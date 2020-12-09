Суши-торт. Готовится в три раза быстрее роллов

Если срочно захотелось роллов, а времени и специального бамбукового коврика нет, вас выручит этот простой рецепт.
Приготовление
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Рис несколько раз промойте, поместите в кастрюлю. Залейте холодной водой и на сильном огне доведите до кипения.
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Как только вода закипит, уменьшите огонь до минимального, накройте посуду крышкой и варите до готовности 12–15 минут. Готовому рису дайте немного остыть.
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Тем временем нарежьте кубиками рыбу и огурец. Несколько ломтиков рыбы оставьте для украшения. Нори разрежьте ножницами на небольшие кусочки.
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Смешайте соль, сахар и рисовый уксус. Залейте полученной смесью рис, аккуратно перемешайте.
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Форму для выпечки или глубокую миску выстелите пищевой плёнкой, смажьте её поверхность маслом.
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На дно формы выложите ⅔ риса, сформируйте бортик и слегка утрамбуйте всё лопаткой. Намажьте творожным сыром, выложите слоями рыбу, огурец и нори.
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Закройте начинку оставшимся рисом и ещё раз утрамбуйте. Накройте торт пищевой плёнкой и дайте ему остыть в холодильнике за 10–15 минут.
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По желанию для украшения приготовьте яичный блинчик. Для этого яйцо вилкой взбейте с щепоткой соли и растительным маслом и обжарьте на разогретой сковороде с каждой стороны за 30–40 секунд.Готовый блинчик нарежьте тонкими полосками.
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Если используете авокадо и креветки, снимите шкурку и нарежьте плод тонкими ломтиками, а морепродукты отварите в кипящей воде за 2–3 минуты и очистите.
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Готовый суши-торт переверните на блюдо, украсьте розочками из отложенной рыбы. По желанию добавьте яичный блинчик, авокадо, креветки и красную икру.
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