10 новогодних рецептов мясных блюд на любой вкус

О вкусах не спорят. Но поговорить о них очень даже можно, особенно если за столом собрались настоящие знатоки мяса. Баранина на косточке, свинина в имбирной глазури, курица в кунжуте, утка с апельсинами, индейка с мандаринами: все это и многое другое вы найдете в нашей специальной подборке рецептов для новогоднего стола. Увлеченные дегустацией гости даже не заметят, что уже полночь, и пора приветствовать Новый год. Угощайте и радуйте своих близких!

1. Запеченная свинина в имбирной глазури

Для приготовления понадобится (на 4 порции):

1,5-2 кг свинины с кожей и небольшой прослойкой сала;

1 луковица;

2 небольших свежих корня имбиря;

4 веточки мяты;

2 ст. ложки бутонов гвоздики;

соль и перец по вкусу.



Для приготовления глазури понадобится:

2/3 стакана сахара;

небольшой кусочек корня имбиря;

лимон.



Запеченная свинина в имбирной глазури. Фото: Олег Кулагин/BurdaMedia



Рецепт приготовления:

Свинину тщательно вымыть, обсушить. Натереть солью и перцем. Лук очистить, тонко нарезать. Имбирь очистить, натереть на крупной терке. Мяту вымыть и обсушить. В глубокую форму выложить лук, имбирь и мяту. Сверху положить свинину. Залить водой так, чтобы она покрыла мясо слоем в 4 см. Накрыть форму 3 слоями фольги. Духовку разогреть до 180°С. Мясо запекать в течение 1,5 ч, затем уменьшить температуру до 140°С и готовить еще 1 ч. Приготовить глазурь: в сотейник всыпать сахар, налить 100 мл воды. Поставить на небольшой огонь и держать, помешивая, до полного растворения сахара. Имбирь вымыть, обсушить, очистить и нарезать тонкими пластинами. Добавить в сотейник и готовить, помешивая, еще 5 мин. Лимон вымыть, обсушить и нарезать небольшими дольками, затем добавить в сотейник и готовить 2 мин. Шумовкой переложить лимон в блюдо. Прогревать глазурь еще 5 мин., пока не загустеет. Снять с огня и отставить. Чистую форму для выпечки накрыть листом фольги, смазать растительным маслом, переложить в нее свинину. Со свинины срезать кожицу, оставив тонкий слой подкожного жира. Острым ножом на слое жира сделать надрезы в виде решетки. Бутон гвоздики воткнуть в каждый из получившихся ромбов. Температуру духовки увеличить до 200°С. Свинину смазать глазурью, оставив 3 ст. ложки. Мясо запекать еще в течение 20 мин. Оставшуюся глазурь смешать с кусочками лимона и подать к готовой свинине.

2. Баранина с сыром под золотой корочкой

Для приготовления понадобится:

баранья нога (1,5-2 кг);

1/2 пучка зелени кинзы и базилика;

300 г сыра сулугуни;

3 луковицы;

3 зубчика чеснока;

по 2 ст. ложки консервированных маслин и оливок без косточек;

200 мл мясного бульона;

200 мл сухого белого вина;

100 мл жирных сливок;

соль, молотый черный перец.





Баранина с сыром под золотой корочкой. Фото: Олег Кулагин/BurdaMedia



Рецепт приготовления:

Нагреть духовку до 220°С. Баранью ногу вымыть и обсушить бумажным полотенцем. Осторожно вырезать кость, мякоть уложить разрезом вверх. Натереть солью и перцем. Зелень вымыть, обсушить, несколько веточек отложить для украшения, остальную мелко порубить. Сыр сулугуни нарезать тонкими ломтиками. Начинить сыром и зеленью баранью ногу, края разреза сколоть зубочистками. Уложить в жаровню. Луковицы очистить и разрезать на четвертинки. Чеснок очистить и крупно нарезать. Разогреть растительное масло и слегка обжарить лук и чеснок. Переложить в жаровню к бараньей ноге. Маслины и оливки откинуть на сито, затем выложить к мясу, луку и чесноку. Запекать 1 ч, влить горячий бульон, вино и запекать еще 40-50 мин., периодически поливая образующимся соусом. Готовую ногу выложить на блюдо, рядом уложить лук, чеснок, маслины и оливки. Украсить зеленью. В оставшийся соус влить сливки, варить 10 мин. Соус подать отдельно.

3. Курица праздничная по-португальски

Для приготовления понадобится (на 6 порций):

600 г разных кусочков курицы;

1/3 стакана свежевыжатого апельсинового сока;

1/3 стакана сухого белого вина;

2,5 ст. ложки соевого соуса;

1 ст. ложка семян кунжута;

соль, черный перец, оливковое масло.



На гарнир – экзотический салат. Для его приготовления понадобится:

3 больших апельсина;

половина сладкого красного перца;

1 средняя красная луковица;

10 веточек кинзы;

1 см корня имбиря;

2 ч. ложки тертой апельсиновой цедры;

1 ч. ложки кунжутного масла;

1/2 ч. ложки крупной соли;

1/4 ч. ложка хлопьев чили.





