10 новогодних рецептов мясных блюд на любой вкус

О вкусах не спорят. Но поговорить о них очень даже можно, особенно если за столом собрались настоящие знатоки мяса. Баранина на косточке, свинина в имбирной глазури, курица в кунжуте, утка с апельсинами, индейка с мандаринами: все это и многое другое вы найдете в нашей специальной подборке рецептов для новогоднего стола. Увлеченные дегустацией гости даже не заметят, что уже полночь, и пора приветствовать Новый год. Угощайте и радуйте своих близких!
1. Запеченная свинина в имбирной глазури
Для приготовления понадобится (на 4 порции):
- 1,5-2 кг свинины с кожей и небольшой прослойкой сала;
- 1 луковица;
- 2 небольших свежих корня имбиря;
- 4 веточки мяты;
- 2 ст. ложки бутонов гвоздики;
- соль и перец по вкусу.
Для приготовления глазури понадобится:
- 2/3 стакана сахара;
- небольшой кусочек корня имбиря;
- лимон.
Запеченная свинина в имбирной глазури. Фото: Олег Кулагин/BurdaMedia
Рецепт приготовления:
- Свинину тщательно вымыть, обсушить. Натереть солью и перцем. Лук очистить, тонко нарезать. Имбирь очистить, натереть на крупной терке. Мяту вымыть и обсушить.
- В глубокую форму выложить лук, имбирь и мяту. Сверху положить свинину. Залить водой так, чтобы она покрыла мясо слоем в 4 см. Накрыть форму 3 слоями фольги.
- Духовку разогреть до 180°С. Мясо запекать в течение 1,5 ч, затем уменьшить температуру до 140°С и готовить еще 1 ч.
- Приготовить глазурь: в сотейник всыпать сахар, налить 100 мл воды. Поставить на небольшой огонь и держать, помешивая, до полного растворения сахара. Имбирь вымыть, обсушить, очистить и нарезать тонкими пластинами. Добавить в сотейник и готовить, помешивая, еще 5 мин. Лимон вымыть, обсушить и нарезать небольшими дольками, затем добавить в сотейник и готовить 2 мин. Шумовкой переложить лимон в блюдо. Прогревать глазурь еще 5 мин., пока не загустеет. Снять с огня и отставить.
- Чистую форму для выпечки накрыть листом фольги, смазать растительным маслом, переложить в нее свинину. Со свинины срезать кожицу, оставив тонкий слой подкожного жира. Острым ножом на слое жира сделать надрезы в виде решетки. Бутон гвоздики воткнуть в каждый из получившихся ромбов. Температуру духовки увеличить до 200°С. Свинину смазать глазурью, оставив 3 ст. ложки. Мясо запекать еще в течение 20 мин. Оставшуюся глазурь смешать с кусочками лимона и подать к готовой свинине.
2. Баранина с сыром под золотой корочкой
Для приготовления понадобится:
- баранья нога (1,5-2 кг);
- 1/2 пучка зелени кинзы и базилика;
- 300 г сыра сулугуни;
- 3 луковицы;
- 3 зубчика чеснока;
- по 2 ст. ложки консервированных маслин и оливок без косточек;
- 200 мл мясного бульона;
- 200 мл сухого белого вина;
- 100 мл жирных сливок;
- соль, молотый черный перец.
Баранина с сыром под золотой корочкой. Фото: Олег Кулагин/BurdaMedia
Рецепт приготовления:
- Нагреть духовку до 220°С. Баранью ногу вымыть и обсушить бумажным полотенцем. Осторожно вырезать кость, мякоть уложить разрезом вверх. Натереть солью и перцем.
- Зелень вымыть, обсушить, несколько веточек отложить для украшения, остальную мелко порубить. Сыр сулугуни нарезать тонкими ломтиками. Начинить сыром и зеленью баранью ногу, края разреза сколоть зубочистками. Уложить в жаровню.
- Луковицы очистить и разрезать на четвертинки. Чеснок очистить и крупно нарезать. Разогреть растительное масло и слегка обжарить лук и чеснок. Переложить в жаровню к бараньей ноге.
- Маслины и оливки откинуть на сито, затем выложить к мясу, луку и чесноку. Запекать 1 ч, влить горячий бульон, вино и запекать еще 40-50 мин., периодически поливая образующимся соусом.
- Готовую ногу выложить на блюдо, рядом уложить лук, чеснок, маслины и оливки. Украсить зеленью. В оставшийся соус влить сливки, варить 10 мин. Соус подать отдельно.
