Польский рецепт популярного яичного салата

Яичный салат –один из самых популярных салатов на столах в Польше, который подают в качестве закуски, а так же в качестве основного блюда на завтрак.
Яичный салат –один из самых популярных салатов на столах в Польше, который подают в качестве закуски, а так же в качестве основного блюда на завтрак.
Мы не добавляем сыр и жирное мясное ассорти. Не сочетаем яйца с лососем, т.к. он, к сожалению, нейтрализует витамин В7. К счастью, есть много других ингредиентов, которые можно добавлять и в основном это фрукты и овощи, такие как: яблоки, редис, сельдерей, красный перец, лук, петрушка, чеснок, корнишоны, грибы, цветная капуста, горох, кукуруза, каперсы, хрен… как видите есть из чего выбрать и можно приготовить вкуснейший яичный салат.
- 6 шт яиц сваренных вкрутую, нарезанные мелким кубиком
- ½ стакана мелко нарезанного сельдерея
- ¼ стакана измельченного лука
- ¼ стакана измельченной петрушки и чеснока
- 3 ст. ложки измельченных корнишонов
- 2 ст.ложки горчицы с хреном
- ½ стакана майонеза
- соль, перец
Смешиваем все ингредиенты, солим, перчим по вкусу.
Горчицу с хреном смешиваем с майонезом. Заправляем салат и подаем сразу к столу, отдельно или с цельно-зерновым хлебом.
Подробности приготовления можно посмотреть в коротком видео рецепте.
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