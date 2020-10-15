Пикантная курица по-аджарски

Рецепт этого блюда пришел к нам из далекой солнечной Грузии. Все блюда этой страны пряные и содержат много специй. Ведь только благодаря смеси из различных приправ блюда Грузии получаются такие ароматные и особенно вкусные. Просто пальчики оближешь. Рецепт этой курицы не исключение, она действительно восхитительна!
Список необходимых продуктов
- паприка – 1 ч.л
- соль – 1 ст.л
- курица – 1,5 кг
- вода – 1 ст
- чеснок –8 зубчиков
- хмели-сунели – 1 ч.л
- кинза – 20 гр
- душистый перец по вкусу
Начинаем готовить
- Курицу разрезаем по центру между ребрами. Тщательно обмазываем ее со всех сторон солью и перцем.
- Разогреваем сковороду и кладем на нее тушку грудинкой вниз. Сверху кладем тарелку меньшего диаметра и ставим на нее что-нибудь тяжелое. Когда одна сторона немного обжарится, переворачиваем ее и обжариваем вторую. Продолжаем тушить на медленном огне 40 минут, периодически переворачивая.
- Пока жарится курица, готовим соус. Измельчаем кинзу и чеснок. Складываем их в чашку и добавляем хмели-сунели, паприку. Хорошо перемешиваем и даем немного настояться.
- Добавляем соус в курицу, накрываем крышкой и тушим еще 8 минут. Курица по-аджарски готова.
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