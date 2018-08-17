Мусака — как вкусно, однако!

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Мусака — интернациональное блюдо. Оно очень популярно в Болгарии, Молдове. Но корни-то из Греции! Мусака по-гречески — это невероятно вкусно. С виду обычная запеканка, но стоит отрезать кусочек, почувствовать аромат и… всё! Оторваться от мусаки невозможно! Сейчас вы узнаете, как приготовить ее дома.

Это блюдо по праву считается легендой греческой кухни! Сливочное, сочное, вкусное… Мусака — одно из самых популярных блюд в Греции. Его подают в любой таверне и готовят в каждой местной семье, правда, по особенным, праздничным поводам.

Чтобы состряпать традиционную греческую мусаку, понадобится немало продуктов, так что отправляйтесь на рынок или в супермаркет. Во-первых, надо купить кусок говядины или баранины. Да-да, это идеальное мясо для фарша. Следующий слой (мусака ведь слоистая) — баклажанный. Выбирайте самые красивые! Еще позаботьтесь о том, чтобы в холодильнике были ингредиенты для соуса бешамель. Это сливочное масло, молоко и специи (о них расскажем чуть позже).

Как вы уже поняли, греки готовят мусаку в три приема. Сначала колдуют над мясной начинкой. Затем варят бешамель. Третий этап — приготовление баклажанов. Придется повозиться, испачкать посуду, но результат, поверьте, стоит этого!

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Нет-нет, это еще не рецепт. Для начала определитесь: какую мусаку вы хотите? С мясом? Или вегетарианскую — с овощами? Вот несколько наставлений. Что, аппетит уже разыгрался? Потерпите!

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Мусака с мясом

Классика жанра — мясная мусака. Желательно с бараниной или смесью баранины и говядины. Если вы не умеете готовить мясо барана — не беритесь. Запах специфический, только продукты переведете. Зато с телятиной, говядиной точно не прогадаете! Чтобы приготовить мясо в соусе, обжарьте говяжий фарш на оливковом масле. Добавьте репчатый лук, чесночок, приправы, томатную пасту, красное сухое вино… Пускай фарш томится в этой жаркой компании. Травы и специи, используемые для традиционной мусаки, должны полностью пропитать своим ароматом мясо. Тогда у блюда появится характерный вкус и запах.

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Вегетарианская мусака

Настоящая вегетарианская мусака не хуже мясной! Если, конечно, браться за готовку со знанием дела и обязательно с хорошим настроением! Есть рецептик, где грибы отлично заменяют мясной фарш.

Соус бешамель

Сразу представляется картина: перед вами лежит меню в кожаном переплете, и «выглаженный» официант рекомендует вам какое-то суперблюдо под соусом бешамель… Да, красиво слово звучит! Сливочный соус бешамель вообще-то французского происхождения, но греческая мусака без него не мусака. Скажем сразу, приготовить соус — дело не из легких, хотя, на первый взгляд, рецепт предельно прост. Маленький совет: чтобы текстура была идеальной, добавьте в соус теплое молоко и постоянно помешивайте. Не забывайте как следует растворять муку — зачем вам комочки? И никаких высоких температур — только средний огонь. Иначе соус может подгореть.

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Овощи рулят!

Главный овощ мусаки по-гречески — баклажан! Некоторые рецепты предлагают добавить слой нарезанного картофеля и тщательно обжарить все овощи. Мы же советуем не жарить, а запекать картофель и баклажаны. Это не менее вкусно и намного полезнее. Рекомендуется сбрызнуть овощи оливковым маслом и лишь потом отправлять их в духовку на 20 минут. Сырой баклажан — горький. Так что если вы не опустите ломтики в подсоленную воду, мусака будет горчить.

Фото: lyon.daphne

Базовые ингредиенты:

6 средних баклажанов

растительное масло для жарки

Для мясного слоя:

750 г говяжьего или бараньего фарша

2 луковицы, желательно красные (предварительно нарежьте их)

2 рубленых зубчика чеснока

1 банка (400 г) консервированных помидоров

2 ст.л. томатной пасты

1 ч.л. сахара

1 стакан красного сухого вина

морская соль, свежемолотый черный перец

1 лавровый лист

щепотка корицы или 1 палочка корицы

1/4 чашки оливкового масла

Для соуса бешамель:

875 мл молока

100 г сливочного масла

100 г муки

щепотка молотого мускатного ореха

2 яичных желтка

100 г сыра пармезан или кефалотири

Шаг 1. Баклажаны вымойте. Удалите из них плодоножки и нарежьте овощи ломтиками толщиной 1 см. Обильно посыпьте их солью и откиньте на дуршлаг. Пускай постоят 30 минут. Далее хорошо промойте ломтики под краном и руками отожмите лишнюю воду. Подсушите баклажаны и обжарьте их на сковороде в большом количестве масла. Подрумянились? Доставайте и выкладывайте на бумагу. Так уйдет лишний жир. Как мы уже говорили, альтернатива жарке — запекание в духовке. Выбирайте…

Фото: Jesús Pérez_Pacheco

Шаг 2. Теперь пришло время заняться соусом, в котором будет томиться фарш. Поставьте большую кастрюлю на средний огонь, налейте в нее оливковое масло. Туда же отправьте нарезанный лук. Как только он станет золотистым, добавьте чеснок, томатную пасту и фарш. Слегка обжарьте мясо. Затем влейте в кастрюлю красное вино и ждите… Вино должно выпариться. Теперь самое время добавить оставшиеся ингредиенты: консервированные помидоры, сахар, корицу, лавровый лист, соль и перец. Доводите «кашу-малашу» до кипения и переключайте плиту на маленький огонь. Пускай всё тушится полчасика. Под закрытой крышкой!

Фото: Jesús Pérez_Pacheco

Шаг 3. Пока фарш варится-парится, беритесь за соус бешамель. Здесь тоже понадобится большая кастрюля. На маленьком огне растопите сливочное масло, постепенно добавьте муку — и непрерывно мешайте, вернее, взбивайте массу. Затем аккуратно влейте в кастрюлю подогретое молоко. Соус должен загустеть. Если этого не произошло, продолжайте варить и помешивать. Как только масса достигла нужной консистенции, убирайте кастрюлю с плиты. Теперь добавьте яичные желтки, мускатный орех, соль, перец и тертый сыр. И как следует взбейте соус.

Фото: Shutterstock

Шаг 4. Осталось собрать мусаку. Возьмите глубокий противень или форму для выпечки (20×30 см). Дно и бока формы смажьте растительным маслом. Теперь выкладывайте слой баклажанов. Второй слой — мясной фарш вместе с соусом, в котором он тушился. Третий — снова баклажаны. Поверх овощей выложите бешамель.

Фото: Jesús Pérez_Pacheco

Посыпьте мусаку тертым сыром и отправьте форму в предварительно разогретую до 180–200 °С духовку. Запекать нужно около часа, до золотисто-коричневой корочки.

Фото: Shutterstock

Перед подачей дайте блюду немного остыть. И угощайте гостей. Мусака отлично сочетается с «Греческим» салатом и бокалом красного вина!

Приятного аппетита!

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