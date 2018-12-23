Пять вкусных ужинов "из рукава"

Б люда, приготовленные в рукаве для запекания, сочетают в себе одновременно качества паровых и запечённых, при этом получаются диетическими — в них не нужно добавлять масло. Рукав для запекания герметичен, и продукты там готовятся в собственном соку. Мясо, рыба и птица, приготовленные в нём, получаются более нежными и сочными, чем запечённые на открытом противне.

Пакет для запекания изготавливается из специальных материалов, способных выдерживать высокие температуры, и при этом совершенно не взаимодействует с продуктами внутри.

Во время готовки учитывайте тот факт, что обычно пакеты рассчитаны на температуру не выше 230 градусов. В продаже можно найти пакеты для запекания самых разных форм и размеров: большие пакеты для запекания целых тушек птицы, пакеты поменьше — для приготовления печёных овощей, удлинённые — для запекания рыбы и так далее.

Готовить в рукаве очень просто и легко: во внутрь кладутся необходимые ингредиенты для блюда, края рукава фиксируются специальными зажимами, всё помещается на противень и отправляется в нагретую духовку таким образом, чтобы рукав не соприкасался со стенками.

Утка, запечённая с яблоками, черносливом и картофелем

Утка весом 2 кг;

Яблоки (с кислинкой) — 2 шт. ;

; Чернослив — 100 г;

Картофель — 8 шт.;

Чеснок — 3 зубчика;

Соль, перец чёрный — по вкусу;

Масло растительное — 2 ст.л.

Утку хорошо промыть под проточной водой, если нужно, опалить. В большую кастрюлю влить пять литров воды, всыпать 350 граммов соли, размешать до растворения соли. Утку положить в кастрюлю с солёной водой и убрать в холодильник минимум на 12 часов, а лучше всего — на сутки.

На следующий день воду слить, утку промыть и обсушить. Утку ещё раз слегка подсолить, поперчить, натереть чесноком (натёртым через мелкую тёрку). Яблоки помыть, почистить, нарезать кубиками. К яблокам добавить чернослив, соль, перец, перемешать.

Начинить утку яблочной смесью, шпажками сколоть нижнее отверстие, ножки связать. Картофель почистить, нарезать на две части, посолить, поперчить, влить две столовые ложки растительного масла, хорошо перемешать. В рукав для запекания положить картофель, затем поместить фаршированную утку. Закрепить края рукава и поставить запекаться в нагретую до 200 градусов духовку на 1 час 40 минут, затем разрезать верх пакета и подрумянить утку под грилем минут десять. Образовавшийся в рукаве сок слить в соусник и подавать к птице с картошкой.

Кабачки фаршированные, запечённые в рукаве

Кабачки молоденькие, небольшие — 6 шт.;

Фарш мясной (говяжий, или куриный) — 300 г;

Шампиньоны свежие — 130 г;

Рис — 50 г;

Лук репчатый — 1 шт.;

Кетчуп — 1—2 ст.л.;

Сметана — 100 г;

Горчица (паста) — 1 ст.л.;

Масло растительное — 3 ст.л.;

Укроп свежий — 20 г;

Соль, перец чёрный — по вкусу.

В сотейнике разогреть три ст.л. растительного масла, спассеровать мелко нарезанный репчатый лук. К луку добавить фарш, мелко нарезанные шампиньоны, отваренный рис, кетчуп, всё перемешать и немного потушить, в конце добавить соль, перец по вкусу. Молоденькие кабачки разрезать пополам и с помощью ложки вынуть мякоть, при этом не задев донышко. Заполнить кабачки фаршем, положить в пакет для запекания, залить сверху соусом из сметаны и горчицы, завязать концы пакета и запекать в нагретой духовке при 200 градусах 30 минут.

Свинина, запечённая с шампиньонами

Свинина (мякоть) — 600 г;

Грибы (шампиньоны) — 400 г;

Розмарин свежий — 2—3 веточки;

Масло оливковое (растительное) — 1 ст.л.;

Соль — по вкусу;

Перец чёрный молотый — по вкусу.

Мякоть свинины промыть, обсушить, натереть солью, чёрным перцем и мелко нарезанной зеленью розмарина. Оставить мариноваться на 30 минут. Шампиньоны разрезать пополам, если крупные — на три части. Грибы полить оливковым маслом, перемешать.

В пакет для запекания положить мясо, грибы и веточку розмарина. Завязать края пакета и запекать в нагретой духовке при 200 градусах 40 минут.

Куриные ножки, запечённые с гавайской овощной смесью

Окорочка — 2 шт.;

Смесь гавайская (размороженная) — 400 г;

Сметана — 2 ст.л.;

Горчица — 0,5 ст.л.;

Чеснок — 2—3 зубчика;

Вода — 2 ст.л.;

Соль, перец чёрный — по вкусу.

Окорочка промыть, обсушить, натереть солью и перцем. В чашке смешать сметану, горчицу и натёртый чеснок. Замариновать окорочка в сметанном соусе и оставить на 30 минут. В рукав для запекания положить размороженную гавайскую смесь, присыпать солью, перцем, полить сверху двумя столовыми ложками воды. Поверх смеси положить замаринованные окорочка. Завязать края пакета и поставить запекаться в нагретую духовку при 200 градусах на 35 минут.

Сочная рыба, запечённая с луком и морковью

Рыба (горбуша, судак, или любая бескостная) — 1 шт.;

Лук репчатый — 1 шт.;

Морковь — 3 шт.;

Сок лимона — 2 ст.л.;

Сметана — 2 ст.л.;

Соль, перец чёрный — по вкусу.

Рыбу выпотрошить, почистить, промыть, обсушить кухонной бумажной салфеткой. Рыбу посолить, поперчить, полить лимонным соком и оставить мариноваться на 30 минут. Внутри рыбы обмазать брюшко сметаной, переложить рыбу в рукав для запекания.

По краям рыбы разложить крупно нарезанную морковь, поверх рыбы положить репчатый лук, нарезанный тонкими полукольцами. Концы пакета плотно завязать и запекать в нагретой духовке при 200 градусах 30 минут. При подаче посыпать рыбу свежей зеленью, подавать со сметанным соусом.