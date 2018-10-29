Отрывной мясной пирог "Хризантема". Пеку его очень часто

Ингредиенты:

мука — 2 стакана (плюс 1-2 ст. ложки — для подсыпки);

кефир — 1 стакан;

сода — 2/3 ч. ложки;

соль — 1/2 ч. ложки;

масло растительное — 3-4 ст. ложки.

мясной фарш — 300 г;

лук — 1 шт. (среднего размера);

помидор — 1 шт.;

сыр (молодая брынза, моцарелла или рикотта) — 50-70 г;

перец черный и душистый — по 1/3 ч. ложки;

чеснок — 2-3 зубчика;

зелень петрушки — 2-3 веточки;

соль — по вкусу;

яйцо (или желток) — 1 шт. (для смазывания).

Приготовление

Долго не решалась приготовить, но после первого раза он настолько понравился, что пеку его очень часто, меняя начинки и даже тип теста. Мясной пирог с красивым названием «Хризантема». Он отрывной, то есть состоит из отдельных частей, которые соединяются уже во время выпечки. В готовом виде пирог не нужно разрезать, достаточно отломить себе один или несколько фрагментов.Очень удобно брать в дорогу или в качестве перекуса на работу. Он очень эффектно смотрится, как цветок, за что, видимо, и получил свое название. Сегодня приготовила мясной пирог, но пекла с яблоками, сливами и грибами. Всегда разлетался на «ура».1. Тесто делаем на кефире с добавлением соды. Если кефир не кислый, кроме соды добавляем 1/3 ч.ложки лимонной кислоты или используем разрыхлитель. Муку обязательно просеиваем и всыпаем соду и соль. Здесь важно тщательно перемешать соду и муку в сухом состоянии. Для этого хорошо подойдет обычный венчик.2. Вливаем кефир. Он должен быть теплым или комнатной температуры. Немного перемешиваем и добавляем растительное масло. Замешиваем мягкое тесто. Накрываем его и оставляем на 20-30 минут.Тесто для пирога3. Для фарша измельчаем куриное филе и лук в мясорубке, используя крупную решетку. Зелень петрушки мелко измельчаем, у помидора удаляем семена и нарезаем небольшими кубиками. Чеснок трем на мелкой терке. Все составляющие фарша соединяем в одной емкости. Добавляем сыр, специи и соль. Сыр можно не добавлять, но он дает очень хороший вкус мясной начинке.Мясной фарш4. Тесто «отдохнуло». При необходимости подсыпаем стол мукой и раскатываем его тонко — 3-4 мм. Вырезаем круги диаметром 6-8 см. На середину выкладываем фарш и формируем по принципу лепки пельменей, только полностью не соединяем края.Формовка частей пирога5. Выкладываем по кругу в смазанную круглую форму для выпечки. Если форма силиконовая, ее можно не смазывать, а смочить водой.Пирог перед выпечкой6. Пирог смазываем взбитым яйцом, можно посыпать маком или кунжутом и выпекаем при температуре 180ºC в течение 40-45 минут.Приятного аппетита!