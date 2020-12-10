10 ярких салатов с авокадо для истинных гурманов

Вкуснейшие сочетания с помидорами, тунцом, курицей, креветками, виноградом, киви и апельсинами.

Для салатов обязательно выбирайте спелое авокадо. Перед приготовлением очистите его от шкурки и косточки.

1. Салат с авокадо, помидорами и огурцами

Ингредиенты

6 средних помидоров;

2–3 средних огурца;

2 авокадо;

½ красной луковицы;

½ пучка петрушки;

2 столовые ложки растительного масла;

2 столовые ложки лимонного сока;

соль — по вкусу;

молотый чёрный перец — по вкусу.

Приготовление

Нарежьте помидоры, огурцы и авокадо крупными кусочками, а лук — тонкими полосками. Добавьте рубленую петрушку, масло, лимонный сок, соль и перец и перемешайте.

2. Салат с авокадо, курицей и кукурузой

Ингредиенты

2 обжаренные или запечённые куриные грудки;

2 авокадо;

¼–½ красной луковицы;

100 г консервированной кукурузы;

несколько веточек петрушки;

2 столовые ложки лаймового или лимонного сока;

2 столовые ложки оливкового масла;

соль — по вкусу;

молотый чёрный перец — по вкусу.

Приготовление

Нарежьте остывшее мясо произвольными кусочками или разберите на волокна. Нарежьте авокадо и лук небольшими кубиками.

Добавьте к подготовленным ингредиентам кукурузу, рубленую петрушку, цитрусовый сок, масло, соль и перец.

3. Салат с авокадо, креветками и помидорами

Хорошенько перемешайте салат.

Ингредиенты

2 зубчика чеснока;

4 столовые ложки оливкового масла;

250 г очищенных креветок;

200 г помидоров черри;

1 авокадо;

100 г смеси салатных листьев;

2 столовые ложки лимонного сока;

соль — по вкусу;

молотый чёрный перец — по вкусу.

Приготовление

Раздавите чеснок плоской стороной ножа. Разогрейте в сковороде половину масла, выложите туда чеснок и креветки. Обжаривайте креветки, помешивая, около 5 минут. Затем переложите их на салфетку, чтобы стёк лишний жир.

Разрежьте помидоры пополам, нарежьте авокадо крупными кусочками и порубите салатные листья. Добавьте к ингредиентам остывшие креветки. Заправьте салат смесью оставшегося масла, лимонного сока, соли и перца.

4. Салат с авокадо и яйцами

Ингредиенты

3 яйца;

1 авокадо;

¼–½ красной луковицы;

несколько перьев зелёного лука;

несколько веточек петрушки;

2 столовые ложки майонеза;

1 чайная ложка лимонного сока;

соль — по вкусу;

молотый чёрный перец — по вкусу.

Приготовление

Сварите яйца вкрутую, остудите и очистите. Нарежьте яйца крупными кусочками, а авокадо и красный лук — мелкими кубиками. Измельчите зелёный лук и петрушку.

Добавьте к подготовленным ингредиентам майонез, лимонный сок, соль и перец и тщательно перемешайте.

5. Салат с помидорами и моцареллой в лодочках из авокадо

Ингредиенты

2 авокадо (для этого рецепта авокадо нужно разрезать пополам и не очищать от шкурки);

несколько помидоров черри;

80 г моцареллы;

1–2 чайные ложки оливкового масла;

приправа «Итальянские травы» — по вкусу;

соль — по вкусу;

молотый чёрный перец — по вкусу;

несколько веточек базилика;

немного бальзамического соуса — по желанию.

Приготовление

Из половинок авокадо ложкой выскребите немного мякоти. Нарежьте её кубиками и выложите в миску. Добавьте помидоры, разрезанные на четвертинки, кубики моцареллы, масло, «Итальянские травы», соль и перец и перемешайте.

Разложите салат по корзинкам из авокадо. Украсьте рубленым базиликом. При желании полейте корзинки бальзамическим соусом.

6. Салат с авокадо, тунцом и огурцами

Ингредиенты

2 средних огурца;

3 авокадо;

1 красная луковица;

300 г консервированного тунца;

½ пучка петрушки;

2 столовые ложки лимонного сока;

2 столовые ложки оливкового масла;

соль — по вкусу;

молотый чёрный перец — по вкусу.

Приготовление

Нарежьте огурцы тонкими полукружочками, авокадо — тонкими дольками, а лук — небольшими полосками. Слегка разомните рыбу вилкой и выложите к подготовленным ингредиентам.

Добавьте рубленую петрушку, лимонный сок, масло, соль и перец и хорошенько перемешайте.

7. Салат с авокадо, курицей, яйцами и беконом

Ингредиенты

2 яйца;

2 ломтика бекона;

1 авокадо;

1 отварная куриная грудка;

несколько перьев зелёного лука;

несколько веточек укропа;

2 столовые ложки лимонного сока;

2 столовые ложки оливкового масла;

соль — по вкусу;

молотый чёрный перец — по вкусу.

Приготовление

Сварите яйца вкрутую, остудите и очистите. Затем разрежьте их вдоль на четвертинки. Обжарьте бекон до румяной корочки. Нарежьте его небольшими кусочками, а авокадо — кубиками.

Остывшее мясо курицы разберите на волокна или нарежьте произвольными кусочками. Добавьте к подготовленным ингредиентам рубленую зелень. Смешайте лимонный сок, масло, соль и перец и заправьте смесью салат.

8. Салат с авокадо, виноградом, руколой, орехами и козьим сыром

Ингредиенты

1 авокадо;

½ красной луковицы;

300–350 г винограда без косточек;

2 пучка руколы;

80 г козьего сыра;

горсть грецких орехов;

80 мл оливкового масла;

3 столовые ложки бальзамического уксуса;

2 столовые ложки мёда;

соль — по вкусу;

молотый чёрный перец — по вкусу.

Приготовление

Нарежьте авокадо кусочками, а лук — тонкими полосками. Разрежьте виноград пополам. Добавьте к ингредиентам руколу, раскрошенный сыр и рубленые орехи.

Смешайте масло, уксус, мёд, соль и перец. Полейте салат получившейся заправкой и перемешайте.

9. Салат с авокадо, киви, гранатом и острым перцем

Ингредиенты

3–4 киви;

½ авокадо;

несколько перьев зелёного лука;

несколько веточек петрушки;

¼ острого перца;

горсть зёрен граната;

1 чайная ложка оливкового масла;

соль — по вкусу;

молотый чёрный перец — по вкусу.

Приготовление

Нарежьте очищенные киви и авокадо одинаковыми кусочками. Измельчите лук, петрушку и острый перец, очищенный от семян. Можно взять меньше или больше перца, регулируя остроту салата. Можно также добавить другую зелень. Добавьте гранатовые зёрна, масло, соль и чёрный перец и перемешайте салат.

10. Салат с авокадо, морковью, апельсинами и руколой

Ингредиенты

3 апельсина;

3 моркови;

2 авокадо;

1 пучок руколы;

1 столовая ложка оливкового масла;

соль — по вкусу;

молотый чёрный перец — по вкусу.

Приготовление

Очистите два апельсина и разделите на дольки. Избавьте их от прожилок и плёнок. Нарежьте морковь тонкими длинными полосками с помощью овощечистки. Авокадо нарежьте крупными дольками.

К подготовленным ингредиентам добавьте руколу. Смешайте сок и мелко натёртую цедру оставшегося апельсина, масло, соль и перец. Заправьте салат цитрусовой смесью.