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Заливные пирожки: не жду пока подойдет тесто и руки чистые (хоть с капустой, хоть с луком и яйцом)

Сегодня хочу поделиться рецептом заливных пирожков, не нужно ждать пока поднимется тесто и ничего не нужно лепить руками. Начинка может быть совершенно любой, хоть капуста, хоть лук с яйцом, у меня сегодня из рыбной консервы.

Заливные пирожки: не жду пока подойдет тесто и руки чистые (хоть с капустой, хоть с луком и яйцом)

Рецепт:

Для заливного теста:

  • Кефир -200 мл.
  • Сметана -150 гр.
  • Яйца -3 шт.
  • Мука -170 гр.
  • Разрыхлитель -1 ч.л.
  • Соль – 1/2 ч.л.
  • Сыр -50 гр.
  • Сливочное масло -50 гр.

Для начинки:

  • Рыбные консервы
  • Горбуша натуральная -1 банка
  • Яйца -2 шт.
  • Зелень – по вкусу
  • соль – по вкусу

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

смешиваем сметану с кефиром и яйцами

Заливные пирожки: не жду пока подойдет тесто и руки чистые (хоть с капустой, хоть с луком и яйцом)

добавляем муку и разрыхлитель, соль

сыр натрем на крупной терке и добавим в тесто

теперь добавляем мягкое сливочное масло

Заливные пирожки: не жду пока подойдет тесто и руки чистые (хоть с капустой, хоть с луком и яйцом)

перемешиваем тесто готово

готовим начинку: режем лук, отварные яйца

Заливные пирожки: не жду пока подойдет тесто и руки чистые (хоть с капустой, хоть с луком и яйцом)

смешиваем яйца, лук и консервы

Заливные пирожки: не жду пока подойдет тесто и руки чистые (хоть с капустой, хоть с луком и яйцом)

берем форму для выпечки кексиков

кладем немного теста, теперь кладем начинку и сверху покрываем тестом.

Заливные пирожки: не жду пока подойдет тесто и руки чистые (хоть с капустой, хоть с луком и яйцом)

выпекаем при 180 градусах 30-35 минут

Заливные пирожки: не жду пока подойдет тесто и руки чистые (хоть с капустой, хоть с луком и яйцом)

пирожки готовы

Заливные пирожки: не жду пока подойдет тесто и руки чистые (хоть с капустой, хоть с луком и яйцом)

подробный процесс смотрите в видео ниже:

Рекомендую посмотреть как я готовлю заливной пирог, чтобы начинка не опускалась на дно, а была по середине.

Сам пирог получается мягким, пористым и очень вкусным. Секрет совсем простой, смотрите сами.

Рецепт:

  • Мука -200 гр.
  • Разрыхлитель -1 ч.л.
  • Молоко -100 мл.
  • Сахар -120 гр.
  • Яйцо -2 шт.
  • Растительное масло - 80 мл.
  • Соль -1/4 ч.л.
  • Варенье -300 гр.

Способ приготовления смотрите в видео:

А это мой любимый быстрый пирог на кефире, который выпекается в духовке за 10 минут .

Рецепт:

  • Кефир -200 мл.
  • Мука -250 гр.
  • Растительное масло -40 гр.
  • Сахар -1 ч.л.
  • Соль -1/2 ч.л.
  • Сода -1 ч.л.

Для начинки:

  • Картофель (очищенный) -300 гр.
  • Сыр -200 гр.

Способ приготовления смотрите в видео:

 

 

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