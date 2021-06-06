Печеночный торт с кабачками

Ну кто не готовил печеночный торт на домашнее застолье или просто к ужину? Я предлагаю вам попробовать летний вариант этого блюда! Да-да, сезонные овощи отлично сочетаются с печеночными коржами и майонезом. Более того, вкус получается новый и интересный.
Безусловно, для приготовления печеночного торта с кабачками и морковью уйдет не намного больше времени. Вам нужно лишь дополнительно приготовить начинку. Зато какая красивая закуска в разрезе получается! Настоятельно рекомендую попробовать разнообразить знакомое с детства блюдо.
Ингредиенты
|Куриная печень
|600 г
|Яйцо
|2 шт.
|Пшеничная мука
|3 ст. л.
|Соль
|по вкусу
|Черный перец (молотый)
|по вкусу
|Кабачок
|2 шт.
|Морковь
|3 шт.
|Твердый сыр
|100 г
|Чеснок
|2 зуб.
|Майонез
|по вкусу
|Подсолнечное масло
|по вкусу
Приготовление
- Промойте печень и пропустите ее через мясорубку.
- Взбейте яйца со щепоткой соли и влейте массу к печени, перемешайте.
- Добавьте к печеночно-яичной массе муку, еще соль и перец. Замесите печеночное тесто и дайте ему постоять 10 минут.
- Натрите кабачки и морковь на средней терке. Кабачки слегка присолите, чтобы выделилась лишняя влага.
- Пожарьте печеночные блинчики на сковороде с разогретым растительным маслом.
- Параллельно слегка обжарьте морковь на другой сковороде, а затем добавьте отжатый от жидкости кабачок. Обжаривайте до готовности. В конце добавьте перец и пропущенный через пресс чеснок, перемешайте.
- Натрите сыр на крупной терке и добавьте его к овощной начинке, перемешайте.
- Теперь соберем торт, чередуя печеночный блинчик, майонез и начинку. Последний печеночный блинчик обильно смажьте майонезом и украсьте по желанию.
По желанию можно еще и украсить кабачковый печеночный торт. Для этого обильно смажьте его творожным сыром и посыпьте рубленым луком. Сверху можно установить дольки помидоров и кружочки огурцов. Наряднее закуски на столе не найти!
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