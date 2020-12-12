Закуска из селедки по-таллински

Приготовление 40 минут

Рецепт на: 4персоны

Любителям селедки советую приготовить эту закуску. Необычное сочетание слабосоленой рыбы в желе из жирной сметаны не оставит никого равнодушным. Закуску можно приготовить в порционных формах для кексов или подать в небольших бокалах.

ИНГРЕДИЕНТОВ НА 4 ПОРЦИИ

Основные

сельдь слабосоленая 1 шт.

сметана 25% 180 г

желатин 8 г

мускатный орех 1 щепотка

вода 50 мл

лук зеленый ½ пучка

зелень рубленая 1 ст. л.

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ С ФОТО

Подготовить необходимые продукты: слабосоленую сельдь, зелень, мускатный орех, желатин. По желанию в закуску можно добавить свежий огурец.

Желатин замочить в воде на 20–25 минут.

Разделать рыбу на филе, тщательно освободив от всех имеющихся косточек. Нарезать кубиками.

Зелень измельчить. Если используете репчатый лук, залейте его предварительно кипятком.

Желатин довести до кипения, не давая кипеть, размешать до полного растворения кристаллов и соединить со сметаной. Тщательно размешать смесь.

В сметанную заливку добавить молотый мускатный орех, кусочки сельди, нарезанный лук и зелень. Перемешать.

Разложить массу по порционным формам и оставить на 6–8 часов для застывания.