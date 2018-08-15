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Лечо из болгарского перца на зиму «Как у мамы»

Ломтики болгарского перца будут таять во рту, заставляя тянуться к салатнице с лечо ещё и ещё. Лечо «Как у мамы» отличная закуска к любому столу. Время приготовления 1 час

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Ингредиенты:

Красный болгарский перец2 кг

Луковица0,5 кг

Помидоры1 кг

Растительное масло200 мл

Сахар (песок)1 ст. л.

Соль2 ч. л.

Уксусная эссенция 70% (из расчета на трех литровую кастрюльку)1 ч. л.

Перец черный молотыйпо вкусу

Приготовление:

Болгарский спелый перец хорошо вымыть.

Болгарский спелый перец хорошо вымыть.

Разрезать каждый на половинки и очистить от семян.

Разрезать каждый на половинки и очистить от семян.

Нарезать перец ломтиками и сложить в большую кастрюлю.

Нарезать перец ломтиками и сложить в большую кастрюлю.

Репчатый лук очистить.

Репчатый лук очистить.

Нарезать небольшими кубиками и сложить к перцам.

Нарезать небольшими кубиками и сложить к перцам.

Помидоры хорошо вымыть.

Помидоры хорошо вымыть.

Нарезать кусочками помидоры и сложить в кастрюлю.

Нарезать кусочками помидоры и сложить в кастрюлю.

Добавить соль, сахар и масло. По вкусу можно добавить молотый черный перец.

Добавить соль, сахар и масло. По вкусу можно добавить молотый черный перец.

Поставить кастрюлю на огонь и варить под крышкой 1 час, периодично помешивая.

Поставить кастрюлю на огонь и варить под крышкой 1 час, периодично помешивая.

В готовое лечо добавить уксус и перемешать.

В готовое лечо добавить уксус и перемешать.

Разложить по стерильным баночкам.

Разложить по стерильным баночкам.

Закрутить. Укутать под одеяло на сутки.

Закрутить. Укутать под одеяло на сутки.

Хранить в погребе.

Лечо из болгарского перца на зиму «Как у мамы»

Приятного аппетита!

Источник

заготовкиконсервируемлечокулинария
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