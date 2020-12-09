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Суши-торт. Готовится в три раза быстрее роллов

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Если срочно захотелось роллов, а времени и специального бамбукового коврика нет, вас выручит этот простой рецепт.

Суши-торт. Готовится в три раза быстрее роллов

Приготовление

  1. Рис несколько раз промойте, поместите в кастрюлю. Залейте холодной водой и на сильном огне доведите до кипения.

  2. Как только вода закипит, уменьшите огонь до минимального, накройте посуду крышкой и варите до готовности 12–15 минут. Готовому рису дайте немного остыть.

  3. Тем временем нарежьте кубиками рыбу и огурец. Несколько ломтиков рыбы оставьте для украшения. Нори разрежьте ножницами на небольшие кусочки.

  4. Смешайте соль, сахар и рисовый уксус. Залейте полученной смесью рис, аккуратно перемешайте.

  5. Форму для выпечки или глубокую миску выстелите пищевой плёнкой, смажьте её поверхность маслом.

  6. На дно формы выложите ⅔ риса, сформируйте бортик и слегка утрамбуйте всё лопаткой. Намажьте творожным сыром, выложите слоями рыбу, огурец и нори.

  7. Закройте начинку оставшимся рисом и ещё раз утрамбуйте. Накройте торт пищевой плёнкой и дайте ему остыть в холодильнике за 10–15 минут.

  8. По желанию для украшения приготовьте яичный блинчик. Для этого яйцо вилкой взбейте с щепоткой соли и растительным маслом и обжарьте на разогретой сковороде с каждой стороны за 30–40 секунд.

    Готовый блинчик нарежьте тонкими полосками.

  9. Если используете авокадо и креветки, снимите шкурку и нарежьте плод тонкими ломтиками, а морепродукты отварите в кипящей воде за 2–3 минуты и очистите.

  10. Готовый суши-торт переверните на блюдо, украсьте розочками из отложенной рыбы. По желанию добавьте яичный блинчик, авокадо, креветки и красную икру.

 

 

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