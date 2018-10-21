Хрустящие печеньки с оливками

Результат очень порадовал. Всё, как я люблю – хрустящее и солёное.
Ингредиенты:
160 г муки (это 1 чашка на 300мл);
0,5 ч.ложки разрыхлителя;
50 г твёрдого сыра;
50 г оливок без косточек;
20 г анчоусов;
1 яйцо;
3 ст.ложки оливкового масла;
4 ст.ложки сливок (или молока).
Готовится несложно.
Просеять в миску муку с разрыхлителем. Добавить натёртый на мелкой тёрке сыр. Оливки и анчоусы мелко порубить ножом. Смешать с мукой.
Отдельно приготовить жидкую смесь. Взбить вилкой яйцо, масло и сливки. Влить в мучную смесь и замесить тесто. Оно должно быть пластичным и не липнуть к рукам.
Раскатать тесто на припылённой мукой поверхности. Чем тоньше раскатаете, тем лучше будет хрустеть потом (3-5 мм). Вырезать формочками фигурки.
Можно просто нарезать на квадраты или треугольники (раскатать на бумаге и нарезать уже на противне). Обычно я так и делаю, это сильно сокращает время приготовления. Но сегодня захотелось чего-то тематического.
Переложить печенье на противень, застеленный пекарской бумагой. Выпекать в разогретой до 200* духовке около 10 минут.
Пока крекеры пекутся, лучше следить и не отходить от духовки. Время зависит от толщины печенья. Снизу оно должно зарумяниться, а сверху быть бледным.
При желании можно перевернуть и подсушить ещё пару минут.Тогда будет совсем, как чипсы.
Можно добавить только одни оливки. Хорошо получается с кусочками вяленых томатов или сушенным луком. Можно присыпать крупной солью или красным перцем (если любите поострее). Съедаются они влёт, поэтому одним противнем дело обычно не обходится.
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