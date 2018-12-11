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Салат «Каприз»

Салат «Каприз»
 

Совсем скоро мы будем готовиться к новогодним празднествам. Предлагаю приготовить на семейное торжество этот вкусный и яркий салат.

Он готовится из простых составляющих, но имеет эффектный вид и оригинальный вкус.

ИНГРЕДИЕНТЫ
 2 шт.
1 банка
3 шт.
2 шт.
1 ч. л.
1 щепотка
100 г
1 горсть
2 зубчика
5 шт.
по вкусу
Куриное филе слегка отбиваем и обжариваем на среднем огне с каждой стороны.
Куриное филе слегка отбиваем и обжариваем на среднем огне с каждой стороны.
Нарезаем филе тонкими кусочками и кладем мясо на дно салатника.
Нарезаем филе тонкими кусочками и кладем мясо на дно салатника.
Добавляем в салат консервированную кукурузу.
Выкладываем ее слоем поверх мяса.
Выкладываем ее слоем поверх мяса.
Добавляем нарезанные кусками помидоры и сладкий перец.
Добавляем нарезанные кусками помидоры и сладкий перец.
Подсаливаем по вкусу, посыпаем любимыми приправами. У меня прованские травы. Кладем слой тертого на крупной терке твердого сыра.
Подсаливаем по вкусу, посыпаем любимыми приправами. У меня прованские травы. Кладем слой тертого на крупной терке твердого сыра.
Сверху кладем нарезанную зелень, смешанную с мелко натертым чесноком, нарезанный на полоски, промытый и обсушенный чернослив, выкладываем заправку. Перемешиваем салат уже при подаче.
Сверху кладем нарезанную зелень, смешанную с мелко натертым чесноком, нарезанный на полоски, промытый и обсушенный чернослив, выкладываем заправку. Перемешиваем салат уже при подаче.
 
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