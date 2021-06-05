Бекеоффе – рагу из трёх видов мяса

В Эльзасе, на востоке Франции, это сытное блюдо едят только по особенным случаям, ведь на его приготовление уходит много времени. Мясо для него должно всю ночь мариноваться в ароматном местном вине, а потом неспешно томиться в печи с овощами. Но стоит только попробовать кусочек, как становится ясно, что такие старания полностью оправданы.
Приготовление
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Нарежьте мясо некрупными кубиками. Чеснок очистите и измельчите. Лук очистите и нарежьте тонкими полукольцами.
Вместо лопатки можете использовать другие не очень постные части мяса без костей.
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В большую миску выложите мясо, чеснок, лук, тимьян и лавровый лист, добавьте соль и перец по вкусу, перемешайте.
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Залейте мясо вином, накройте его плёнкой и уберите в холодильник на 6–12 часов.
По традиционному рецепту для маринада используют вино из рислинга — эльзасского сорта винограда.
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Разогрейте духовку до 175 °С. Глубокую керамическую форму для запекания смажьте маслом.
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Морковь очистите и нарежьте тонкими ломтиками. Белую часть лука-порея нарежьте тонкими кольцами.
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Картофель очистите и нарежьте тонкими кружочками. Петрушку мелко порубите.
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На дно формы выложите половину картофеля. Слейте и сохраните маринад, мясо с луком и чесноком выложите на картофель.
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На мясо выложите слоями морковь и лук-порей, посыпьте всё петрушкой и крахмалом.
По желанию добавьте в форму нарезанный небольшими кубиками и поджаренный бекон.
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Влейте маринад в форму. Жидкость должна полностью покрыть овощи и мясо. Если её недостаточно, добавьте ещё воды и вина.
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Накройте форму крышкой, плотно оберните фольгой и уберите в разогретую духовку на 2½–3 часа. Перед подачей перемешайте рагу.
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