты мелко нарезаются и смешиваются со вбитым сливочным маслом. Для пикантности и аромата добавляем немного чеснока. Масса имеет отличную консистенцию и яркий внешний вид.

Приготовление:

Подготовьте необходимые продукты по списку. Сливочное масло выложите из холодильника примерно за 1 час до приготовления намазки, чтобы оно стало мягким и эластичным.

Размягченное масло нарежьте на куски, поместите в глубокую емкость, взбейте миксером или электровенчиком до образования пышной массы.

Консервированные вяленые помидоры достаньте из масла, в котором они хранились, нарежьте на мелкие кусочки, закиньте к сливочному маслу.

Свежий базилик ополосните, влагу стряхните, листочки мелко нашинкуйте. Зубочки чеснока очистите, измельчите под прессом. Зелень и чеснок добавьте в основной состав.

Массу посолите по вкусу, тщательно перемешайте для соединения всех компонентов

Намазка готова, подайте ее на стол с ломтиками нарезного багета.

Для хранения поместите массу в стеклянную тару, поставьте в холодильник.

Ингредиенты: