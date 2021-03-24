Чебуреки по советскому рецепту - хрустящие и сочные внутри

Ингредиенты
- мука 500 гр.
- молоко 3.2% 250 мл.
- соль 0.5 ч.л.
- свино-говяжий фарш 600 гр.
- лук (крупный) 2 шт.
- ледяная вода 150 мл.
- соль и черный молотый перец для фарша
- растительное масло для жарки
Пошаговый рецепт приготовления
Молоко для теста можно использовать как 3.2%, так и 2.5% жирности.
В молоко добавляем соль и перемешиваем, нужно чтобы соль растворилась.
Я тесто замешиваю при помощи миксера.
В муке делаем углубление и выливаем туда молоко с солью.
Выливайте не все молоко, т. к. мука у всех разная и впитывает влагу по-разному, поэтому 1/4 молока оставьте и если нужно потом добавите еще.
У меня ушли все 250 мл молока, а иногда даже уходило еще чуть больше.
Поэтому ориентируйтесь на консистенцию теста.
Оно должно быть тугое.
Если получилось сильно тугое, добавьте еще чуть-чуть молока.
Если мягкое, тогда добавьте еще муки.
Замешиваем тесто, кладем его в пакет или оберните в пищевую пленку и оставьте при комнатной температуре на 30 минут.
Пока тесто отдыхает, можно приготовить фарш.
Так как фарш у меня был уже готовый, поэтому лук я измельчаю до консистенции пюре, при помощи блендера, насадкой - ножи.
К мясу добавляем измельченный лук, соль, черный молотый перец.
Перемешиваем.
Добавляем ледяную воду и очень хорошо вымешиваем фарш.
Он должен получится жидким.
Именно поэтому начинка в чебуреках получается сочная. Фарш готов.
Из теста делаем длинную "колбаску" и делим ее на части.
На сколько частей делить, зависит от того какого размера чебуреки у вас будут.
В советское время чебуреки были не больше ладошки.
Я делю тесто на 18 частей.
Каждый кусочек тонко раскатываем, на одну половинку кладем 2 ст.л. фарша и накрываем второй половинкой.
Очень хорошо закрепляем края и обрезаем фигурным ножом.
В сковороду наливаем столько масла, чтобы чебуреки плавали в масле и жарились во фритюре.
Масло хорошо разогреваем, оно должно быть 160-180 гр.
Чебуреки обжариваем с двух сторон, примерно по 1 минуте с каждой стороны.
И выкладываем готовые чебуреки на бумажные полотенца, для того чтобы убрать лишнее масло.
Чебуреки жарятся быстро, поэтому сразу же можно звать своих домочадцев к столу и кушать их сразу же горячими, только аккуратно, чтобы не обжечься.
Так как внутри сочный фарш и когда кусаешь хрустящий чебурек, начинает выливаться очень горячий бульон.
Это так вкусно......поэтому они съедаются очень быстро)) Приятного аппетита!
Видеорецепт внизу под этим описанием.
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