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Чебуреки по советскому рецепту - хрустящие и сочные внутри

Фото к рецепту: Чебуреки по советскому рецепту / хрустящие и сочные внутри

Ингредиенты

  • мука 500 гр.
  • молоко 3.2% 250 мл.
  • соль 0.5 ч.л.
  • свино-говяжий фарш 600 гр.
  • лук (крупный) 2 шт.
  • ледяная вода 150 мл.
  • соль и черный молотый перец для фарша
  • растительное масло для жарки

Пошаговый рецепт приготовления

Молоко для теста можно использовать как 3.2%, так и 2.5% жирности.

В молоко добавляем соль и перемешиваем, нужно чтобы соль растворилась.

Я тесто замешиваю при помощи миксера.

В муке делаем углубление и выливаем туда молоко с солью.

Выливайте не все молоко, т. к. мука у всех разная и впитывает влагу по-разному, поэтому 1/4 молока оставьте и если нужно потом добавите еще.

У меня ушли все 250 мл молока, а иногда даже уходило еще чуть больше.

Поэтому ориентируйтесь на консистенцию теста.

Оно должно быть тугое.

Если получилось сильно тугое, добавьте еще чуть-чуть молока.

Если мягкое, тогда добавьте еще муки.

Замешиваем тесто, кладем его в пакет или оберните в пищевую пленку и оставьте при комнатной температуре на 30 минут.

Пока тесто отдыхает, можно приготовить фарш.

Так как фарш у меня был уже готовый, поэтому лук я измельчаю до консистенции пюре, при помощи блендера, насадкой - ножи.

К мясу добавляем измельченный лук, соль, черный молотый перец.

Перемешиваем.

Добавляем ледяную воду и очень хорошо вымешиваем фарш.

Он должен получится жидким.

Именно поэтому начинка в чебуреках получается сочная. Фарш готов.

Из теста делаем длинную "колбаску" и делим ее на части.

На сколько частей делить, зависит от того какого размера чебуреки у вас будут.

В советское время чебуреки были не больше ладошки.

Я делю тесто на 18 частей.

Каждый кусочек тонко раскатываем, на одну половинку кладем 2 ст.л. фарша и накрываем второй половинкой.

Очень хорошо закрепляем края и обрезаем фигурным ножом.

В сковороду наливаем столько масла, чтобы чебуреки плавали в масле и жарились во фритюре.

Масло хорошо разогреваем, оно должно быть 160-180 гр.

Чебуреки обжариваем с двух сторон, примерно по 1 минуте с каждой стороны.

И выкладываем готовые чебуреки на бумажные полотенца, для того чтобы убрать лишнее масло.

Чебуреки жарятся быстро, поэтому сразу же можно звать своих домочадцев к столу и кушать их сразу же горячими, только аккуратно, чтобы не обжечься.

Так как внутри сочный фарш и когда кусаешь хрустящий чебурек, начинает выливаться очень горячий бульон.

Это так вкусно......поэтому они съедаются очень быстро)) Приятного аппетита!

Видеорецепт внизу под этим описанием.

Видео рецепт

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кухни миравыпечка
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