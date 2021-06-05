Бекеоффе – рагу из трёх видов мяса

В Эльзасе, на востоке Франции, это сытное блюдо едят только по особенным случаям, ведь на его приготовление уходит много времени. Мясо для него должно всю ночь мариноваться в ароматном местном вине, а потом неспешно томиться в печи с овощами. Но стоит только попробовать кусочек, как становится ясно, что такие старания полностью оправданы.

Приготовление