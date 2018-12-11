Салат «Каприз»
Совсем скоро мы будем готовиться к новогодним празднествам. Предлагаю приготовить на семейное торжество этот вкусный и яркий салат.
Он готовится из простых составляющих, но имеет эффектный вид и оригинальный вкус.
|
|1 банка
Куриное филе слегка отбиваем и обжариваем на среднем огне с каждой стороны.
Нарезаем филе тонкими кусочками и кладем мясо на дно салатника.
Добавляем в салат консервированную кукурузу.
Выкладываем ее слоем поверх мяса.
Добавляем нарезанные кусками помидоры и сладкий перец.
Подсаливаем по вкусу, посыпаем любимыми приправами. У меня прованские травы. Кладем слой тертого на крупной терке твердого сыра.
Сверху кладем нарезанную зелень, смешанную с мелко натертым чесноком, нарезанный на полоски, промытый и обсушенный чернослив, выкладываем заправку. Перемешиваем салат уже при подаче.
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материаловПодписаться
Свежие комментарии