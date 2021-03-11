7 лучших овощных блюд со всего мира

Весна – время авитаминоза и зимней усталости. Это касается не только постоянного желания спать, но и желания съесть что-нибудь «такое-этакое». Всем знакомо это чувство, когда хочется чего-нибудь такого… К сожалению, чаще всего это оказывается пирожное, которое непременно откладывается в районе талии.

Пост — не унылое голодание, а праздник овощей и легкого полезного питания

Диетологи считают, что желание съесть «что-нибудь вкусненькое» – это просто сигнал организма о недостатке витаминов или других необходимых веществ. И, возможно, чем есть пирожные из магазина, имеет смысл просто увеличить количество овощей и фруктов в своем рационе.

Ниже – рецепты овощных блюд из кухонь разных стран. Эти рецепты могут пригодиться, если вы решите разнообразить свое меню. К тому же, все они постные, а значит, подходят и тем, кто соблюдает Великий пост. Как и рецепты из нашей подборки Главные овощные блюда разных стран: постящимся на заметку.

Россия: винегрет

Винегрет – овощной салат, который известен всем с детства. Он прост, как все гениальное, и универсален, как все простое. Уже много-много лет в России винегрет едят в будни и по праздникам, за богатым и за самым скромным столом. Его едят сам по себе, ибо он сытный и вкусный, и добавляют в виде овощной добавки к мясу.

Неизвестно, кто придумал винегрет, однако мы ему благодарны!

Есть забавная легенда о происхождении названия салата: говорят, впервые холодный овощной салат был приготовлен для Екатерины II. Царица, которая, возможно, замерзла в своих палатах, блюдо не оценила и произнесла: «Фи! Не грет!». Фразу повторяли за императрицей придворные, в итоге за салатом закрепилось созвучное название: ви-не-грет. Забавная история! Хотя, скорее всего, название салата происходит от слова «vinaigre» – винный уксус (фр.), который вместе с маслом входил в состав заправок для салатов. В общем, правда сегодня неизвестна, но как бы он ни назывался, салат этот – украшение русской кухни, простой и замечательный!

Для приготовления винегрета отваривают среднего размера свеклу, 2 моркови, 2-3 картофелины, охлаждают их и нарезают кубиками одинакового размера. Также нарезают 200 г отжатой квашеной капусты, 2-3 маринованных огурца, 1 среднюю луковицу. Накануне готовки предварительно замачивают и отваривают до готовности ½ стакана фасоли (можно использовать банку (350 г) консервированной фасоли, слив с нее жидкость).

Все ингредиенты выкладывают в большой салатник и, посолив и поперчив по вкусу, заправляют постным маслом. Если позволяет сезон, посыпают сверху рубленым зеленым луком.

Украина: постный борщ

Это старинное украинское блюдо, без которого не проходил ни один пост. Главная трудность при приготовлении – подгадать закладку продуктов в борщ так, чтобы к концу готовки все они были не сырыми и не разваренными. Чтобы свекла и капуста хрустели, картошка была мягкой, а фасоль, имела целую оболочку, но внутри была нежной и сливочной на вкус.

Постный борщ — лучшая еда как весной, так и жарким летом

Раньше постный борщ готовили в печи, где продукты «умлевали» длительное время, не развариваясь. Сегодня используют маленькую хитрость: фасоль, замоченную накануне вечером, готовят отдельно в небольшом количестве воды и добавляют в борщ в конце готовки вместе с отваром.

В трехлитровой кастрюле доводят воду до кипения, закладывают крупно нарезанный картофель, соль и готовят на малом огне 15-20 минут. В это время в глубокой сковороде нагревают 4-5 столовых ложек постного масла, добавляют мелко нарезанную луковицу, пассеруют 5 минут, до золотистого цвета. Затем бросают в сковородку нарезанные соломкой морковь и свеклу, корень сельдерея или петрушки и продолжают обжаривать еще минут 5-10.

В конце добавляют нарезанный сладкий перец (можно использовать консервированное лечо) и 3-4 измельченных помидора без кожуры (можно 2-3 столовые ложки томатной пасты) с чайной ложкой сахара. Все перемешивают и готовят еще 5 минут, часто помешивая.

Готовую зажарку отправляют в кастрюлю вместе с нарезанной соломкой капустой, парой измельченных зубчиков чеснока, чайной ложкой паприки, лавровым листом и приготовленной заранее фасолью вместе с отваром. Блюдо кипит на малом огне еще 5 минут, затем добавляют горсть рубленой зелени, выключают огонь и дают борщу настояться под крышкой 10-15 минут. Подают как горячим, так и холодным с черным хлебом и зеленым луком.

Польша: капустняк с пшеном

Польская кухня богата рецептами супов, как и блюдами из пшена, которое в этой стране всегда называли «золотом Польской земли». Капустняк – постный суп с квашеной капустой и пшеном – это старинное крестьянское блюдо, которое готовили зимой и весной. Иногда в него добавляли сушеные грибы – для аромата и сытности. Также его готовят из свежей капусты, добавляя томат для кислоты. В последнее время этот рецепт взяли на вооружение диетологи: считается, что употребляя капустняк ежедневно, можно оздоровить пищеварение, улучшить качество ногтей и волос и потерять вес.

