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Три вида окрошки + рецепт кваса

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В самом названии скрыта суть, замысел этого холодного летнего супа – п_окрошка. Из всего множества вариантов, мы расскажем вам о трех, но не умолчим о главных принципах приготовления, изучив которые, сможете сделать окрошку на свой вкус. 

Окрошка – это смесь мелко порубленных (но не протертых на терке!) различных видов мяса или рыбы, солений и овощей, пряных трав, заправленную специальным “окрошечным” квасом или с добавлением хлебного, а также сметаной.

По канону в окрошку добавляют квас, но на деле, в быту, в окрошечный салат заливают молочной сывороткой, пивом, разбавленным уксусом, кефиром, берёзовым квасом, айраном, таном, минеральной водой, мясным бульоном, чайным грибом, свекольным бульоном или квасом, огуречным рассолом, сладким хлебным квасом, томатным или овощным соком.

Мясо лучше брать отварное или жареное – по традиции в окрошку идет мясо, оставшееся с предыдущей трапезы. Подойдет и нежирная свинина, и индейка, и курица, и говядина. Из рыбы для окрошки хороша нейтральная по вкусу и не сильно костистая рыба: линь, судак, осетровые, треска. И все мы знаем, что при желании мясо можно заменить на вареную колбасу или даже сосиски.

Три вида окрошки + рецепт кваса

Изначально в окрошке были свежие и/или солёные огурцы, лук, солёные сливы, солёные грибы, а позднее стали добавлять отварной картофель, репу, морковь, брюкву.

Травы использовали самые разные: зелёный лук, петрушка, укроп, сельдерей, кервель и эстрагон. Сейчас кладут преимущественно зеленый лук, укроп, петрушку, кинзу. А еще для вкуса принято добавлять тертый хрен и ядреную горчицу.

Общий принцип приготовления такой:

  1. Мелко нарезать и смешать мясо и овощи,
  2. Дать постоять в холодильнике 30 минут,
  3. Нарубить зелень и добавить в окрошку,
  4. Залить квасом,
  5. Добавить сметану,
  6. Посолить, поперчить, добавить пряности.

В 100 г окрошки на квасе – от 60 до 80 ккал (разница зависит в основном от жирности мяса и сметаны). 

Окрошка на квасе

Ингредиенты на 6 порции:

  • 400 г картофеля,
  • 300 г свежих огурцов,
  • 150 г редиса,
  • 100 г различной зелени (лук, петрушка, укроп, кинза etc.),
  • 300 г отварной говядины (ветчины или колбасы),
  • 3 яйца,
  • 250 г сметаны 20%,
  • соль, тертый хрен, горчица, перец по вкусу,
  • Квас хлебный 1,5 л.

Картофель, яйца и мясо отварите до готовности. Дайте остыть и нарежьте кубиками. Редис помойте и тонко нарежьте. Огурцы помойте, очистите и нарежьте кубиками. Зелень помойте, обсушите и мелко нарежьте.

Смешайте овощи с мясом и яйцами. Посолите, поперчите и поставьте в холодильник на 30 минут. Подавайте вместе с холодным квасом, зеленью и сметаной. Поставьте на стол хрен, горчицу и перец – пусть каждый доводит окрошку до ума на свой вкус.

Окрошка на кефире с курицей

Ингредиенты на 6 порций:

  • 400 г куриной грудки
  • 600 г свежих огурцов
  • 6 яиц
  • 150 г разной зелени
  • 1 л кефира 2,5%
  • 600 мл воды
  • 1 ст.л. сока лимона
  • 2 ст. л. горчицы
  • соль, перец по вкусу

Отварите куриную грудку (сохраните бульон) и яйца, дайте им остынуть и затем нарежьте их мелким кубиком. Огурцы помойте, очистите и тоже нарежьте мелким кубиком. Зелень (лук, петрушка, укроп) нужно помыть, обсушить и мелко порубить. Заправьте зелень соком лимона, посолите, поперчите и хорошенько перемешайте. Сложите мясо, овощи, яйца и зелень в одну емкость.

Смешайте кефир, бульон от курицы и горчицу. Поставьте салат и заливку в холодильник минимум на 30 минут, а лучше на час. Подавайте со сметаной.

Мясная окрошка Вильяма Похлебкина

Ингредиенты на 8 порций:

  • 300 г говядины
  • 250 г картофеля
  • 1 брюква
  • 1 головка репчатого лука
  • 2 огурца
  • 2 яйца
  • 100 г зеленого лука
  • 20 г петрушки
  • 20 г зелени сельдерея
  • 20 г укропа
  • 10 г листьев эстрагона
  • 1 ст. л. горчицы
  • соль, перец по вкусу
  • 600 мл темного кваса
  • 600 мл белого кваса
  • 200 мл огуречного рассола

Сварите отдельно мясо, брюкву, картошку и яйца. Дайте остыть и нарежьте мелким кубиком. Таким же мелким кубиком нарежьте огурцы и лук.

Пряная часть должна состоять из мелко нарезанного зеленого лука (причем лук преобладает в этом наборе), зелени укропа, петрушки, сельдерея, эстрагона. Всю зелень нужно помыть, обсушить и мелко нарубить.

Смешайте все сухие ингредиенты, кроме зелени и яиц. Смешайте горчицу, треть стакана темного кваса и молотый перец. Залейте окрошку заправкой, слегка разомните ложкой и дайте постоять 30 минут.

Залейте настоявшуюся окрошку двумя видами кваса и огуречным рассолом. Обычно в окрошку идет так называемый белый окрошечный квас, более кислый, чем обычный питьевой темный. В мясной окрошке его можно употреблять пополам с питьевым.

Добавьте зелень и яйца, посолите и поперчите по вкусу. Подавайте со сметаной.

Квас для окрошки

Ингредиенты:

  • 400 г ржаного хлеба,
  • 200 г сахара,
  • 6,5 л воды,
  • 15 г свежих дрожжей.

Ржаной хлеб разрежьте на куски, подрумяньте в духовке. Разломайте на мелкие куски, положите в кастрюлю, залейте 4 литрами горячей воды. Настаивайте в теплом месте 1,5 часа.

Настой нужно слить, а сухари вновь залить 2,5 литрами горячей воды. А затем настаивать еще 1,5 часа. Слейте второй настой и соедините с первым. Положите сахар и разведенные теплым настоем дрожжи.

Оставьте сусло в теплом месте для брожения на 12 часов. Полученный квас нужно процедить, разлить в бутылки и охладить.

 

 

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