Вкуснятина из курицы, от которой придут в восторг все гости

Проигнорировать это блюдо невозможно — настолько оно ароматное и красиво оформленное! Такую вкуснятину из курицы точно захотят попробовать все ваши гости и домочадцы. Оцените простое и в то же время классное блюдо из курицы, которое выглядит как праздничное, а готовится проще простого!

Ингредиенты для курицы в тесте:

250 мл (1 стакан) теплой воды;

1 ч. л. соли;

1 яйцо;

500 гр муки;

500 гр муки; 150 гр растопленного сливочного масла;

9 шт куриных ножек;

1 крупная луковица;

маринад: 3 ст. л. соевого соуса + специи (красный перец, зира, кориандр, щепотка соли);

яичный желток и чёрный кунжут для украшения.

Приступаем к приготовлению:

Из теплой воды, яйца, соли и муки замешать мягкое тесто, оставить на 15 минут.

Параллельно замариновать ножки в соевом соусе и специях. Оставить в холодильнике, пока подготавливается тесто.

Тесто разделить на две части, каждую раскатать так, чтобы просвечивали пальцы. Смазать первый пласт теста растопленным сливочным маслом, сверху уложить второй, который также смазать маслом.

Свернуть в рулет и оставить ещё на 10-15 минут.

Тесто разрезать на 9 кусочков, каждую сплющить.

Раскатать тесто в круг, в который положить немного нарезанного репчатого лука и одну замаринованную куриную ножку.

Пальцами собрать и защипнуть тесто в центре.

Повторить со всеми ножками и тестом. Каждую смазать яичным желтком и посыпать чёрным кунжутом. Запекать в духовке, разогретой до 180 градусов, 50 минут.

Получаются обалденные куриные ножки в тесте! Их можно подавать как самостоятельное блюдо.

Вкусное слоеное тесто и полностью пропеченное, сочное и ароматное от специй куриное мясо — от такого блюда не откажется никто!

Подробнее о том, как приготовить курицу в тесте, смотрите в видео ниже: