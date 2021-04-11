Польский рецепт популярного яичного салата

Яичный салат –один из самых популярных салатов на столах в Польше, который подают в качестве закуски, а так же в качестве основного блюда на завтрак.

Яичный салат –один из самых популярных салатов на столах в Польше, который подают в качестве закуски, а так же в качестве основного блюда на завтрак.

Мы не добавляем сыр и жирное мясное ассорти. Не сочетаем яйца с лососем, т.к. он, к сожалению, нейтрализует витамин В7. К счастью, есть много других ингредиентов, которые можно добавлять и в основном это фрукты и овощи, такие как: яблоки, редис, сельдерей, красный перец, лук, петрушка, чеснок, корнишоны, грибы, цветная капуста, горох, кукуруза, каперсы, хрен… как видите есть из чего выбрать и можно приготовить вкуснейший яичный салат.

6 шт яиц сваренных вкрутую, нарезанные мелким кубиком

½ стакана мелко нарезанного сельдерея

¼ стакана измельченного лука

¼ стакана измельченной петрушки и чеснока

3 ст. ложки измельченных корнишонов

2 ст.ложки горчицы с хреном

½ стакана майонеза

соль, перец

Смешиваем все ингредиенты, солим, перчим по вкусу.

Горчицу с хреном смешиваем с майонезом. Заправляем салат и подаем сразу к столу, отдельно или с цельно-зерновым хлебом.

Подробности приготовления можно посмотреть в коротком видео рецепте.