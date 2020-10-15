Пикантная курица по-аджарски

Рецепт этого блюда пришел к нам из далекой солнечной Грузии. Все блюда этой страны пряные и содержат много специй. Ведь только благодаря смеси из различных приправ блюда Грузии получаются такие ароматные и особенно вкусные. Просто пальчики оближешь. Рецепт этой курицы не исключение, она действительно восхитительна!

Список необходимых продуктов

паприка – 1 ч.л

соль – 1 ст.л

курица – 1,5 кг

вода – 1 ст

чеснок –8 зубчиков

хмели-сунели – 1 ч.л

кинза – 20 гр

душистый перец по вкусу

Начинаем готовить