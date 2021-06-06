Печеночный торт с кабачками

Ну кто не готовил печеночный торт на домашнее застолье или просто к ужину? Я предлагаю вам попробовать летний вариант этого блюда! Да-да, сезонные овощи отлично сочетаются с печеночными коржами и майонезом. Более того, вкус получается новый и интересный.

Безусловно, для приготовления печеночного торта с кабачками и морковью уйдет не намного больше времени. Вам нужно лишь дополнительно приготовить начинку. Зато какая красивая закуска в разрезе получается! Настоятельно рекомендую попробовать разнообразить знакомое с детства блюдо.

Ингредиенты

Куриная печень 600 г Яйцо 2 шт. Пшеничная мука 3 ст. л. Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу Кабачок 2 шт. Морковь 3 шт. Твердый сыр 100 г Чеснок 2 зуб. Майонез по вкусу Подсолнечное масло по вкусу

Приготовление

Промойте печень и пропустите ее через мясорубку. Взбейте яйца со щепоткой соли и влейте массу к печени, перемешайте. Добавьте к печеночно-яичной массе муку, еще соль и перец. Замесите печеночное тесто и дайте ему постоять 10 минут. Натрите кабачки и морковь на средней терке. Кабачки слегка присолите, чтобы выделилась лишняя влага. Пожарьте печеночные блинчики на сковороде с разогретым растительным маслом. Параллельно слегка обжарьте морковь на другой сковороде, а затем добавьте отжатый от жидкости кабачок. Обжаривайте до готовности. В конце добавьте перец и пропущенный через пресс чеснок, перемешайте. Натрите сыр на крупной терке и добавьте его к овощной начинке, перемешайте. Теперь соберем торт, чередуя печеночный блинчик, майонез и начинку. Последний печеночный блинчик обильно смажьте майонезом и украсьте по желанию.

По желанию можно еще и украсить кабачковый печеночный торт. Для этого обильно смажьте его творожным сыром и посыпьте рубленым луком. Сверху можно установить дольки помидоров и кружочки огурцов. Наряднее закуски на столе не найти!