Курица праздничная по-португальски. Фото: Олег Кулагин/BurdaMedia



Рецепт приготовления:

Смешать апельсиновый сок, вино и соевый соус. Положить кусочки курицы в контейнер и залить маринадом. Закрыть крышкой. Оставить на 1 ч, периодически встряхивая контейнер. У апельсинов срезать донышко, поставить на доску и аккуратно срезать цедру вместе с белым слоем. Маленьким ножиком над миской вырезать мякоть между пленками, сок сохранить. Перец вымыть, обсушить, нарезать тонкими кольцами, лук очистить, нарезать тонкими полукольцами. Имбирь очистить и измельчить, кинзу вымыть, обсушить, оборвать листочки и мелко их нарезать. Добавить в миску к апельсинам перец, лук, имбирь, кинзу, апельсиновую цедру, соль и хлопья чили, перемешать и оставить на 1 ч. Обжарить кунжут на сухой сковороде. Разогреть духовку до 200°С. Каждый кусочек курицы слегка натереть солью и перцем. Выложить кусочки в противень. Запекать 10-15 мин. Переложить курицу на плоское блюдо – в середину. По краям выложить салат, посыпать все кунжутом.

4. Утка, запеченная с апельсинами

Для приготовления понадобится:

1 утка;

4 апельсина;

3 яблока;

по 1/4 ч. ложки корицы, аниса и молотого имбиря;

2 ст. ложки лимонного сока;

2 ст. ложки меда;

50 г сахарного песка;

200 мл сухого белого вина;

соль, молотый черный перец.





Утка, запеченная с апельсинами. Фото: Олег Кулагин/BurdaMedia



Рецепт приготовления:

Духовку разогреть до 190°С. Тушку утки вымыть, обсушить, натереть солью и перцем. Апельсины вымыть, 2 из них нарезать ломтиками. Яблоки вымыть, удалить сердцевину с семенами, нарезать ломтиками, посыпать корицей, анисом и сбрызнуть лимонным соком. Затем перемешать с ломтиками апельсинов и 1 ст. ложкой меда и начинить смесью утку. Зашить нитками, обмазать оставшимся медом и запекать в течение 2 ч. Для соуса 1 апельсин очистить от кожуры и разделить на дольки, последний апельсин нарезать кружочками. Сахар растворить в 200 мл горячей воды, положить дольки и варить 10 мин. Процедить, добавить имбирь и вино. Варить на маленьком огне 15 мин. С готовой утки удалить нитки, выложить начинку на блюдо, сверху уложить птицу, полить получившимся соусом и украсить кружочками апельсина.





5. Баранина на косточке под бальзамическим соусом

Для приготовления понадобится (на 4 порции):

4 бараньи котлеты на кости;

2 ч. ложки сушеного розмарина;

1 ч. ложка сушеного тимьяна;

2 ч. ложки сушеного базилика;

2 ст. ложки растительного масла;

1 луковица;

80 мл бальзамического уксуса;

200 мл мясного бульона;

50 мл красного сухого вина;

1,5 ст. ложки сливочного масла.





Баранина на косточке под бальзамическим соусом. Фото: Олег Кулагин/BurdaMedia



Рецепт приготовления:

Смешать розмарин, базилик, тимьян, соль и перец. Кусочки баранины натереть сухой смесью со всех сторон, выложить на тарелку, накрыть крышкой и дать постоять в течение 15-20 мин. В большой сковороде разогреть растительное масло, положить кусочки баранины и обжаривать до полной готовности. Котлеты достать из сковороды, выложить в сервировочное блюдо и держать в тепле (под крышкой). В сковороду, где жарилось мясо, добавить лук и обжарить его до золотистого цвета. Влить бальзамический уксус, перемешать, а затем добавить мясной бульон. Соус готовить на среднем огне около 5 мин., пока он не выкипит наполовину. Затем влить в него 50 мл сухого красного вина и готовить еще 5 мин. Соус снять с огня и добавить сливочное масло. Готовым соусом полить баранину и подавать на стол.







6. Куриное филе в панировке

Для приготовления понадобится (на 4 порции):

600 г куриного филе:

1 лимон;

50 г панировочных сухарей;

2 яйца;

50 г очищенных грецких орехов;

1 ч. ложка паприки;

4 ст. ложки растительного масла;

2 ст. ложки муки;

соль, молотый черный перец.





Куриное филе в панировке. Фото: Олег Кулагин/BurdaMedia



Рецепт приготовления:

Лимон вымыть, обсушить полотенцем. Снять теркой тонкий слой цедры и выжать сок. Орехи измельчить, смешать с цедрой, паприкой и панировочными сухарями. Куриное филе вымыть, обсушить, сбрызнуть соком лимона, посолить, поперчить по вкусу. Яйца взбить, посолить, поперчить, перелить в глубокую тарелку. Филе обвалять в муке, затем обмакнуть в яйца и запанировать в орехах с цедрой, паприкой и сухарями. Разогреть на сковороде растительное масло и жарить курицу со всех сторон до образования румяной корочки. Курицу выложить на тарелку с листьями зеленого салата, украсить помидорами и зеленью.

