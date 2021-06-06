БУДЕТ ВКУСНО!

130 064 подписчика
not logged

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина
    Ой спасибушки ! Все делала как и вы , но не замачивала в воде перед варкой . Теперь поняла причину легкой горчинки и ...Научилась варить ...
  • Марина бОБРОВСКИХ
    Вот такой ответ, но я с Вами солидарна, все это чушь!!! Отличие кексов от маффинов и капкейком в том, что они взбиваю...Пять десертов из ...
  • Марина бОБРОВСКИХ
    Я нашла это печь называется Томилка, там их три конфигурации. Это интересно, конечно но опять таки угли надо довести ...Теперь на природу...

Печеночный торт с кабачками

Печеночный торт с кабачками

Ну кто не готовил печеночный торт на домашнее застолье или просто к ужину? Я предлагаю вам попробовать летний вариант этого блюда! Да-да, сезонные овощи отлично сочетаются с печеночными коржами и майонезом. Более того, вкус получается новый и интересный.

Безусловно, для приготовления печеночного торта с кабачками и морковью уйдет не намного больше времени. Вам нужно лишь дополнительно приготовить начинку. Зато какая красивая закуска в разрезе получается! Настоятельно рекомендую попробовать разнообразить знакомое с детства блюдо.

Печеночный торт с кабачками

Ингредиенты

Куриная печень 600 г
Яйцо 2 шт.
Пшеничная мука 3 ст. л.
Соль по вкусу
Черный перец (молотый) по вкусу
Кабачок 2 шт.
Морковь 3 шт.
Твердый сыр 100 г
Чеснок 2 зуб.
Майонез по вкусу
Подсолнечное масло по вкусу

 

Приготовление

  1. Промойте печень и пропустите ее через мясорубку.Печеночный торт с кабачками
  2. Взбейте яйца со щепоткой соли и влейте массу к печени, перемешайте.Печеночный торт с кабачками
  3. Добавьте к печеночно-яичной массе муку, еще соль и перец. Замесите печеночное тесто и дайте ему постоять 10 минут.Печеночный торт с кабачками
  4. Натрите кабачки и морковь на средней терке. Кабачки слегка присолите, чтобы выделилась лишняя влага.Печеночный торт с кабачками
  5. Пожарьте печеночные блинчики на сковороде с разогретым растительным маслом.
    Печеночный торт с кабачками
  6. Параллельно слегка обжарьте морковь на другой сковороде, а затем добавьте отжатый от жидкости кабачок. Обжаривайте до готовности. В конце добавьте перец и пропущенный через пресс чеснок, перемешайте.Печеночный торт с кабачками
  7. Натрите сыр на крупной терке и добавьте его к овощной начинке, перемешайте.Печеночный торт с кабачками
  8. Теперь соберем торт, чередуя печеночный блинчик, майонез и начинку. Последний печеночный блинчик обильно смажьте майонезом и украсьте по желанию.Печеночный торт с кабачками

По желанию можно еще и украсить кабачковый печеночный торт. Для этого обильно смажьте его творожным сыром и посыпьте рубленым луком. Сверху можно установить дольки помидоров и кружочки огурцов. Наряднее закуски на столе не найти!

 

 

Ссылка на первоисточник
Закуски
12
Обсудить

Картина дня

наверх