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10 ярких салатов с авокадо для истинных гурманов

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Вкуснейшие сочетания с помидорами, тунцом, курицей, креветками, виноградом, киви и апельсинами.

Для салатов обязательно выбирайте спелое авокадо. Перед приготовлением очистите его от шкурки и косточки.

1. Салат с авокадо, помидорами и огурцами

10 ярких салатов с авокадо для истинных гурманов

Ингредиенты

  • 6 средних помидоров;
  • 2–3 средних огурца;
  • 2 авокадо;
  • ½ красной луковицы;
  • ½ пучка петрушки;
  • 2 столовые ложки растительного масла;
  • 2 столовые ложки лимонного сока;
  • соль — по вкусу;
  • молотый чёрный перец — по вкусу.

Приготовление

Нарежьте помидоры, огурцы и авокадо крупными кусочками, а лук — тонкими полосками. Добавьте рубленую петрушку, масло, лимонный сок, соль и перец и перемешайте.

2. Салат с авокадо, курицей и кукурузой

10 ярких салатов с авокадо для истинных гурманов

Ингредиенты

  • 2 обжаренные или запечённые куриные грудки;
  • 2 авокадо;
  • ¼–½ красной луковицы;
  • 100 г консервированной кукурузы;
  • несколько веточек петрушки;
  • 2 столовые ложки лаймового или лимонного сока;
  • 2 столовые ложки оливкового масла;
  • соль — по вкусу;
  • молотый чёрный перец — по вкусу.

Приготовление

Нарежьте остывшее мясо произвольными кусочками или разберите на волокна. Нарежьте авокадо и лук небольшими кубиками.

Добавьте к подготовленным ингредиентам кукурузу, рубленую петрушку, цитрусовый сок, масло, соль и перец.

Хорошенько перемешайте салат.

3. Салат с авокадо, креветками и помидорами

10 ярких салатов с авокадо для истинных гурманов

Ингредиенты

  • 2 зубчика чеснока;
  • 4 столовые ложки оливкового масла;
  • 250 г очищенных креветок;
  • 200 г помидоров черри;
  • 1 авокадо;
  • 100 г смеси салатных листьев;
  • 2 столовые ложки лимонного сока;
  • соль — по вкусу;
  • молотый чёрный перец — по вкусу.

Приготовление

Раздавите чеснок плоской стороной ножа. Разогрейте в сковороде половину масла, выложите туда чеснок и креветки. Обжаривайте креветки, помешивая, около 5 минут. Затем переложите их на салфетку, чтобы стёк лишний жир.

Разрежьте помидоры пополам, нарежьте авокадо крупными кусочками и порубите салатные листья. Добавьте к ингредиентам остывшие креветки. Заправьте салат смесью оставшегося масла, лимонного сока, соли и перца.

4. Салат с авокадо и яйцами

10 ярких салатов с авокадо для истинных гурманов

Ингредиенты

  • 3 яйца;
  • 1 авокадо;
  • ¼–½ красной луковицы;
  • несколько перьев зелёного лука;
  • несколько веточек петрушки;
  • 2 столовые ложки майонеза;
  • 1 чайная ложка лимонного сока;
  • соль — по вкусу;
  • молотый чёрный перец — по вкусу.

Приготовление

Сварите яйца вкрутую, остудите и очистите. Нарежьте яйца крупными кусочками, а авокадо и красный лук — мелкими кубиками. Измельчите зелёный лук и петрушку.

Добавьте к подготовленным ингредиентам майонез, лимонный сок, соль и перец и тщательно перемешайте.

5. Салат с помидорами и моцареллой в лодочках из авокадо

10 ярких салатов с авокадо для истинных гурманов

Ингредиенты

  • 2 авокадо (для этого рецепта авокадо нужно разрезать пополам и не очищать от шкурки);
  • несколько помидоров черри;
  • 80 г моцареллы;
  • 1–2 чайные ложки оливкового масла;
  • приправа «Итальянские травы» — по вкусу;
  • соль — по вкусу;
  • молотый чёрный перец — по вкусу;
  • несколько веточек базилика;
  • немного бальзамического соуса — по желанию.

Приготовление

Из половинок авокадо ложкой выскребите немного мякоти. Нарежьте её кубиками и выложите в миску. Добавьте помидоры, разрезанные на четвертинки, кубики моцареллы, масло, «Итальянские травы», соль и перец и перемешайте.

