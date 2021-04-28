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Берем перец с цуккини и запекаем как картошку. Теперь овощи едят даже те, кто никогда их не любил

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Перец и цуккини можно приготовить так, что овощи начнут есть даже те, кто никогда их раньше не любил. Хитрость в самом способе готовки: запечем овощи почти как картошку с добавлением тертого сыра.

Берем перец с цуккини и запекаем как картошку. Теперь овощи едят даже те, кто никогда их не любил

Для приготовления возьмем по одному красному и желтому болгарскому перцу, 2 цуккини, 40 миллилитров оливкового масла, 120 граммов любого твердого сыра, 100 граммов панировочных сухарей и если уж мы готовим овощи как картошку, то добавим и ее саму — трех картофелин будет достаточно.

Оба перца режем полосками примерно одинакового размера и толщины, перекладываем их пока в глубокую миску.

Берем перец с цуккини и запекаем как картошку. Теперь овощи едят даже те, кто никогда их не любил

Теперь обваливаем их в панировке и выкладываем на застеленный пергаментом противень. Точно так же подготавливаем картофель и цуккини, тоже выкладываем их на другой противень.

Берем перец с цуккини и запекаем как картошку. Теперь овощи едят даже те, кто никогда их не любил

Поливаем овощи оливковым маслом, присыпаем тертым сыром и ставим их в разогретую до 200 градусов духовку на 35 минут.

Видеорецепт:

Приготовленные таким образом овощи можно подавать в качестве гарнира, или просто ставить их на стол как самостоятельную закуску.

 

 

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