Если кофе гляссе это напиток где в кофе добавляют мороженое, то аффогато это десерт где в мороженое добавляют кофе.

Мороженое лучше использовать пломбир или ванильное.

Кофе, которое предпочитаете, сваренное в турке, френч прессе, или быстро растворимое. Температура кофе не должно быть очень горячее но и не остывшее, между горячим и теплым, чтобы его температуры хватило на медленно расплавление мороженого.

Сиропы и топпинги по вкусу. То же самое с посыпкой. Поэкспериментируйте, найдите свой вкус.

В посуду, креманку или чашку выкладывается мороженое. Заливаем кофе и добавляем ингредиенты по желанию. Наслаждаемся.