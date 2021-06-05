БУДЕТ ВКУСНО!

130 060 подписчиков
not logged

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Бобкина Татьяна
    Спасибо,котлеты из минтая готовлю давно, но здесь есть интересные рецепты.Как готовить рыбн...
  • Бобкина Татьяна
    Спасибо,котлеты из минтая готовлю давно, но здесь есть интересные рецепты.Как готовить рыбн...
  • Сергей Синельников
    Печень животных, предназначенную для готовки, обычно называют печенкой!"Эдирне-печень!" ...

Бекеоффе – рагу из трёх видов мяса

Бекеоффе – рагу из трёх видов мяса

В Эльзасе, на востоке Франции, это сытное блюдо едят только по особенным случаям, ведь на его приготовление уходит много времени. Мясо для него должно всю ночь мариноваться в ароматном местном вине, а потом неспешно томиться в печи с овощами. Но стоит только попробовать кусочек, как становится ясно, что такие старания полностью оправданы.

Бекеоффе – рагу из трёх видов мяса

Приготовление

  1. Нарежьте мясо некрупными кубиками. Чеснок очистите и измельчите. Лук очистите и нарежьте тонкими полукольцами.

    Вместо лопатки можете использовать другие не очень постные части мяса без костей.

  2. В большую миску выложите мясо, чеснок, лук, тимьян и лавровый лист, добавьте соль и перец по вкусу, перемешайте.

  3. Залейте мясо вином, накройте его плёнкой и уберите в холодильник на 6–12 часов.

    По традиционному рецепту для маринада используют вино из рислинга — эльзасского сорта винограда.

  4. Разогрейте духовку до 175 °С. Глубокую керамическую форму для запекания смажьте маслом.

  5. Морковь очистите и нарежьте тонкими ломтиками. Белую часть лука-порея нарежьте тонкими кольцами.

  6. Картофель очистите и нарежьте тонкими кружочками. Петрушку мелко порубите.

  7. На дно формы выложите половину картофеля. Слейте и сохраните маринад, мясо с луком и чесноком выложите на картофель.

  8. На мясо выложите слоями морковь и лук-порей, посыпьте всё петрушкой и крахмалом.

    По желанию добавьте в форму нарезанный небольшими кубиками и поджаренный бекон.

  9. Влейте маринад в форму. Жидкость должна полностью покрыть овощи и мясо. Если её недостаточно, добавьте ещё воды и вина.

  10. Накройте форму крышкой, плотно оберните фольгой и уберите в разогретую духовку на 2½–3 часа. Перед подачей перемешайте рагу.

 

 

Ссылка на первоисточник
мясные блюдакухни мира
Обсудить

Картина дня

наверх