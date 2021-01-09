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"Жар-птица" на вашем столе: курица в гранатовом маринаде с апельсинами и картофелем

Блюдо сочетает в себе и гарнир, и мясо.

"Жар-птица" на вашем столе: курица в гранатовом маринаде с апельсинами и картофелемФото: 1000.menu

Предлагаем вам попробовать приготовить курочку в гранатовом маринаде. Такое блюдо получается очень вкусным и выглядит красиво. Рецепт можно взять на вооружение для составления меню праздничного застолья или просто приготовить на ужин для всей семьи.

Необходимые продукты

"Жар-птица" на вашем столе: курица в гранатовом маринаде с апельсинами и картофелем

1000.menu

  • 1 килограмм куриных бедрышек;
  • 600 грамм картофеля;
  • 2 репчатые луковицы;
  • 1 крупный апельсин;
  • 7 зубков чеснока небольшого размера;
  • соль;
  • 10 грамм розмарина.

Продукты для маринада

"Жар-птица" на вашем столе: курица в гранатовом маринаде с апельсинами и картофелем

1000.menu

  • 200 миллилитров гранатового сока;
  • 50 миллилитров соевого соуса;
  • 1 столовая ложка меда;
  • 1 столовая ложка соленой приправы к курице;
  • 1/2 чайной ложки мускатного ореха;
  • черный молотый перец;
  • соль.

Порядок приготовления

  1. Соединить все компоненты маринада и перемешать.

     

    "Жар-птица" на вашем столе: курица в гранатовом маринаде с апельсинами и картофелем

    1000.menu

  2. Куриные бедра вымыть, отрезать лишнее и отправить в маринад. Закрыть емкость пищевой пленкой и оставить на 8-10 часов.

     

    "Жар-птица" на вашем столе: курица в гранатовом маринаде с апельсинами и картофелем

    1000.menu

  3. Картофель почистить, помыть и порезать крупной соломкой.

     

    "Жар-птица" на вашем столе: курица в гранатовом маринаде с апельсинами и картофелем

    1000.menu

  4. Апельсин нарезать кружочками.

     

    "Жар-птица" на вашем столе: курица в гранатовом маринаде с апельсинами и картофелем

    1000.menu

  5. Очистить, вымыть и порезать лук кольцами.

     

    "Жар-птица" на вашем столе: курица в гранатовом маринаде с апельсинами и картофелем

    1000.menu

  6. В форму для запекания выложить картофель. Сверху положить маринованное мясо.

     

    "Жар-птица" на вашем столе: курица в гранатовом маринаде с апельсинами и картофелем

    1000.menu

  7. Разложить апельсин, лук и розмарин по курице.
    Так же положить чеснок.

     

    "Жар-птица" на вашем столе: курица в гранатовом маринаде с апельсинами и картофелем

    1000.menu

  8. Накрыть блюдо фольгой и запекать при 180 градусах 1,5 часа.

     

    "Жар-птица" на вашем столе: курица в гранатовом маринаде с апельсинами и картофелем

    1000.menu

  9. За 10-15 минут до конца готовки убрать фольгу и смазать курицу медом.

     

    "Жар-птица" на вашем столе: курица в гранатовом маринаде с апельсинами и картофелем

    1000.menu

Подавать блюдо к столу горячим. Приятного аппетита!

Автор: Ася Раздельная

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мясные блюдаблюда из курицы
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