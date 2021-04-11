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Польский рецепт популярного яичного салата

Польский рецепт популярного яичного салата

Яичный салат –один из самых популярных салатов на столах в Польше, который подают в качестве закуски, а так же в качестве основного блюда на завтрак.

Яичный салат –один из самых популярных салатов на столах в Польше, который подают в качестве закуски, а так же в качестве основного блюда на завтрак.

Польский рецепт популярного яичного салата

Мы не добавляем сыр и жирное мясное ассорти. Не сочетаем яйца с лососем, т.к. он, к сожалению, нейтрализует витамин В7. К счастью, есть много других ингредиентов, которые можно добавлять и в основном это фрукты и овощи, такие как: яблоки, редис, сельдерей, красный перец, лук, петрушка, чеснок, корнишоны, грибы, цветная капуста, горох, кукуруза, каперсы, хрен… как видите есть из чего выбрать и можно приготовить вкуснейший яичный салат.

Польский рецепт популярного яичного салата

  • 6 шт яиц сваренных вкрутую, нарезанные мелким кубиком
  • ½ стакана мелко нарезанного сельдерея
  • ¼ стакана измельченного лука
  • ¼ стакана измельченной петрушки и чеснока
  • 3 ст. ложки измельченных корнишонов
  • 2 ст.ложки горчицы с хреном
  • ½ стакана майонеза
  • соль, перец

Польский рецепт популярного яичного салата

Смешиваем все ингредиенты, солим, перчим по вкусу.

Горчицу с хреном смешиваем с майонезом. Заправляем салат и подаем сразу к столу, отдельно или с цельно-зерновым хлебом.

Польский рецепт популярного яичного салата

Подробности приготовления можно посмотреть в коротком видео рецепте.

 

 

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