Заливные пирожки: не жду пока подойдет тесто и руки чистые (хоть с капустой, хоть с луком и яйцом)

Сегодня хочу поделиться рецептом заливных пирожков, не нужно ждать пока поднимется тесто и ничего не нужно лепить руками. Начинка может быть совершенно любой, хоть капуста, хоть лук с яйцом, у меня сегодня из рыбной консервы.

Рецепт:

Для заливного теста:

Кефир -200 мл.

Сметана -150 гр.

Яйца -3 шт.

Мука -170 гр.

Разрыхлитель -1 ч.л.

Соль – 1/2 ч.л.

Сыр -50 гр.

Сливочное масло -50 гр.

Для начинки:

Рыбные консервы

Горбуша натуральная -1 банка

Яйца -2 шт.

Зелень – по вкусу

соль – по вкусу

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

смешиваем сметану с кефиром и яйцами

добавляем муку и разрыхлитель, соль

сыр натрем на крупной терке и добавим в тесто

теперь добавляем мягкое сливочное масло

перемешиваем тесто готово

готовим начинку: режем лук, отварные яйца

смешиваем яйца, лук и консервы

берем форму для выпечки кексиков

кладем немного теста, теперь кладем начинку и сверху покрываем тестом.

выпекаем при 180 градусах 30-35 минут

пирожки готовы

подробный процесс смотрите в видео ниже:

Рекомендую посмотреть как я готовлю заливной пирог, чтобы начинка не опускалась на дно, а была по середине.

Сам пирог получается мягким, пористым и очень вкусным. Секрет совсем простой, смотрите сами.

Рецепт:

Мука -200 гр.

Разрыхлитель -1 ч.л.

Молоко -100 мл.

Сахар -120 гр.

Яйцо -2 шт.

Растительное масло - 80 мл.

Соль -1/4 ч.л.

Варенье -300 гр.

Способ приготовления смотрите в видео:

А это мой любимый быстрый пирог на кефире, который выпекается в духовке за 10 минут .

Рецепт:

Кефир -200 мл.

Мука -250 гр.

Растительное масло -40 гр.

Сахар -1 ч.л.

Соль -1/2 ч.л.

Сода -1 ч.л.

Для начинки:

Картофель (очищенный) -300 гр.

Сыр -200 гр.

Способ приготовления смотрите в видео: