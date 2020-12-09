Суши-торт. Готовится в три раза быстрее роллов

Если срочно захотелось роллов, а времени и специального бамбукового коврика нет, вас выручит этот простой рецепт.

Рис несколько раз промойте, поместите в кастрюлю. Залейте холодной водой и на сильном огне доведите до кипения.

Как только вода закипит, уменьшите огонь до минимального, накройте посуду крышкой и варите до готовности 12–15 минут. Готовому рису дайте немного остыть.

Тем временем нарежьте кубиками рыбу и огурец. Несколько ломтиков рыбы оставьте для украшения. Нори разрежьте ножницами на небольшие кусочки.

Смешайте соль, сахар и рисовый уксус. Залейте полученной смесью рис, аккуратно перемешайте.

Форму для выпечки или глубокую миску выстелите пищевой плёнкой, смажьте её поверхность маслом.

На дно формы выложите ⅔ риса, сформируйте бортик и слегка утрамбуйте всё лопаткой. Намажьте творожным сыром, выложите слоями рыбу, огурец и нори.

Закройте начинку оставшимся рисом и ещё раз утрамбуйте. Накройте торт пищевой плёнкой и дайте ему остыть в холодильнике за 10–15 минут.

По желанию для украшения приготовьте яичный блинчик. Для этого яйцо вилкой взбейте с щепоткой соли и растительным маслом и обжарьте на разогретой сковороде с каждой стороны за 30–40 секунд. Готовый блинчик нарежьте тонкими полосками.

Если используете авокадо и креветки, снимите шкурку и нарежьте плод тонкими ломтиками, а морепродукты отварите в кипящей воде за 2–3 минуты и очистите.