Хумус рецепт с фото пошаговый

ОПИСАНИЕ
Хумус — это не только вкусно, но еще и очень полезно. Сейчас готовый хумус можно купить практически в каждом магазине, но все-таки лучше его приготовить дома, так как в фабричном может быть слишком много соли и консервантов.
ИНГРЕДИЕНТОВ НА 4 ПОРЦИИ
Основное
|1 банка
|1 ст. л.
|3 ст. л.
|½ шт.
|2 зубчика
|4 ст. л.
|по вкусу
|по вкусу
|1 ч. л.
ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ С ФОТО
ШАГ 1/4
Нут откинуть на сито, промыть и дать воде стечь. В блендере смешать нут, тахини, сок лимона, 2 ст. л. масла, чеснок, соль, кумин и взбить все на максимальной скорости. Я добавляю одну чайную ложку кумина, так как мы его очень любим, и он придает хумусу отличный вкус и аромат, но если вы не любитель, то добавляйте по вкусу. Затем начать добавлять воду по 1 ст. л. и продолжать взбивать. Надо довести хумус до нужной вам консистенции, у меня ушло 4 ст. л. воды.
ШАГ 2/4
Переложить хумус в пиалу, полить оставшимся маслом и по желанию посыпать паприкой или украсить нутом.
ШАГ 3/4
Мы едим хумус практически каждый день, очень любим с овощами, омлетом, хлебцами.
ШАГ 4/4
Приятного аппетита!
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