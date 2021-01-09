"Жар-птица" на вашем столе: курица в гранатовом маринаде с апельсинами и картофелем

Блюдо сочетает в себе и гарнир, и мясо.
Фото: 1000.menu
Предлагаем вам попробовать приготовить курочку в гранатовом маринаде. Такое блюдо получается очень вкусным и выглядит красиво. Рецепт можно взять на вооружение для составления меню праздничного застолья или просто приготовить на ужин для всей семьи.
Необходимые продукты
1000.menu
- 1 килограмм куриных бедрышек;
- 600 грамм картофеля;
- 2 репчатые луковицы;
- 1 крупный апельсин;
- 7 зубков чеснока небольшого размера;
- соль;
- 10 грамм розмарина.
Продукты для маринада
1000.menu
- 200 миллилитров гранатового сока;
- 50 миллилитров соевого соуса;
- 1 столовая ложка меда;
- 1 столовая ложка соленой приправы к курице;
- 1/2 чайной ложки мускатного ореха;
- черный молотый перец;
- соль.
Порядок приготовления
- Соединить все компоненты маринада и перемешать.
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- Куриные бедра вымыть, отрезать лишнее и отправить в маринад. Закрыть емкость пищевой пленкой и оставить на 8-10 часов.
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- Картофель почистить, помыть и порезать крупной соломкой.
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- Апельсин нарезать кружочками.
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- Очистить, вымыть и порезать лук кольцами.
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- В форму для запекания выложить картофель. Сверху положить маринованное мясо.
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- Разложить апельсин, лук и розмарин по курице. Так же положить чеснок.
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- Накрыть блюдо фольгой и запекать при 180 градусах 1,5 часа.
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- За 10-15 минут до конца готовки убрать фольгу и смазать курицу медом.
1000.menu
Подавать блюдо к столу горячим. Приятного аппетита!
Автор: Ася Раздельная
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