Хумус рецепт с фото пошаговый

ОПИСАНИЕ

Хумус — это не только вкусно, но еще и очень полезно. Сейчас готовый хумус можно купить практически в каждом магазине, но все-таки лучше его приготовить дома, так как в фабричном может быть слишком много соли и консервантов.

ИНГРЕДИЕНТОВ НА 4 ПОРЦИИ

Основное

нут консервированный 1 банка паста тахини 1 ст. л. оливковое масло Extra Virgin 3 ст. л. лимоны ½ шт. чеснок 2 зубчика вода 4 ст. л. соль по вкусу перец черный свежемолотый по вкусу кумин 1 ч. л.

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ С ФОТО

ШАГ 1/4

Нут откинуть на сито, промыть и дать воде стечь. В блендере смешать нут, тахини, сок лимона, 2 ст. л. масла, чеснок, соль, кумин и взбить все на максимальной скорости. Я добавляю одну чайную ложку кумина, так как мы его очень любим, и он придает хумусу отличный вкус и аромат, но если вы не любитель, то добавляйте по вкусу. Затем начать добавлять воду по 1 ст. л. и продолжать взбивать. Надо довести хумус до нужной вам консистенции, у меня ушло 4 ст. л. воды.

ШАГ 2/4

Переложить хумус в пиалу, полить оставшимся маслом и по желанию посыпать паприкой или украсить нутом.

ШАГ 3/4

Мы едим хумус практически каждый день, очень любим с овощами, омлетом, хлебцами.

ШАГ 4/4

Приятного аппетита!