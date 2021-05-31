Быстрый мастер-класс: как приготовить классический мохито

Приближаются жаркие летние дни, а вместе с ними в наше привычное меню возвращаются яркие освежающие лимонады и коктейли. Любимые прохладительные напитки со свежими ягодами и фруктами — частые гости на домашних посиделках и веселых вечеринках. Наверняка вы уже знаете несколько проверенных рецептов и радуете своих гостей. Как насчет классического мохито? Самый ранний рецепт этого коктейля, дошедший до наших дней, был записан в барменском справочнике гаванского бара Sloppy Joe’s Bar в 1931 году. В 1980-х напиток был особо популярен в США, а сейчас он входит в список лучших классических коктейлей. И с этим трудно поспорить! Предлагаем узнать все тонкости приготовления мохито в домашних условиях. Присоединяйтесь!

Ингредиенты: лайм — 1 шт., свежая мята — 6 веточек, белый ром — 40 мл, сахар — 3 ч. л., газированная вода — по вкусу, колотый лед — по вкусу.

Способ приготовления:

1. Тщательно промойте лайм и веточки мяты. Лайм разрежьте пополам, дальше нарежьте дольками. Отделите листья мяты от веточек.

2. Высокий стакан для коктейля предварительно охладите в морозилке. Положите на его дно листья мяты (несколько листиков оставьте). Разомните мяту с помощью специального пестика или используйте тупой конец скалки, другие подходящие кухонные гаджеты.

3. Когда почувствуете яркий мятный аромат, положите на дно стакана дольки лайма (пару долек оставьте), добавьте сахар, разомните все до появления сока.

4. Налейте в стакан ром и насыпьте доверху колотый лед.

5. Залейте лед газированной водой.

6. Украсьте коктейль оставшейся мятой и лаймом. Наслаждайтесь!

На заметку

• Если добавить в мохито коричневый сахар, напиток приобретет нежный карамельный привкус.

• Сахар в коктейле можно заменить готовым сахарным сиропом. Такой сироп легко приготовить и дома. Для этого достаточно довести до кипения сахар с водой в равных пропорциях.

• В классическом рецепте мохито используется газированная вода, но в современных вариациях можно встретить содовую и спрайт.

• Для безалкогольного мохито просто не добавляйте в коктейль ром.

• Также возможны варианты мохито с разными ягодами и фруктами: клубничный, апельсиновый, арбузный и т. д.