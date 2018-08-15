Лечо из болгарского перца на зиму «Как у мамы»

Ломтики болгарского перца будут таять во рту, заставляя тянуться к салатнице с лечо ещё и ещё. Лечо «Как у мамы» отличная закуска к любому столу. Время приготовления 1 час
Ингредиенты:
Красный болгарский перец2 кг
Луковица0,5 кг
Помидоры1 кг
Растительное масло200 мл
Сахар (песок)1 ст. л.
Соль2 ч. л.
Уксусная эссенция 70% (из расчета на трех литровую кастрюльку)1 ч. л.
Перец черный молотыйпо вкусу
Приготовление:
Болгарский спелый перец хорошо вымыть.
Разрезать каждый на половинки и очистить от семян.
Нарезать перец ломтиками и сложить в большую кастрюлю.
Репчатый лук очистить.
Нарезать небольшими кубиками и сложить к перцам.
Помидоры хорошо вымыть.
Нарезать кусочками помидоры и сложить в кастрюлю.
Добавить соль, сахар и масло. По вкусу можно добавить молотый черный перец.
Поставить кастрюлю на огонь и варить под крышкой 1 час, периодично помешивая.
В готовое лечо добавить уксус и перемешать.
Разложить по стерильным баночкам.
Закрутить. Укутать под одеяло на сутки.
Хранить в погребе.
Приятного аппетита!
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