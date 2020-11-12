БУДЕТ ВКУСНО!

129 650 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • !??Сразу влюбилась, ...
  • Oertel Elena
    почему немецкий????? Штрудель это большой пирог, а кусочки пирога называются порции 🤣🤣🤣🤣🤣🤣Сразу влюбилась, ...
  • Спасибо!«Пассажирский» – ...

Аффогато

Аффогато

Если кофе гляссе это напиток где в кофе добавляют мороженое, то аффогато это десерт где в мороженое добавляют кофе.

  • Мороженое – 100 гр.
  • Кофе,
  • Сироп  (по желанию),
  • Ликер или коньяк (по желанию, для взрослых),
  • Тертый шоколад, ореховая крошка, крошка печенья (по желанию).

Мороженое лучше использовать пломбир или ванильное. 

Кофе, которое предпочитаете, сваренное в турке, френч прессе, или быстро растворимое. Температура кофе не должно быть очень горячее но и не остывшее, между горячим и теплым, чтобы его температуры хватило на медленно расплавление мороженого.  

Сиропы и топпинги по вкусу. То же самое с посыпкой. Поэкспериментируйте, найдите свой вкус. 

В  посуду, креманку или чашку выкладывается мороженое. Заливаем кофе и добавляем ингредиенты по желанию. Наслаждаемся.

 

 

Ссылка на первоисточник
десерты
Обсудить

Картина дня

наверх