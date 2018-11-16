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Горячие блюда на праздничный стол

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Мы подготовили для вас 3 удачных рецепта простых праздничных угощений для веселой компании. С ними у вас точно не возникнет неожиданных проблем!

Фаршированный картофель

Вам понадобится

  • 9 клубней картофеля
  • 9 перепелиных яиц
  • 600 г фарша
  • 2 луковицы
  • 300 г твердого сыра
  • зелень по вкусу
  • соль по вкусу
  • черный молотый перец по вкусу
  • подсолнечное масло по вкусу

фаршированный картофель фото

Как приготовить

  1. Очистите и отварите в подсоленной воде до полуготовности картофель. Тем временем обжарьте на подсолнечном масле измельченный лук с фаршем.
  2. Дождитесь, пока клубни остынут, затем с помощью чайной ложки достаньте из каждой картофелины серединки, чтобы у вас получились глубокие «чашечки».
  3. Поместите в полученные отверстия фарш, вбейте в углубления по 1 перепелиному яйцу.
  4. Присыпьте клубни натертым на крупной терке сыром и измельченной зеленью.
  5. Отправьте блюдо в разогретую до 180 градусов на 20–30 минут.

картофель с фаршем снимок

Гнезда из фарша с картофелем

Вам понадобится

  • 500 гр. фарша
  • 6 сред. картофелин
  • 1 помидор
  • 1 лук
  • 100 г твердого сыра
  • 100 г майонеза
  • подсолнечное масло
  • соль по вкусу
  • черный молотый перец по вкусу
  • 3 зуб. чеснока

гнезда из фарша с картофелем фото

Как приготовить

  1. Очистите картофель, нарежьте 5 клубней круглыми ломтиками, поместите их в глубокую посуду, посолите и поперчите, можете добавить любимые специи.
  2. Натрите на мелкой терке половину очищенного лука и смешайте его с фаршем, натертым на мелкой терке клубнем картофеля и яйцом. Добавьте соль, перец и хорошенько всё перемешайте.
  3. Вымойте помидор, нарежьте его тонкими круглыми слайсами. Оставшийся лук нарежьте тонкими кольцами.
  4. Смажьте противень подсолнечным маслом и выложите на него мясную массу, формируя влажными руками лепешки. Сверху разложите луковые кольца, помидоры и картофель. Отправьте противень в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут.
  5. В глубокой емкости смешайте майонез с пропущенным через пресс чесноком, натертым на мелкой терке сыром и измельченной зеленью.
  6. Достаньте блюдо из духовки, смажьте полученным соусом картофель и снова отправьте противень в духовку на 20 минут.

Трубочки из лаваша с картофелем

Вам понадобится

  • 2 клубня картофеля
  • 2 ст. л. подсолнечного масла
  • 1 щеп. черного молотого перца
  • 4 листа тонкого лаваша
  • 1 ч. л. пшеничной муки
  • 1 ч. л. соли
  • 1 яйцо
  • кунжут по вкусу

трубочки с картошкой изображение

Как приготовить

  1. Очистите картофель, нарежьте его четвертинками и отварите в подсоленной воде до готовности.
  2. Слейте из кастрюли воду, всыпьте черный молотый перец и пюрируйте клубни.
  3. Расстелите на рабочей поверхности лаваш, с помощью силиконовой кисточки смажьте его подсолнечным маслом.
  4. Слегка присыпьте лаваш просеянной мукой, выложите поверх первого листа второй. Нарежьте лаваши полосками (шириной 4–5 см). Самые длинные части разрежьте пополам.
  5. С помощью столовой ложки выложите на кончик каждой полоски картофель и сверните полоски в трубочки.
  6. Выложите трубочки на застеленный пергаментной бумагой противень, смажьте их взбитым яйцом и присыпьте кунжутом.
  7. Отправьте блюдо в разогретую до 200 градусов духовку до румяности.
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