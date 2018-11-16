Горячие блюда на праздничный стол

Мы подготовили для вас 3 удачных рецепта простых праздничных угощений для веселой компании. С ними у вас точно не возникнет неожиданных проблем!

Фаршированный картофель

Вам понадобится

9 клубней картофеля

9 перепелиных яиц

600 г фарша

2 луковицы

300 г твердого сыра

зелень по вкусу

соль по вкусу

черный молотый перец по вкусу

подсолнечное масло по вкусу

Как приготовить

Очистите и отварите в подсоленной воде до полуготовности картофель. Тем временем обжарьте на подсолнечном масле измельченный лук с фаршем. Дождитесь, пока клубни остынут, затем с помощью чайной ложки достаньте из каждой картофелины серединки, чтобы у вас получились глубокие «чашечки». Поместите в полученные отверстия фарш, вбейте в углубления по 1 перепелиному яйцу. Присыпьте клубни натертым на крупной терке сыром и измельченной зеленью. Отправьте блюдо в разогретую до 180 градусов на 20–30 минут.

Гнезда из фарша с картофелем

Вам понадобится

500 гр. фарша

6 сред. картофелин

1 помидор

1 лук

100 г твердого сыра

100 г майонеза

подсолнечное масло

соль по вкусу

черный молотый перец по вкусу

3 зуб. чеснока

Как приготовить

Очистите картофель, нарежьте 5 клубней круглыми ломтиками, поместите их в глубокую посуду, посолите и поперчите, можете добавить любимые специи. Натрите на мелкой терке половину очищенного лука и смешайте его с фаршем, натертым на мелкой терке клубнем картофеля и яйцом. Добавьте соль, перец и хорошенько всё перемешайте. Вымойте помидор, нарежьте его тонкими круглыми слайсами. Оставшийся лук нарежьте тонкими кольцами. Смажьте противень подсолнечным маслом и выложите на него мясную массу, формируя влажными руками лепешки. Сверху разложите луковые кольца, помидоры и картофель. Отправьте противень в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут. В глубокой емкости смешайте майонез с пропущенным через пресс чесноком, натертым на мелкой терке сыром и измельченной зеленью. Достаньте блюдо из духовки, смажьте полученным соусом картофель и снова отправьте противень в духовку на 20 минут.

Трубочки из лаваша с картофелем

Вам понадобится

2 клубня картофеля

2 ст. л. подсолнечного масла

1 щеп. черного молотого перца

4 листа тонкого лаваша

1 ч. л. пшеничной муки

1 ч. л. соли

1 яйцо

кунжут по вкусу

Как приготовить