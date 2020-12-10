10 ярких салатов с авокадо для истинных гурманов

Вкуснейшие сочетания с помидорами, тунцом, курицей, креветками, виноградом, киви и апельсинами.
Для салатов обязательно выбирайте спелое авокадо. Перед приготовлением очистите его от шкурки и косточки.
1. Салат с авокадо, помидорами и огурцами
Ингредиенты
- 6 средних помидоров;
- 2–3 средних огурца;
- 2 авокадо;
- ½ красной луковицы;
- ½ пучка петрушки;
- 2 столовые ложки растительного масла;
- 2 столовые ложки лимонного сока;
- соль — по вкусу;
- молотый чёрный перец — по вкусу.
Приготовление
Нарежьте помидоры, огурцы и авокадо крупными кусочками, а лук — тонкими полосками. Добавьте рубленую петрушку, масло, лимонный сок, соль и перец и перемешайте.
2. Салат с авокадо, курицей и кукурузой
Ингредиенты
- 2 обжаренные или запечённые куриные грудки;
- 2 авокадо;
- ¼–½ красной луковицы;
- 100 г консервированной кукурузы;
- несколько веточек петрушки;
- 2 столовые ложки лаймового или лимонного сока;
- 2 столовые ложки оливкового масла;
- соль — по вкусу;
- молотый чёрный перец — по вкусу.
Приготовление
Нарежьте остывшее мясо произвольными кусочками или разберите на волокна. Нарежьте авокадо и лук небольшими кубиками.
Добавьте к подготовленным ингредиентам кукурузу, рубленую петрушку, цитрусовый сок, масло, соль и перец.Хорошенько перемешайте салат.
3. Салат с авокадо, креветками и помидорами
Ингредиенты
- 2 зубчика чеснока;
- 4 столовые ложки оливкового масла;
- 250 г очищенных креветок;
- 200 г помидоров черри;
- 1 авокадо;
- 100 г смеси салатных листьев;
- 2 столовые ложки лимонного сока;
- соль — по вкусу;
- молотый чёрный перец — по вкусу.
Приготовление
Раздавите чеснок плоской стороной ножа. Разогрейте в сковороде половину масла, выложите туда чеснок и креветки. Обжаривайте креветки, помешивая, около 5 минут. Затем переложите их на салфетку, чтобы стёк лишний жир.
Разрежьте помидоры пополам, нарежьте авокадо крупными кусочками и порубите салатные листья. Добавьте к ингредиентам остывшие креветки. Заправьте салат смесью оставшегося масла, лимонного сока, соли и перца.
4. Салат с авокадо и яйцами
Ингредиенты
- 3 яйца;
- 1 авокадо;
- ¼–½ красной луковицы;
- несколько перьев зелёного лука;
- несколько веточек петрушки;
- 2 столовые ложки майонеза;
- 1 чайная ложка лимонного сока;
- соль — по вкусу;
- молотый чёрный перец — по вкусу.
Приготовление
Сварите яйца вкрутую, остудите и очистите. Нарежьте яйца крупными кусочками, а авокадо и красный лук — мелкими кубиками. Измельчите зелёный лук и петрушку.
Добавьте к подготовленным ингредиентам майонез, лимонный сок, соль и перец и тщательно перемешайте.
5. Салат с помидорами и моцареллой в лодочках из авокадо
Ингредиенты
- 2 авокадо (для этого рецепта авокадо нужно разрезать пополам и не очищать от шкурки);
- несколько помидоров черри;
- 80 г моцареллы;
- 1–2 чайные ложки оливкового масла;
- приправа «Итальянские травы» — по вкусу;
- соль — по вкусу;
- молотый чёрный перец — по вкусу;
- несколько веточек базилика;
- немного бальзамического соуса — по желанию.
Приготовление
Из половинок авокадо ложкой выскребите немного мякоти. Нарежьте её кубиками и выложите в миску. Добавьте помидоры, разрезанные на четвертинки, кубики моцареллы, масло, «Итальянские травы», соль и перец и перемешайте.
