Заливные пирожки: не жду пока подойдет тесто и руки чистые (хоть с капустой, хоть с луком и яйцом)

Сегодня хочу поделиться рецептом заливных пирожков, не нужно ждать пока поднимется тесто и ничего не нужно лепить руками. Начинка может быть совершенно любой, хоть капуста, хоть лук с яйцом, у меня сегодня из рыбной консервы.
Рецепт:
Для заливного теста:
- Кефир -200 мл.
- Сметана -150 гр.
- Яйца -3 шт.
- Мука -170 гр.
- Разрыхлитель -1 ч.л.
- Соль – 1/2 ч.л.
- Сыр -50 гр.
- Сливочное масло -50 гр.
Для начинки:
- Рыбные консервы
- Горбуша натуральная -1 банка
- Яйца -2 шт.
- Зелень – по вкусу
- соль – по вкусу
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
смешиваем сметану с кефиром и яйцами
добавляем муку и разрыхлитель, соль
сыр натрем на крупной терке и добавим в тесто
теперь добавляем мягкое сливочное масло
перемешиваем тесто готово
готовим начинку: режем лук, отварные яйца
смешиваем яйца, лук и консервы
берем форму для выпечки кексиков
кладем немного теста, теперь кладем начинку и сверху покрываем тестом.
выпекаем при 180 градусах 30-35 минут
пирожки готовы
подробный процесс смотрите в видео ниже:
Рекомендую посмотреть как я готовлю заливной пирог, чтобы начинка не опускалась на дно, а была по середине.
Сам пирог получается мягким, пористым и очень вкусным. Секрет совсем простой, смотрите сами.
Рецепт:
- Мука -200 гр.
- Разрыхлитель -1 ч.л.
- Молоко -100 мл.
- Сахар -120 гр.
- Яйцо -2 шт.
- Растительное масло - 80 мл.
- Соль -1/4 ч.л.
- Варенье -300 гр.
Способ приготовления смотрите в видео:
А это мой любимый быстрый пирог на кефире, который выпекается в духовке за 10 минут .
Рецепт:
- Кефир -200 мл.
- Мука -250 гр.
- Растительное масло -40 гр.
- Сахар -1 ч.л.
- Соль -1/2 ч.л.
- Сода -1 ч.л.
Для начинки:
- Картофель (очищенный) -300 гр.
- Сыр -200 гр.
Способ приготовления смотрите в видео:
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