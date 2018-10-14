Как приготовить хрен дома (плюс отличные блюда с хреном)

Хрен – растение, корень которого издавна применяется в пищу. Еще древние греки и римляне знали этого представителя семейства Капустных. Но наибольшую популярность корнеплод приобрел в России, став элементом национальной кухни. Польза хрена обусловлена содержащимся в нем едким эфирным маслом, способным оказывать сильное антимикробное воздействие. Существует немало рецептов с лечебным корнем, но для начала его самого следует сделать съедобным.

Классический способ приготовления хрена

На 0,5 кг корня хрена понадобится 30 г сахара, 15 г соли, 100-150 мл воды, 10 мл лимонного сока.

Воду вскипятить. Хрен пропустить через мясорубку, блендер или натереть на терке, залить кипятком, добавить соль и сахар, перемешать и разложить по небольшим пастеризованным баночкам. Завершающий этап – это добавление лимонного сока, не более половины чайной ложки в каждую банку. В таком виде хрен может храниться около 4 месяцев.

Кстати, вместо воды в тертый хрен можно добавить сок квашеной капусты, получится супер!

А чтобы получить приправу малинового цвета, как в магазине, следует заменить лимонный сок свекольным. Но его понадобится в два раза больше (20-25 мл), и еще придется разбавить с 1 ст.л. уксуса.

Одной из проблем при готовке хрена выступает активное слезоотделение – естественная реакция слизистой глаз на эфирное масло растения. Существует несколько способов избежать этого:

Перед обработкой подержать корни 5 часов в холодильнике. На патрубок механической мясорубки можно надеть полиэтиленовый пакет и закрепить резинкой. Заниматься измельчением хрена на свежем воздухе или под работающей на максимальную мощность вытяжкой. Использовать электрическую мясорубку или блендер с закрытой чашей. Надеть плавательные очки.

Если решено перетереть хрен на терке, то рекомендуется надеть перчатки. Продолжительное воздействие сока корня на кожу может вызвать жжение и покраснения.

Сметанный соус с хреном

300 мл сметаны высокой жирности, 100 г руколы, 80 мл хрена, 50 л лимонного сока, соль.

Мелко порубить руколу. Все ингредиенты смешать и посолить. Хранить соус в холодильнике не более 48 часов.

Капуста, квашенная с хреном

3 кг капусты, 2 л воды, 3-4 морковки, 150 г хрена, 60 г соли, 15 г черного перца горошком.

Капусту мелко настругать, морковь и хрен натереть, перемешать овощи и сложить в миску, кастрюлю или трехлитровую стеклянную банку. Воду вскипятить, растворить в ней соль и этой жидкостью залить капусту. Оставить на 3 дня в теплой комнате, затем добавить сахар и поставить в холодильник. Через сутки капуста будет готова.

Русский соус «Хреновина»

0,5 кг помидор, 3-4 корня хрена, 30 г соли, 5 зубчиков чеснока, 5 г паприки.

С томатов снять кожицу, перетереть на терке или измельчить в блендере вместе с чесноком и хреном. Добавить специи.

Полулитровую банку обдать кипятком, залить в неё соус, накрыть квадратиком из фольги и закрыть капроновой крышкой. Хранить в холодильнике.

Суп с хреном

0,5 кг свинины, 1 луковица, 5 картофелин, 35 г риса, 1 болгарский перец, 200 мл соуса «Хреновина», 1 морковь.

Мясо сварить в подсоленной воде, вынуть, остудить, нарезать небольшими кусочками. На сковороде обжарить измельченные лук, морковь, болгарский перец. Картофель мелко порезать, рис промыть, отправить их в оставшийся от свинины бульон. Когда овощ и каша будут готовы, добавить к ним мясо, соус и зажарку. Дать прокипеть супу 15 минут, затем оставить настаиваться на полчаса. Подавать желательно со сметаной.

Грузди, квашенные с хреном

3 кг груздей, 3 корня хрена, 300 г соли, 30 г сахара, 4 зубчика чеснока, 100 мл молочной сыворотки, 100 г укропа, 2 шт. лаврового листа, 5 горошин черного перца, по 5-6 листиков дуба, смородины и малины.

Чтобы грузди не горчили, их следует тщательно почистить и вымочить 3 суток в воде. После можно приступать непосредственно к готовке.

1 корень хрена почистить и настругать, 1 зубчик чеснока порубить ножом, укроп нарезать, листья помять и просушить. Затем их все сложить на дно сосуда, выбранного чтобы квасить грибы. Добавить лавровый лист.

Грузди выкладывать сверху слоями, пересыпая оставшимися тертыми чесноком и хреном, а также солью. Растворить в сыворотке сахар и влить. Если жидкость не покроет грибы, то можно добавить теплой соленой воды. После этого тару с груздями поставить под гнет в теплом месте, через 2 недели перенести в прохладное помещение на 1 месяц. Спустя указанное время блюдо можно употреблять.

Бутерброды с хреном

Отрубной хлеб, сливочное масло, копченая ветчина, твердый сыр, хрен классический, майонез, помидоры.

Хлеб порезать на четное количество одинаковых по размеру ломтиков. Сыр потереть, помидоры нарезать тонкими кружками. Хрен и майонез смешать в один соус. Кусочки хлеба смазать сливочным маслом, на один из пары положить ломтик ветчины, ложку соуса, кружочек помидора, посыпать тертым сыром, накрыть вторым кусочком хлеба. Слегка обжарить полученный бутерброд на сливочном масле.

Бутерброды с хреном и яблоками

Хлеб, 1 яблоко, хрен классический, колбаса, помидор.

Хлеб нарезать на ломтики и обжарить на сухой сковороде с двух сторон. Кружочки колбасы пожарить в небольшом количестве растительного масла и подержать на бумажной салфетке, чтобы лишний жир стек. Помидор порезать на тонкие дольки. Яблоко натереть на терке и 2-3 минуты обжаривать, затем смешать с хреном. На хлеб выложить колбасу, сверху распределить чайной ложкой яблочно-хреновую смесь, завершить бутерброд кусочком помидора.

Свекла, маринованная с хреном

3 свеклы, 1 крупный корень хрена, 80 мл уксуса, 10 г острого красного перца, 40 г сахара.

Свеклу нарезать крупными продолговатыми кусочками, отправить в кастрюлю, залить водою, добавить специи и перетертый хрен. На небольшом огне довести до кипения, выключить, влить уксус. Свеклу разложить по баночкам, залить наваром и закрыть.

Пикантный соус

0,5 кг сладкого болгарского перца, 40 г корня имбиря, 1 корень крена, 60 г сахара, 50 г соли, 50 мл лимонного сока, 30 мл уксуса.

Перец, имбирь и хрен почистить, нарезать на небольшие кусочки и пропустить через мясорубку или блендер. Затем добавить специи, сок и уксус, перемешать. Соус хранить в стерилизованной банке.