Быстрая итальянская намазка на хлеб

Намазку на хлеб из сливочного масла с ароматными добавками готовят во многих странах мира. Предлагаем рецепт пикантной итальянской намазки на основе масла, вяленый помидоров и базилика. Такое сочетание продуктов считается итальянской классикой. Блюдо готовится очень быстро и просто, компоненты мелко нарезаются и смешиваются со вбитым сливочным маслом. Для пикантности и аромата добавляем немного чеснока. Масса имеет отличную консистенцию и яркий внешний вид.
Приготовление:
Подготовьте необходимые продукты по списку. Сливочное масло выложите из холодильника примерно за 1 час до приготовления намазки, чтобы оно стало мягким и эластичным.
Размягченное масло нарежьте на куски, поместите в глубокую емкость, взбейте миксером или электровенчиком до образования пышной массы.
Консервированные вяленые помидоры достаньте из масла, в котором они хранились, нарежьте на мелкие кусочки, закиньте к сливочному маслу.
Свежий базилик ополосните, влагу стряхните, листочки мелко нашинкуйте. Зубочки чеснока очистите, измельчите под прессом. Зелень и чеснок добавьте в основной состав.
Массу посолите по вкусу, тщательно перемешайте для соединения всех компонентов
Намазка готова, подайте ее на стол с ломтиками нарезного багета.Для хранения поместите массу в стеклянную тару, поставьте в холодильник.
Ингредиенты:
- Сливочное масло - 200 г.
- Вяленые помидоры - 60 г.
- Чеснок - 1-2 зуб.
- Базилик - 0,5 пуч.
- Соль - по вкус
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