Капустняк. Фото с сайта gurbacka.pl

Суп из пшена и квашеной капусты готовится очень просто: полстакана пшена промывают несколько раз горячей водой, пока сливаемая вода утратит мутность. Крупу добавляют в кипящую подсоленную воду (1,5 л) и готовят на малом огне 15 минут. Тем временем разогревают сковороду с 3 столовыми ложками постного масла и обжаривают до золотистого цвета лук с морковью и сельдереем.

Квашеную капусту (около 300 г) отжимают и мелко нарезают. Добавляют в суп вместе с поджаркой и варят еще 10 минут. В конце готовки добавляют в кастрюлю пол чайной ложки паприки, щепотку черного молотого перца, лавровый лист и горсть мелко рубленого укропа. При всей простоте, суп очень вкусный и легкий для пищеварения.



Индия: алу гоби

Индия — страна, в которой чуть ли не половина населения придерживается вегетарианского питания. Поэтому индийская кухня богата постными блюдами. Одно из них — алу гоби — рагу из картошки, цветной капусты и зеленого горошка. Алу-гоби готовят в глубокой сковороде с круглым дном и крышкой (так называемая сковорода-вок), которые распространены на Востоке.

Картофель с цветной капустой — просто и сытно!

Чтобы приготовить алу гоби, чистят и крупно нарезают картофель. Цветную капусту разбирают на соцветия, промывают и дают стечь воде. На среднем огне нагревают 3-4 столовые ложки постного масла и обжаривают 1 чайную ложку семян тмина, 3-4-сантиметровый кусочек имбиря, мелко нарезанный, и 1-2 нарезанных жгучих перца чили. Готовят 1-2 минуты, помешивая, затем добавляют 1/2 чайной ложки куркумы, 1 чайную ложку паприки, 1 чайную ложку соли. Добавляют картошку и цветную капусту, перемешивают, накрывают крышкой и готовят на малом огне 15 минут, иногда перемешивая. Затем добавляют зеленый горошек или нарезанный сладкий перец и готовят еще 5 минут. В конце добавляют пол чайной ложки смеси специй Гарам масала и посыпают рубленым кориандром.

Япония: картофельные крокеты с грибами шиитаке

Японские крокеты – популярная в Японии еда, которую готовят как дома, так и в ресторанах или продают в уличных лотках. Есть крокеты с мясом, а также вегетарианский вариант.

Картошку любят везде — от Средиземного моря до Японского

Постные японские крокеты готовятся так: отваривают круглый рис до готовности. Картофель варят в кожуре, затем чистят, разминают вилкой, добавляют соль и перец, немного муки. Грибы мелко нарезают и обжаривают с луком, а затем смешивают с рисом. Из картофеля формируют крокеты с рисом и грибами внутри. Крокеты обваливают в муке или панировочных сухарях и обжаривают в разогретом постном масле. Подают с салатом из тонко нашинкованной капусты, сбрызнутой лимонным соком и посыпанной рубленым зеленым луком.

Мексика: тушеная фасоль с чили

Считается, что рецепт тушеной фасоли со жгучим перцем чили происходит из Мексики. Однако блюдо быстро распространилось по всей Южной Америке, а также попало в Техас (США), где стало традиционной едой пастухов большого рогатого скота. Обычно острое фасолевое рагу включает говядину, однако в постном варианте мясо заменяют кукурузой. Блюдо очень острое, сытное и давно стало визитной карточкой юга Американского континента.

Фасоль с перцем чили — острое и сытное крестьянское блюдо

Стакан фасоли перебирают, моют и замачивают на 6-8 часов, после чего отваривают в небольшом количестве воды (40-60 минут).

В глубокой сковороде нагревают 2-3 столовые ложки растительного масла, добавляют нарезанные кубиками большую луковицу и 2 сладких перца, обжаривают 8-10 минут (до мягкости). После чего добавляют соль, 2 измельченных зубчика чеснока, 2 столовые ложки томатной пасты (или 3-4 свежих помидора), чайную ложку тмина, по 1 столовой ложке порошка чили и сладкой копченой паприки. Готовят еще 2-3 минуты.



Затем в сковороду добавляют отваренную фасоль вместе с отваром и банку консервированной кукурузы (350 г), слив с нее жидкость. Все перемешивают, доводят до кипения и тушат в течение 15 минут (пока соус чили загущается). Подают с хлебом или отварным рисом.



США: теплый салат из жареной тыквы со шпинатом

Американцы очень уважают тыкву – с ней связано множество традиций, также из нее готовят любимые праздничные и повседневные блюда. Тыква – один из основных продуктов для диетического меню, поэтому в США почти в любом заведении питания вам предложат и суп-пюре из тыквы, и знаменитый тыквенный пирог. Предложенный ниже теплый салат с тыквой и шпинатом – блюдо для здорового питания, которое набирает популярность в Америке.

В США очень любят тыкву: рецептов из нее не счесть!

500 г тыквы очищают от семян и нарезают небольшими ломтиками. Ломтики выкладывают на противень, посыпают солью, сбрызгивают растительным маслом и ставят в разогретую духовку. Выпекают 20 минут при 200°С.

Тем временем промывают и нарезают (по желанию) шпинат. В сковороде нагревают растительное масло и обжаривают до прозрачности нарезанную кубиками луковицу. Добавляют листья шпината, 2 измельченных зубчика чеснока, готовят еще минуту и выключают огонь.

В салатнице смешивают кусочки запеченной тыквы, обжаренный лук с чесноком и шпинатом, 3 столовые ложки измельченных грецких орехов. Все приправляют 1 столовой ложкой лимонного сока, солью и перцем – по вкусу.