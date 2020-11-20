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Хумус рецепт с фото пошаговый

Хумус

ОПИСАНИЕ

Хумус — это не только вкусно, но еще и очень полезно. Сейчас готовый хумус можно купить практически в каждом магазине, но все-таки лучше его приготовить дома, так как в фабричном может быть слишком много соли и консервантов.

ИНГРЕДИЕНТОВ НА 4 ПОРЦИИ

Основное

 1 банка
1 ст. л.
3 ст. л.
½ шт.
2 зубчика
4 ст. л.
по вкусу
по вкусу
1 ч. л.

 

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ С ФОТО

ШАГ 1/4

Хумус рецепт с фото пошаговый

Нут откинуть на сито, промыть и дать воде стечь. В блендере смешать нут, тахини, сок лимона, 2 ст. л. масла, чеснок, соль, кумин и взбить все на максимальной скорости. Я добавляю одну чайную ложку кумина, так как мы его очень любим, и он придает хумусу отличный вкус и аромат, но если вы не любитель, то добавляйте по вкусу. Затем начать добавлять воду по 1 ст. л. и продолжать взбивать. Надо довести хумус до нужной вам консистенции, у меня ушло 4 ст. л. воды.

ШАГ 2/4

Хумус рецепт с фото пошаговый

Переложить хумус в пиалу, полить оставшимся маслом и по желанию посыпать паприкой или украсить нутом.

ШАГ 3/4

Хумус рецепт с фото пошаговый

Мы едим хумус практически каждый день, очень любим с овощами, омлетом, хлебцами.

ШАГ 4/4

Хумус рецепт с фото пошаговый

Приятного аппетита!

 

 

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