Разложите салат по корзинкам из авокадо. Украсьте рубленым базиликом. При желании полейте корзинки бальзамическим соусом.
6. Салат с авокадо, тунцом и огурцами
Ингредиенты
- 2 средних огурца;
- 3 авокадо;
- 1 красная луковица;
- 300 г консервированного тунца;
- ½ пучка петрушки;
- 2 столовые ложки лимонного сока;
- 2 столовые ложки оливкового масла;
- соль — по вкусу;
- молотый чёрный перец — по вкусу.
Приготовление
Нарежьте огурцы тонкими полукружочками, авокадо — тонкими дольками, а лук — небольшими полосками. Слегка разомните рыбу вилкой и выложите к подготовленным ингредиентам.
Добавьте рубленую петрушку, лимонный сок, масло, соль и перец и хорошенько перемешайте.
7. Салат с авокадо, курицей, яйцами и беконом
Ингредиенты
- 2 яйца;
- 2 ломтика бекона;
- 1 авокадо;
- 1 отварная куриная грудка;
- несколько перьев зелёного лука;
- несколько веточек укропа;
- 2 столовые ложки лимонного сока;
- 2 столовые ложки оливкового масла;
- соль — по вкусу;
- молотый чёрный перец — по вкусу.
Приготовление
Сварите яйца вкрутую, остудите и очистите. Затем разрежьте их вдоль на четвертинки. Обжарьте бекон до румяной корочки. Нарежьте его небольшими кусочками, а авокадо — кубиками.
Остывшее мясо курицы разберите на волокна или нарежьте произвольными кусочками. Добавьте к подготовленным ингредиентам рубленую зелень. Смешайте лимонный сок, масло, соль и перец и заправьте смесью салат.
8. Салат с авокадо, виноградом, руколой, орехами и козьим сыром
Ингредиенты
- 1 авокадо;
- ½ красной луковицы;
- 300–350 г винограда без косточек;
- 2 пучка руколы;
- 80 г козьего сыра;
- горсть грецких орехов;
- 80 мл оливкового масла;
- 3 столовые ложки бальзамического уксуса;
- 2 столовые ложки мёда;
- соль — по вкусу;
- молотый чёрный перец — по вкусу.
Приготовление
Нарежьте авокадо кусочками, а лук — тонкими полосками. Разрежьте виноград пополам. Добавьте к ингредиентам руколу, раскрошенный сыр и рубленые орехи.
Смешайте масло, уксус, мёд, соль и перец. Полейте салат получившейся заправкой и перемешайте.
9. Салат с авокадо, киви, гранатом и острым перцем
Ингредиенты
- 3–4 киви;
- ½ авокадо;
- несколько перьев зелёного лука;
- несколько веточек петрушки;
- ¼ острого перца;
- горсть зёрен граната;
- 1 чайная ложка оливкового масла;
- соль — по вкусу;
- молотый чёрный перец — по вкусу.
Приготовление
Нарежьте очищенные киви и авокадо одинаковыми кусочками. Измельчите лук, петрушку и острый перец, очищенный от семян. Можно взять меньше или больше перца, регулируя остроту салата. Можно также добавить другую зелень. Добавьте гранатовые зёрна, масло, соль и чёрный перец и перемешайте салат.
10. Салат с авокадо, морковью, апельсинами и руколой
Ингредиенты
- 3 апельсина;
- 3 моркови;
- 2 авокадо;
- 1 пучок руколы;
- 1 столовая ложка оливкового масла;
- соль — по вкусу;
- молотый чёрный перец — по вкусу.
Приготовление
Очистите два апельсина и разделите на дольки. Избавьте их от прожилок и плёнок. Нарежьте морковь тонкими длинными полосками с помощью овощечистки. Авокадо нарежьте крупными дольками.
К подготовленным ингредиентам добавьте руколу. Смешайте сок и мелко натёртую цедру оставшегося апельсина, масло, соль и перец. Заправьте салат цитрусовой смесью.
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