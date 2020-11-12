Если кофе гляссе это напиток где в кофе добавляют мороженое, то аффогато это десерт где в мороженое добавляют кофе.
- Мороженое – 100 гр.
- Кофе,
- Сироп (по желанию),
- Ликер или коньяк (по желанию, для взрослых),
- Тертый шоколад, ореховая крошка, крошка печенья (по желанию).
Мороженое лучше использовать пломбир или ванильное.
Кофе, которое предпочитаете, сваренное в турке, френч прессе, или быстро растворимое. Температура кофе не должно быть очень горячее но и не остывшее, между горячим и теплым, чтобы его температуры хватило на медленно расплавление мороженого.
Сиропы и топпинги по вкусу. То же самое с посыпкой. Поэкспериментируйте, найдите свой вкус.
В посуду, креманку или чашку выкладывается мороженое. Заливаем кофе и добавляем ингредиенты по желанию. Наслаждаемся.
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