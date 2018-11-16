Горячие блюда на праздничный стол

Мы подготовили для вас 3 удачных рецепта простых праздничных угощений для веселой компании. С ними у вас точно не возникнет неожиданных проблем!
Фаршированный картофель
Вам понадобится
- 9 клубней картофеля
- 9 перепелиных яиц
- 600 г фарша
- 2 луковицы
- 300 г твердого сыра
- зелень по вкусу
- соль по вкусу
- черный молотый перец по вкусу
- подсолнечное масло по вкусу
Как приготовить
- Очистите и отварите в подсоленной воде до полуготовности картофель. Тем временем обжарьте на подсолнечном масле измельченный лук с фаршем.
- Дождитесь, пока клубни остынут, затем с помощью чайной ложки достаньте из каждой картофелины серединки, чтобы у вас получились глубокие «чашечки».
- Поместите в полученные отверстия фарш, вбейте в углубления по 1 перепелиному яйцу.
- Присыпьте клубни натертым на крупной терке сыром и измельченной зеленью.
- Отправьте блюдо в разогретую до 180 градусов на 20–30 минут.
Гнезда из фарша с картофелем
Вам понадобится
- 500 гр. фарша
- 6 сред. картофелин
- 1 помидор
- 1 лук
- 100 г твердого сыра
- 100 г майонеза
- подсолнечное масло
- соль по вкусу
- черный молотый перец по вкусу
- 3 зуб. чеснока
Как приготовить
- Очистите картофель, нарежьте 5 клубней круглыми ломтиками, поместите их в глубокую посуду, посолите и поперчите, можете добавить любимые специи.
- Натрите на мелкой терке половину очищенного лука и смешайте его с фаршем, натертым на мелкой терке клубнем картофеля и яйцом. Добавьте соль, перец и хорошенько всё перемешайте.
- Вымойте помидор, нарежьте его тонкими круглыми слайсами. Оставшийся лук нарежьте тонкими кольцами.
- Смажьте противень подсолнечным маслом и выложите на него мясную массу, формируя влажными руками лепешки. Сверху разложите луковые кольца, помидоры и картофель. Отправьте противень в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут.
- В глубокой емкости смешайте майонез с пропущенным через пресс чесноком, натертым на мелкой терке сыром и измельченной зеленью.
- Достаньте блюдо из духовки, смажьте полученным соусом картофель и снова отправьте противень в духовку на 20 минут.
Трубочки из лаваша с картофелем
Вам понадобится
- 2 клубня картофеля
- 2 ст. л. подсолнечного масла
- 1 щеп. черного молотого перца
- 4 листа тонкого лаваша
- 1 ч. л. пшеничной муки
- 1 ч. л. соли
- 1 яйцо
- кунжут по вкусу
Как приготовить
- Очистите картофель, нарежьте его четвертинками и отварите в подсоленной воде до готовности.
- Слейте из кастрюли воду, всыпьте черный молотый перец и пюрируйте клубни.
- Расстелите на рабочей поверхности лаваш, с помощью силиконовой кисточки смажьте его подсолнечным маслом.
- Слегка присыпьте лаваш просеянной мукой, выложите поверх первого листа второй. Нарежьте лаваши полосками (шириной 4–5 см). Самые длинные части разрежьте пополам.
- С помощью столовой ложки выложите на кончик каждой полоски картофель и сверните полоски в трубочки.
- Выложите трубочки на застеленный пергаментной бумагой противень, смажьте их взбитым яйцом и присыпьте кунжутом.
- Отправьте блюдо в разогретую до 200 градусов духовку до румяности.
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