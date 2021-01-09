"Жар-птица" на вашем столе: курица в гранатовом маринаде с апельсинами и картофелем

Блюдо сочетает в себе и гарнир, и мясо.

Фото: 1000.menu

Предлагаем вам попробовать приготовить курочку в гранатовом маринаде. Такое блюдо получается очень вкусным и выглядит красиво. Рецепт можно взять на вооружение для составления меню праздничного застолья или просто приготовить на ужин для всей семьи.

Необходимые продукты

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1 килограмм куриных бедрышек;

600 грамм картофеля;

2 репчатые луковицы;

1 крупный апельсин;

7 зубков чеснока небольшого размера;

соль;

10 грамм розмарина.

Продукты для маринада

1000.menu

200 миллилитров гранатового сока;

50 миллилитров соевого соуса;

1 столовая ложка меда;

1 столовая ложка соленой приправы к курице;

1/2 чайной ложки мускатного ореха;

черный молотый перец;

соль.

Порядок приготовления

Соединить все компоненты маринада и перемешать. 1000.menu Куриные бедра вымыть, отрезать лишнее и отправить в маринад. Закрыть емкость пищевой пленкой и оставить на 8-10 часов. 1000.menu Картофель почистить, помыть и порезать крупной соломкой. 1000.menu Апельсин нарезать кружочками. 1000.menu Очистить, вымыть и порезать лук кольцами. 1000.menu В форму для запекания выложить картофель. Сверху положить маринованное мясо. 1000.menu Разложить апельсин, лук и розмарин по курице. Так же положить чеснок. 1000.menu Накрыть блюдо фольгой и запекать при 180 градусах 1,5 часа. 1000.menu За 10-15 минут до конца готовки убрать фольгу и смазать курицу медом. 1000.menu

Подавать блюдо к столу горячим. Приятного аппетита!

Автор: Ася Раздельная