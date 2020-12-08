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Вкуснятина из курицы, от которой придут в восторг все гости

304Проигнорировать это блюдо невозможно — настолько оно ароматное и красиво оформленное! Такую вкуснятину из курицы точно захотят попробовать все ваши гости и домочадцы. Оцените простое и в то же время классное блюдо из курицы, которое выглядит как праздничное, а готовится проще простого!

Вкуснятина из курицы, от которой придут в восторг все гости

Ингредиенты для курицы в тесте:

  • 250 мл (1 стакан) теплой воды;
  • 1 ч. л. соли;
  • 1 яйцо;
    500 гр муки;
  • 150 гр растопленного сливочного масла;
  • 9 шт куриных ножек;
  • 1 крупная луковица;
  • маринад: 3 ст. л. соевого соуса + специи (красный перец, зира, кориандр, щепотка соли);
  • яичный желток и чёрный кунжут для украшения.

Приступаем к приготовлению:

Из теплой воды, яйца, соли и муки замешать мягкое тесто, оставить на 15 минут.

Вкуснятина из курицы, от которой придут в восторг все гости

Параллельно замариновать ножки в соевом соусе и специях. Оставить в холодильнике, пока подготавливается тесто.

Вкуснятина из курицы, от которой придут в восторг все гости

Тесто разделить на две части, каждую раскатать так, чтобы просвечивали пальцы. Смазать первый пласт теста растопленным сливочным маслом, сверху уложить второй, который также смазать маслом.

Вкуснятина из курицы, от которой придут в восторг все гости

Свернуть в рулет и оставить ещё на 10-15 минут.

Вкуснятина из курицы, от которой придут в восторг все гости

Тесто разрезать на 9 кусочков, каждую сплющить.

Вкуснятина из курицы, от которой придут в восторг все гости

Раскатать тесто в круг, в который положить немного нарезанного репчатого лука и одну замаринованную куриную ножку.

Пальцами собрать и защипнуть тесто в центре.

Вкуснятина из курицы, от которой придут в восторг все гости

Повторить со всеми ножками и тестом. Каждую смазать яичным желтком и посыпать чёрным кунжутом. Запекать в духовке, разогретой до 180 градусов, 50 минут.

Вкуснятина из курицы, от которой придут в восторг все гости

Получаются обалденные куриные ножки в тесте! Их можно подавать как самостоятельное блюдо.

Вкусное слоеное тесто и полностью пропеченное, сочное и ароматное от специй куриное мясо — от такого блюда не откажется никто!

Вкуснятина из курицы, от которой придут в восторг все гости

Подробнее о том, как приготовить курицу в тесте, смотрите в видео ниже:

 

 

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