Разложите салат по корзинкам из авокадо. Украсьте рубленым базиликом. При желании полейте корзинки бальзамическим соусом.

6. Салат с авокадо, тунцом и огурцами

10 ярких салатов с авокадо для истинных гурманов

Ингредиенты

  • 2 средних огурца;
  • 3 авокадо;
  • 1 красная луковица;
  • 300 г консервированного тунца;
  • ½ пучка петрушки;
  • 2 столовые ложки лимонного сока;
  • 2 столовые ложки оливкового масла;
  • соль — по вкусу;
  • молотый чёрный перец — по вкусу.

Приготовление

Нарежьте огурцы тонкими полукружочками, авокадо — тонкими дольками, а лук — небольшими полосками. Слегка разомните рыбу вилкой и выложите к подготовленным ингредиентам.

Добавьте рубленую петрушку, лимонный сок, масло, соль и перец и хорошенько перемешайте.

7. Салат с авокадо, курицей, яйцами и беконом

10 ярких салатов с авокадо для истинных гурманов

Ингредиенты

  • 2 яйца;
  • 2 ломтика бекона;
  • 1 авокадо;
  • 1 отварная куриная грудка;
  • несколько перьев зелёного лука;
  • несколько веточек укропа;
  • 2 столовые ложки лимонного сока;
  • 2 столовые ложки оливкового масла;
  • соль — по вкусу;
  • молотый чёрный перец — по вкусу.

Приготовление

Сварите яйца вкрутую, остудите и очистите. Затем разрежьте их вдоль на четвертинки. Обжарьте бекон до румяной корочки. Нарежьте его небольшими кусочками, а авокадо — кубиками.

Остывшее мясо курицы разберите на волокна или нарежьте произвольными кусочками. Добавьте к подготовленным ингредиентам рубленую зелень. Смешайте лимонный сок, масло, соль и перец и заправьте смесью салат.

8. Салат с авокадо, виноградом, руколой, орехами и козьим сыром

10 ярких салатов с авокадо для истинных гурманов

Ингредиенты

  • 1 авокадо;
  • ½ красной луковицы;
  • 300–350 г винограда без косточек;
  • 2 пучка руколы;
  • 80 г козьего сыра;
  • горсть грецких орехов;
  • 80 мл оливкового масла;
  • 3 столовые ложки бальзамического уксуса;
  • 2 столовые ложки мёда;
  • соль — по вкусу;
  • молотый чёрный перец — по вкусу.

Приготовление

Нарежьте авокадо кусочками, а лук — тонкими полосками. Разрежьте виноград пополам. Добавьте к ингредиентам руколу, раскрошенный сыр и рубленые орехи.

Смешайте масло, уксус, мёд, соль и перец. Полейте салат получившейся заправкой и перемешайте.

9. Салат с авокадо, киви, гранатом и острым перцем

10 ярких салатов с авокадо для истинных гурманов

Ингредиенты

  • 3–4 киви;
  • ½ авокадо;
  • несколько перьев зелёного лука;
  • несколько веточек петрушки;
  • ¼ острого перца;
  • горсть зёрен граната;
  • 1 чайная ложка оливкового масла;
  • соль — по вкусу;
  • молотый чёрный перец — по вкусу.

Приготовление

Нарежьте очищенные киви и авокадо одинаковыми кусочками. Измельчите лук, петрушку и острый перец, очищенный от семян. Можно взять меньше или больше перца, регулируя остроту салата. Можно также добавить другую зелень. Добавьте гранатовые зёрна, масло, соль и чёрный перец и перемешайте салат.

10. Салат с авокадо, морковью, апельсинами и руколой

10 ярких салатов с авокадо для истинных гурманов

Ингредиенты

  • 3 апельсина;
  • 3 моркови;
  • 2 авокадо;
  • 1 пучок руколы;
  • 1 столовая ложка оливкового масла;
  • соль — по вкусу;
  • молотый чёрный перец — по вкусу.

Приготовление

Очистите два апельсина и разделите на дольки. Избавьте их от прожилок и плёнок. Нарежьте морковь тонкими длинными полосками с помощью овощечистки. Авокадо нарежьте крупными дольками.

К подготовленным ингредиентам добавьте руколу. Смешайте сок и мелко натёртую цедру оставшегося апельсина, масло, соль и перец. Заправьте салат цитрусовой смесью.

 

 

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