7. Фаршированная баранина

Для приготовления понадобится (на 8 персон):

баранья нога (1,5-2 кг);

1/2 пучка зелени кинзы и базилика;

300 г домашнего сыра;

3 луковицы;

3 зубчика чеснока;

2 ст. ложки консервированных маслин без косточек;

200 мл мясного бульона;

200 мл сухого красного вина;

соль, молотый черный перец .





Фаршированная баранина. Фото: Олег Кулагин/BurdaMedia



Рецепт приготовления:

Духовку разогрейте до 220°С. Баранью ногу вымойте и обсушите бумажным полотенцем. Осторожно вырежьте кость, мякоть уложите разрезом вверх. Натрите солью и перцем. Для начинки зелень вымойте, обсушите, несколько веточек отложите для украшения, остальную мелко нарубите. Сыр разомните и смешайте с зеленью. Получившейся смесью начините баранью ногу, края разреза скрепите зубочистками. Уложите в жаровню. Луковицы очистите и разрежьте на четвертинки. Чеснок очистите и крупно нарежьте. Разогрейте растительное масло и слегка обжарьте лук и чеснок. Переложите в жаровню к ноге. Маслины откиньте на сито, затем выложите к мясу, луку и чесноку. Запекайте 1 ч, затем влейте горячий бульон, вино и запекайте еще 40-50 мин., периодически поливая образующимся соусом. Готовую ногу выложите на блюдо, рядом уложите лук, чеснок, маслины и оливки. Украсьте зеленью и полейте соусом от жаренья.

8. Филе индейки с мандаринами

Для приготовления понадобится (на 4 порции):

1 кг филе индейки;

1 ч. ложка крупной соли;

1 ч. ложка свежемолотой смеси перцев;

10 мандаринов;

100 г меда.





Филе индейки с мандаринами. Фото: К. Виноградов/BurdaMedia



Рецепт приготовления:

Филе индейки вымыть и хорошо обсушить бумажным полотенцем. Соль смешать с мускатным орехом, корицей и перцем, получившейся смесью натереть индейку. Мандарины вымыть и обсушить. 4 плода, не очищая, нарезать кружочками. Остальные очистить и выжать из них сок. Мяту вымыть, обсушить, листочки оборвать. Филе нарезать ломтиками, не прорезая до конца. В каждый надрез уложить кружочки мандарина и мяту. Подготовленное филе индейки обвязать кулинарной нитью или скрепить разрезы шпажками. Духовку разогреть до 200°С. Филе индейки поместить на лист фольги, завернуть и запекать 1 ч. Мандариновый сок смешать с медом. Фольгу открыть, полить филе индейки получившимся соусом и снова поставить в духовку на 15 мин.

9. Куриные ножки, фаршированные мандаринами

Для приготовления понадобится (на 6 порций):

6 куриных ножек;

6 мандаринов;

20 г корня имбиря;

4 зубчика чеснока;

4 ст. ложки соевого соуса;

2 ст. ложки оливкового масла;

1 ст. ложка коньяка;

соль и молотый красный перец по вкусу.



Куриные ножки, фаршированные мандаринами. Фото: Олег Кулагин/BurdaMedia



Рецепт приготовления:

Куриные ножки вымыть, обсушить полотенцем, удалить кости. В сотейник влить оливковое масло и 2 ст. ложки соевого соуса. Ножки обжарить с каждой стороны до золотистой корочки, вынуть и остудить. Корень имбиря вымыть, очистить и натереть на средней терке. Чеснок очистить и мелко нарезать. Смешать имбирь, чеснок, оставшийся соевый соус, коньяк, красный молотый перец, соль. Ножки обвалять в полученной смеси. Три мандарина вымыть, очистить, разделить на дольки, вынуть косточки. Ножки нафаршировать мандаринами, выложить в сотейник. Ножки залить соусом и соком двух мандаринов и тушить под крышкой на слабом огне в течение 10-15 мин. При подаче на стол украсить дольками мандарина.

10. Фаршированная свинина.

Подается с грибным соте



Для приготовления понадобится:

1 баклажан;

1 стебель лука-порея;

1 цукини;

2 красных луковицы;

3 кг свиной шейки;

2 красных перца;

1 желтый перец;

100 г помидор черри;

1 ст. ложка уксуса;

3 ст. ложки лимонного сока;

2 ст. ложки сахара;

4 ст. ложки оливкового масла;

1 ч. ложка черного молотого перца;

2 веточки сушеного розмарина;

1 ч. ложка сушеного орегано;

1 ч. ложка бутонов гвоздики.



Для приготовления соте понадобится:

200 г вешенок;

1 ч. ложка черного молотого перца;

100 г сушеных белых грибов;

1 морковь.





Фаршированная свинина. Фото: Валентина Билунова/BurdaMedia



Рецепт приготовления: