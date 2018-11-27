Котлеты "Женское бедрышко" (Kadınbudu köftesi)

Очередной шедевр турецкой кулинарии - котлеты "Kadınbudu", что дословно переводится как "Женское бедрышко"))) Правда забавное название?! Почему их назвали именно так, просто они крупного размера, красивые, румяные и такие аппетитные.... ну сами понимаете к чему я веду)))) В общем, это ведь не секрет, что турки любители давать необычные названия своим блюдам, и эти котлетки не исключение! Что же касается самих котлет, то они вкусны спору нет. Вроде бы и состав очень прост, но вкус у них необычен. За счет специй на вкус они приятно пряные, а за счет того, что обжариваются в кляре котлетки получаются очень сочными и нежными, но это еще может быть из-за необычного способа приготовления фарша))) В общем однозначно надо пробовать!!! Настоятельно рекомендую!!! Я была приятно ими удивлена, надеюсь и вам котлетки понравятся!!!



Ингредиенты:

500 гр. фарша (говяжьего или бараньего, лучше полужирного)

1/2 стакана риса

1 крупная луковица

3 яйца

1/2 пучка петрушки

1 ст.л. сливочного масла

соль, красный и черный перец, молотый кумин (зира), сухой тимьян по вкусу

корица на кончике ножа

мука для обваливания котлет

растительное масло для жарки

Приготовление:

Рис отварить до готовности, откинуть на дуршлаг и дать воде полностью стечь.

Лук мелко нарезать и обжарить на сливочном масле до мягкости. Добавить половину фарша и помешивая обжарить до испарения жидкости. Снять с огня и остудить.Смешать обжаренный фарш с сырым, и с отварным рисом. Добавить мелко нарубленную петрушку и 1 яйцо, вымешать. Посолить, поперчить, добавить корицу, кумин и тимьян по вкусу. Хорошенько вымешать и поставить фарш в холодильник на 1 час, что бы он настоялся и стал более податливый в работе.После чего из охлажденного фарша сформировать крупненькие овальные котлеты.Оставшиеся 2 яйца взбить вилкой и немного подсолить. В отдельную миску насыпать муку для панировки.Котлеты запанировать в муке, затем обмакнуть в взбитое яйцо и обжарить на сковороде, в хорошо разогретом масле, с двух сторон до золотистой корочки, немного приплюснув их. Масла не жалейте, оно должно доходить до половины котлет.Подавать сразу теплыми, хотя и холодные они тоже очень вкусные!!!Приятного вам аппетита!!!Аfiyet olsun!!!