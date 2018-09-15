Приготовив этот пирог со сливами один раз, будьте готовы к тому, что, как и я, вы купитесь на необычное сочетание фруктов и мака - и в итоге в вашей семье, как и у нас, это будет один из любимейших рецептов к чаю. Ароматный до безобразия, до неприличия - его все готовы умять еще на этапе выпекания в духовке. А со стаканом холодного молока он просто совершенен. Конечно, пирог со сливами - выпечка сезонная, но у меня, скажу вам по секрету, в морозилке еще лежит пакетик замороженных синих половинок, так что я сегодня буду повторять. И вам рекомендую! Если слив нет, можно между прочим, попробовать приготовить этот пирог с вишней. В общем, что ни возьмете, все будет хорошо. Главное - не откладывайте проект в дальний ящик, делайте и наслаждайтесь.

Вы слышали о том, что слива в дикой природе не растет? 2000 лет тому назад человек скрестил алычу и терн и получил новый фрукт, который прижился и успешно культивируется, а вот сам по себе по-прежнему не встречается.

Пирог со сливами выглядит очень нестандартно - он яркий, привлекательный, необычный. Благодаря такому исполнению, его вполне можно готовить на гостевой или праздничный стол, и будет здорово!

Ингредиенты:

400 г муки;

100 г сливочного масла для теста;

30 г сливочного масла для смазывания готового пирога;

150 мл молока для теста;

100 мл молока для заваривания мака;

7 г сухих дрожжей;

60 г сахара для теста;

50 г сахара для маковой начинки;

1 яйцо;

0,5 кг слив;

сахарная пудра для посыпки.

В 50 мл теплого молока растворяем дрожжи, добавить 1 ч. л. сахара, 3 ст. л. муки, размешиваем все и оставляем минут на двадцать.

Для приготовления теста соединяем жидкие ингредиенты, а потом постепенно добавляем муку.

Разбиваем яйцо, добавляем щепотку соли, остывшее растопленное сливочное масло, 100 мл теплого молока, сахар, вливаем активированные дрожжи, размешиваем.

Постепенно добавляем муку, замешиваем тесто. Тесто получается мягким, как «мочка уха», и удобным в работе.

Накрываем тесто салфеткой, убираем в тёплое место, чтобы оно «выросло» в два раза.

Пока подходит тесто, займёмся начинкой.

Моем, обсущиваем, чистим сливы, разрезая их пополам и удаляя косточку.

Для маковой начинки берем молоко доводим до кипения, добавляем сахар, размешиваем до его растворения, всыпаем мак и провариваем несколько минут, постоянно помешивая. Даем маковой начинке остыть и прокручиваем через мясорубку 2-3 раза (я, как обычно, все доверила комбайну).

Подошедшее тесто раскатываем в прямоугольник размером 30х40 см. Разрезаем вдоль на 3 полосы одинаковой ширины.

На полосы равномерно раскладываем маковую начинку. Края полос защипываем, чтобы получились рулеты.

Рулеты выкладываем швом вниз в предварительно смазанную форму, начиная с середины, в виде спирали.

Между рулетами аккуратно вставляем половинки сливы (аккуратно, чтобы не проткнуть рулеты). Пирог накрываем салфеткой и оставляем на полчаса, чтобы немного «подошел». Сливу посыпаем сахаром, пирог ставим в уже нагретую до 180 градусов духовку. Выпекаем до золотистой румяной корочки (примерно 30 минут).

За 5 минут до выпечки пирог смазываем растопленным сливочным маслом. Остужаем, посыпаем сахарной пудрой.