3. Курица праздничная по-португальски
Для приготовления понадобится (на 6 порций):
- 600 г разных кусочков курицы;
- 1/3 стакана свежевыжатого апельсинового сока;
- 1/3 стакана сухого белого вина;
- 2,5 ст. ложки соевого соуса;
- 1 ст. ложка семян кунжута;
- соль, черный перец, оливковое масло.
На гарнир – экзотический салат. Для его приготовления понадобится:
- 3 больших апельсина;
- половина сладкого красного перца;
- 1 средняя красная луковица;
- 10 веточек кинзы;
- 1 см корня имбиря;
- 2 ч. ложки тертой апельсиновой цедры;
- 1 ч. ложки кунжутного масла;
- 1/2 ч. ложки крупной соли;
- 1/4 ч. ложка хлопьев чили.
Курица праздничная по-португальски. Фото: Олег Кулагин/BurdaMedia
Рецепт приготовления:
- Смешать апельсиновый сок, вино и соевый соус. Положить кусочки курицы в контейнер и залить маринадом. Закрыть крышкой. Оставить на 1 ч, периодически встряхивая контейнер.
- У апельсинов срезать донышко, поставить на доску и аккуратно срезать цедру вместе с белым слоем. Маленьким ножиком над миской вырезать мякоть между пленками, сок сохранить.
- Перец вымыть, обсушить, нарезать тонкими кольцами, лук очистить, нарезать тонкими полукольцами. Имбирь очистить и измельчить, кинзу вымыть, обсушить, оборвать листочки и мелко их нарезать. Добавить в миску к апельсинам перец, лук, имбирь, кинзу, апельсиновую цедру, соль и хлопья чили, перемешать и оставить на 1 ч.
- Обжарить кунжут на сухой сковороде. Разогреть духовку до 200°С. Каждый кусочек курицы слегка натереть солью и перцем. Выложить кусочки в противень. Запекать 10-15 мин. Переложить курицу на плоское блюдо – в середину. По краям выложить салат, посыпать все кунжутом.
4. Утка, запеченная с апельсинами
Для приготовления понадобится:
- 1 утка;
- 4 апельсина;
- 3 яблока;
- по 1/4 ч. ложки корицы, аниса и молотого имбиря;
- 2 ст. ложки лимонного сока;
- 2 ст. ложки меда;
- 50 г сахарного песка;
- 200 мл сухого белого вина;
- соль, молотый черный перец.
Утка, запеченная с апельсинами. Фото: Олег Кулагин/BurdaMedia
Рецепт приготовления:
- Духовку разогреть до 190°С. Тушку утки вымыть, обсушить, натереть солью и перцем. Апельсины вымыть, 2 из них нарезать ломтиками. Яблоки вымыть, удалить сердцевину с семенами, нарезать ломтиками, посыпать корицей, анисом и сбрызнуть лимонным соком. Затем перемешать с ломтиками апельсинов и 1 ст. ложкой меда и начинить смесью утку. Зашить нитками, обмазать оставшимся медом и запекать в течение 2 ч.
- Для соуса 1 апельсин очистить от кожуры и разделить на дольки, последний апельсин нарезать кружочками. Сахар растворить в 200 мл горячей воды, положить дольки и варить 10 мин. Процедить, добавить имбирь и вино. Варить на маленьком огне 15 мин.
- С готовой утки удалить нитки, выложить начинку на блюдо, сверху уложить птицу, полить получившимся соусом и украсить кружочками апельсина.
5. Баранина на косточке под бальзамическим соусом
Для приготовления понадобится (на 4 порции):
- 4 бараньи котлеты на кости;
- 2 ч. ложки сушеного розмарина;
- 1 ч. ложка сушеного тимьяна;
- 2 ч. ложки сушеного базилика;
- 2 ст. ложки растительного масла;
- 1 луковица;
- 80 мл бальзамического уксуса;
- 200 мл мясного бульона;
- 50 мл красного сухого вина;
- 1,5 ст. ложки сливочного масла.
Баранина на косточке под бальзамическим соусом. Фото: Олег Кулагин/BurdaMedia
Рецепт приготовления:
- Смешать розмарин, базилик, тимьян, соль и перец. Кусочки баранины натереть сухой смесью со всех сторон, выложить на тарелку, накрыть крышкой и дать постоять в течение 15-20 мин.
- В большой сковороде разогреть растительное масло, положить кусочки баранины и обжаривать до полной готовности. Котлеты достать из сковороды, выложить в сервировочное блюдо и держать в тепле (под крышкой).
- В сковороду, где жарилось мясо, добавить лук и обжарить его до золотистого цвета. Влить бальзамический уксус, перемешать, а затем добавить мясной бульон. Соус готовить на среднем огне около 5 мин., пока он не выкипит наполовину. Затем влить в него 50 мл сухого красного вина и готовить еще 5 мин. Соус снять с огня и добавить сливочное масло. Готовым соусом полить баранину и подавать на стол.
6. Куриное филе в панировке
Для приготовления понадобится (на 4 порции):
- 600 г куриного филе:
- 1 лимон;
- 50 г панировочных сухарей;
- 2 яйца;
- 50 г очищенных грецких орехов;
- 1 ч. ложка паприки;
- 4 ст. ложки растительного масла;
- 2 ст. ложки муки;
- соль, молотый черный перец.
Куриное филе в панировке. Фото: Олег Кулагин/BurdaMedia
Рецепт приготовления:
- Лимон вымыть, обсушить полотенцем. Снять теркой тонкий слой цедры и выжать сок. Орехи измельчить, смешать с цедрой, паприкой и панировочными сухарями.
- Куриное филе вымыть, обсушить, сбрызнуть соком лимона, посолить, поперчить по вкусу. Яйца взбить, посолить, поперчить, перелить в глубокую тарелку. Филе обвалять в муке, затем обмакнуть в яйца и запанировать в орехах с цедрой, паприкой и сухарями.
- Разогреть на сковороде растительное масло и жарить курицу со всех сторон до образования румяной корочки. Курицу выложить на тарелку с листьями зеленого салата, украсить помидорами и зеленью.
7. Фаршированная баранина
Для приготовления понадобится (на 8 персон):
- баранья нога (1,5-2 кг);
- 1/2 пучка зелени кинзы и базилика;
- 300 г домашнего сыра;
- 3 луковицы;
- 3 зубчика чеснока;
- 2 ст. ложки консервированных маслин без косточек;
- 200 мл мясного бульона;
- 200 мл сухого красного вина;
- соль, молотый черный перец .
Фаршированная баранина. Фото: Олег Кулагин/BurdaMedia
Рецепт приготовления:
- Духовку разогрейте до 220°С. Баранью ногу вымойте и обсушите бумажным полотенцем. Осторожно вырежьте кость, мякоть уложите разрезом вверх. Натрите солью и перцем.
- Для начинки зелень вымойте, обсушите, несколько веточек отложите для украшения, остальную мелко нарубите. Сыр разомните и смешайте с зеленью. Получившейся смесью начините баранью ногу, края разреза скрепите зубочистками. Уложите в жаровню.
- Луковицы очистите и разрежьте на четвертинки. Чеснок очистите и крупно нарежьте. Разогрейте растительное масло и слегка обжарьте лук и чеснок. Переложите в жаровню к ноге.
- Маслины откиньте на сито, затем выложите к мясу, луку и чесноку. Запекайте 1 ч, затем влейте горячий бульон, вино и запекайте еще 40-50 мин., периодически поливая образующимся соусом.
- Готовую ногу выложите на блюдо, рядом уложите лук, чеснок, маслины и оливки. Украсьте зеленью и полейте соусом от жаренья.
8. Филе индейки с мандаринами
Для приготовления понадобится (на 4 порции):
- 1 кг филе индейки;
- 1 ч. ложка крупной соли;
- 1 ч. ложка свежемолотой смеси перцев;
- 10 мандаринов;
- 100 г меда.
Филе индейки с мандаринами. Фото: К. Виноградов/BurdaMedia
Рецепт приготовления:
- Филе индейки вымыть и хорошо обсушить бумажным полотенцем. Соль смешать с мускатным орехом, корицей и перцем, получившейся смесью натереть индейку.
- Мандарины вымыть и обсушить. 4 плода, не очищая, нарезать кружочками. Остальные очистить и выжать из них сок. Мяту вымыть, обсушить, листочки оборвать. Филе нарезать ломтиками, не прорезая до конца.
- В каждый надрез уложить кружочки мандарина и мяту. Подготовленное филе индейки обвязать кулинарной нитью или скрепить разрезы шпажками.
- Духовку разогреть до 200°С. Филе индейки поместить на лист фольги, завернуть и запекать 1 ч.
- Мандариновый сок смешать с медом. Фольгу открыть, полить филе индейки получившимся соусом и снова поставить в духовку на 15 мин.
9. Куриные ножки, фаршированные мандаринами
Для приготовления понадобится (на 6 порций):
- 6 куриных ножек;
- 6 мандаринов;
- 20 г корня имбиря;
- 4 зубчика чеснока;
- 4 ст. ложки соевого соуса;
- 2 ст. ложки оливкового масла;
- 1 ст. ложка коньяка;
- соль и молотый красный перец по вкусу.
Куриные ножки, фаршированные мандаринами. Фото: Олег Кулагин/BurdaMedia
Рецепт приготовления:
- Куриные ножки вымыть, обсушить полотенцем, удалить кости. В сотейник влить оливковое масло и 2 ст. ложки соевого соуса. Ножки обжарить с каждой стороны до золотистой корочки, вынуть и остудить.
- Корень имбиря вымыть, очистить и натереть на средней терке. Чеснок очистить и мелко нарезать. Смешать имбирь, чеснок, оставшийся соевый соус, коньяк, красный молотый перец, соль. Ножки обвалять в полученной смеси.
- Три мандарина вымыть, очистить, разделить на дольки, вынуть косточки. Ножки нафаршировать мандаринами, выложить в сотейник. Ножки залить соусом и соком двух мандаринов и тушить под крышкой на слабом огне в течение 10-15 мин. При подаче на стол украсить дольками мандарина.
10. Фаршированная свинина.
Подается с грибным соте
Для приготовления понадобится:
- 1 баклажан;
- 1 стебель лука-порея;
- 1 цукини;
- 2 красных луковицы;
- 3 кг свиной шейки;
- 2 красных перца;
- 1 желтый перец;
- 100 г помидор черри;
- 1 ст. ложка уксуса;
- 3 ст. ложки лимонного сока;
- 2 ст. ложки сахара;
- 4 ст. ложки оливкового масла;
- 1 ч. ложка черного молотого перца;
- 2 веточки сушеного розмарина;
- 1 ч. ложка сушеного орегано;
- 1 ч. ложка бутонов гвоздики.
Для приготовления соте понадобится:
- 200 г вешенок;
- 1 ч. ложка черного молотого перца;
- 100 г сушеных белых грибов;
- 1 морковь.
Фаршированная свинина. Фото: Валентина Билунова/BurdaMedia
Рецепт приготовления:
- Сухие белые грибы залить 0,5 л теплой кипяченой воды, закрыть крышкой и оставить на 25-30 мин. Баклажаны нарезать вдоль тонкими пластинами, посолить с обеих сторон, отставить на 2 ч. Затем отжать и промыть под холодной водой.
- На шейке сделать ножом 3 поперечных надреза, не прорезая до конца 3 см. Аккуратно раскрыть каждый надрез и промазать теплым оливковым маслом, посолить, завернуть свинину пленкой и отставить.
- Два сладких перца смазать оливковым маслом, положить на противень. Запекать перцы при 210°С до тех пор, пока на них не появятся черные подпалины. Вынуть перцы из духовки, поместить в полиэтиленовый пакет, плотно завернуть, отставить на 10 мин. Затем очистить перцы от кожицы, удалить косточки и плодоножку. Мякоть нарезать полосками.
- Цукини нарезать тонкими ломтиками, потом полосками, баклажаны также нарезать полосками, сбрызнуть лимонным соком. Лук-порей разрезать вдоль на несколько частей, промыть и обсушить. В сковороде с толстым дном разогреть оливковое масло, обжарить баклажаны, цукини и лук- порей в течение 1-2 мин. на сильном огне. Добавить орегано, гвоздику, уменьшить огонь, посолить и готовить еще 3 мин. Снять с огня и остудить.
- Помидоры черри разрезать на четвертинки. Соединить уксус, лимонный сок, сахар, все хорошо перемешать. Разбавить 3 ст. ложками воды. Залить получившимся маринадом помидоры, оставить на 10 мин. Откинуть помидоры на сито.
- Каждый надрез в шейке максимально раскрыть, приправить молотым черным перцем, втереть его в мясо пальцами. Заполнить надрезы помидорами черри и обжаренными овощами, при желании чередуя их, плотно прижимая только что заполненную часть шейки к предыдущей.
- Обвязать шейку шпагатом, смазать еще раз маслом и обжарить в большой сковороде на сильном огне со всех сторон до золотистой корочки. Аккуратно вынуть из сковороды, обмазать сладкой горчицей, завернуть в фольгу, переложить на противень и запекать 3 ч в духовке при 180°С.
- Морковь и оставшийся сладкий перец очистить, нарезать мелкими кубиками. Вешенки промыть, удалить жесткие ножки, мякоть нарезать мелкими кубиками. Замоченные грибы процедить и порезать. Красный лук нарезать мелкими кубиками.
- Разогреть большую сковородку с 4 ст. ложками оливкового масла. Всыпать туда все овощи и грибы, обжарить почти до готовности. Добавить листочки розмарина и 3 ст. ложки жидкости от замачивания грибов, довести до кипения, снять с огня. Накрыть соте фольгой.
- Мясо вынуть из духовки, дать постоять 20 мин. Снять фольгу, удалить шпагат и запекать еще 4 мин. Слегка остудить. Нарезать шейку на порционные кусочки. Рядом положить соте.
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