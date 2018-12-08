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20 заправок, которые улучшат вкус любого салата

20 заправок, которые улучшат вкус любого салата
 
 
Горчичные, чесночные, цитрусовые, йогуртовые, имбирные и даже ягодные заправки для тех, кому надоели масло и майонез.

Эти заправки универсальны. Они хорошо сочетаются с зеленью, овощами, мясом и рыбой. Так что не бойтесь экспериментировать и добавлять их к любимым салатам.

Кстати, заправки с уксусом можно использовать как маринады для мяса.

1. Медово-горчичная заправка для салата

Медово-горчичная заправка для салата
recipethis.com

Ингредиенты

  • 120 мл уксуса;
  • 240 г майонеза;
  • 1 чайная ложка столовой горчицы;
  • 1 чайная ложка сахара;
  • 1 чайная ложка измельчённого репчатого лука;
  • 170 г мёда;
  • 1 чайная ложка измельчённой петрушки;
  • ¼ чайной ложки соли;
  • ¼ чайной ложки молотого чёрного перца;
  • 120 мл растительного масла.

Приготовление

Смешайте уксус, майонез и горчицу. Добавьте сахар, лук, мёд, петрушку, соль и перец. Постоянно помешивая, тонкой струйкой влейте масло. Перемешайте до однородной консистенции.

Эта заправка может храниться в холодильнике пару недель.

2. Заправка с пармезаном и специями

Заправка с пармезаном и специями
tasteofhome.com

Ингредиенты

  • 180 мл оливкового масла;
  • 120 мл красного винного уксуса;
  • 1 столовая ложка тёртого пармезана;
  • 1 измельчённый зубчик чеснока;
  • ½ чайной ложки соли;
  • ½ чайной ложки сахара;
  • ½ чайной ложки сушёного орегано;
  • щепотка молотого чёрного перца.

Приготовление

Смешайте все ингредиенты в банке или бутылке с плотно закрывающейся крышкой. Хорошо встряхните.

Храните готовую заправку в холодильнике не больше пары недель. Встряхивайте каждый раз перед употреблением.

3. Домашний майонез

Домашний майонез
myculturedpalate.com

Ингредиенты

  • 2 яичных желтка;
  • 2 столовые ложки воды;
  • 2 столовые ложки лимонного сока;
  • ½ чайной ложки соли;
  • щепотка молотого белого перца;
  • 240 мл оливкового масла.

Приготовление

Взбейте в металлическом ковше или миске желтки, добавьте воду и лимонный сок. Поставьте ёмкость в кастрюлю с кипящей водой так, чтобы получилась водяная баня. Перемешивайте смесь, пока она не загустеет.

Затем переставьте ёмкость с соусом в большую миску с холодной водой и мешайте ещё 2 минуты, пока он не остынет.

Выложите смесь в блендер, добавьте соль и перец. Взбивая соус, постепенно тонкой струйкой вливайте оливковое масло. У вас должен получиться соус однородной консистенции.

Такой майонез может храниться в холодильнике несколько дней.

4. Чесночная заправка для салата

Чесночная заправка для салата
cheapdresses.us

Ингредиенты

  • 120 г нежирной сметаны;
  • 60 г лёгкого майонеза;
  • 40 мл обезжиренного молока;
  • 1 чайная ложка сахара;
  • несколько пёрышек зелёного лука;
  • 1 зубчик чеснока;
  • соль — по вкусу;
  • молотый чёрный перец — по вкусу.

Приготовление

Смешайте сметану, майонез, молоко и сахар. Добавьте измельчённые лук и чеснок, соль и перец. Перед тем как заправлять салат, поставьте соус в холодильник как минимум на час.

Чесночную заправку можно хранить в холодильнике не больше пары дней.

5. Заправка с бальзамическим уксусом

Заправка с бальзамическим уксусом
thekitchn.com

Ингредиенты

  • 120 мл оливкового масла;
  • 120 мл бальзамического уксуса;
  • 2 чайные ложки дижонской горчицы;
  • 1 измельчённый зубчик чеснока;
  • 1 столовая ложка мёда;
  • 1 чайная ложка соли;
  • ¼ чайной ложки молотого чёрного перца.

Приготовление

Смешайте все ингредиенты в ёмкости с плотно закрывающейся крышкой. Хорошо встряхните и поместите в холодильник как минимум на полчаса. Перед употреблением ещё раз встряхните.

Готовая заправка хранится в холодильнике пару недель.

6. Огуречно-йогуртовая заправка для салата

Огуречно-йогуртовая заправка для салата
allrecipes.com

Ингредиенты

  • ½ огурца;
  • 1 зубчик чеснока;
  • 240 г натурального йогурта;
  • 1 чайная ложка лимонного сока;
  • ½ чайной ложки соли;
  • ½ чайной ложки молотого белого перца.

Приготовление

Очистите огурец, измельчите его и чеснок. Смешайте в блендере все ингредиенты до однородной консистенции. Перед употреблением охладите заправку в холодильнике, но не храните её там больше трёх дней.

7. Апельсиновая заправка для салата

Апельсиновая заправка
tasteofhome.com

Ингредиенты

  • 60 мл апельсинового сока;
  • 3 столовые ложки красного винного уксуса;
  • 2 чайные ложки мёда;
  • 1 ½ чайной ложки дижонской горчицы;
  • 1 столовая ложка оливкового масла.

Приготовление

Смешайте все ингредиенты в ёмкости с плотно закрывающейся крышкой. Хорошо встряхните и уберите в холодильник. Перед употреблением ещё раз встряхните.

8. Итальянская заправка для салата

Итальянская заправка для салата
tasteofhome.com

Ингредиенты

  • 2 зубчика чеснока;
  • 240 мл воды;
  • 60 мл лимонного сока;
  • 60 мл красного винного уксуса;
  • 1 чайная ложка сахара;
  • ¾ чайной ложки соли;
  • ¾ чайной ложки паприки;
  • ¾ чайной ложки сушёного орегано;
  • ½ столовой ложки измельчённого репчатого лука;
  • ½ чайной ложки горчичного порошка;
  • ½ чайной ложки сушёного тимьяна;
  • 180 мл оливкового масла.

Приготовление

Разрежьте зубчики чеснока пополам. Измельчите все ингредиенты, кроме оливкового масла, в блендере до состояния пюре. Затем, взбивая, постепенно вливайте масло.

Хранить заправку в холодильнике можно несколько недель.

9. Лимонная заправка для салата

Лимонная заправка для салата
intelling.us

Ингредиенты

  • несколько пёрышек зелёного лука;
  • несколько веточек петрушки;
  • 60 мл лимонного сока;
  • 60 мл подсолнечного масла;
  • 60 мл оливкового масла;
  • 1 ½ чайной ложки сахара;
  • ½ чайной ложки горчичного порошка;
  • ¼ чайной ложки соли;
  • ⅛ чайной ложки молотого чёрного перца.

Приготовление

Измельчите лук и петрушку. Смешайте все ингредиенты в ёмкости с плотно закрывающейся крышкой и хорошо встряхните.

10. Горчичная заправка для салата

Горчичная заправка для салата
massel.com

Ингредиенты

  • 120 г майонеза;
  • 2 столовые ложки сахара;
  • 1 столовая ложка белого уксуса;
  • 1 ½ чайной ложки столовой горчицы.

Приготовление

Перемешайте все ингредиенты до однородности. Готовую заправку храните в холодильнике не больше недели.

11. Острая лаймовая заправка для салата

Острая лаймовая заправка для салата
wholefully.com

Ингредиенты

  • 4 столовые ложки лаймового сока;
  • 3 чайные ложки цедры лайма;
  • 60 мл красного винного уксуса;
  • 1 столовая ложка соевого соуса;
  • 1 столовая ложка мёда;
  • 80 мл оливкового масла;
  • 1 измельчённый зубчик чеснока;
  • ½ чайной ложки хлопьев паприки или молотого красного перца;
  • 1 чайная ложка молотого кумина;
  • ½ чайной ложки соли.

Приготовление

Смешайте все ингредиенты в ёмкости с плотно закрывающейся крышкой. Хорошо встряхните и уберите в холодильник как минимум на полчаса. Перед употреблением ещё раз встряхните.

12. Заправка с кокосовым молоком

Заправка с кокосовым молоком
wholefully.com

Ингредиенты

  • ¼ маленькой репчатой луковицы;
  • 1 зубчик чеснока;
  • 120 г майонеза;
  • 120 мл кокосового молока;
  • 1 столовая ложка измельчённого укропа;
  • 2 столовые ложки измельчённой петрушки;
  • 3 столовые ложки измельчённого зелёного лука;
  • ½ чайной ложки соли;
  • ¼ чайной ложки молотого чёрного перца;
  • 1 чайная ложка яблочного уксуса;
  • 1 чайная ложка белого винного уксуса.

Приготовление

Измельчите лук и чеснок. Смешайте все ингредиенты и поставьте в холодильник на полчаса. Соус может храниться там несколько дней.

13. Заправка с авокадо

Заправка с авокадо
wholefully.com

Ингредиенты

  • 1 спелое авокадо;
  • 60 мл белого винного уксуса;
  • сок целого лимона;
  • соль — по вкусу;
  • молотый чёрный перец — по вкусу;
  • 180 мл оливкового масла.

Приготовление

В блендере смешайте мякоть авокадо, уксус, лимонный сок, соль и перец. Продолжая взбивать, постепенно вливайте масло, пока не добьётесь однородной консистенции.

Заправку можно хранить в холодильнике несколько дней.

14. Заправка для «Цезаря»

Заправка для Цезаря
thekitchn.com

Ингредиенты

  • 60 г филе анчоусов в масле;
  • 2 зубчика чеснока;
  • 3 яичных желтка;
  • 1 чайная ложка дижонской горчицы;
  • 2 столовые ложки лимонного сока;
  • 2 столовые ложки оливкового масла;
  • 120 мл подсолнечного масла;
  • 2 столовые ложки тёртого пармезана;
  • щепотка молотого чёрного перца.

Приготовление

Измельчите анчоусы и чеснок. Взбейте желтки, добавьте к ним горчицу, анчоусы, чеснок и лимонный сок и перемешайте. Постоянно мешая соус венчиком, вливайте оливковое масло. Перемешайте до однородной консистенции. Точно так же влейте подсолнечное масло. Затем добавьте сыр и перец и хорошо перемешайте.

Заправку можно хранить в холодильнике несколько дней.

15. Имбирно-апельсиновая заправка для салата

Имбирно-апельсиновая заправка для салата
allrecipes.com

Ингредиенты

  • 120 г натурального йогурта;
  • 2 столовые ложки апельсинового сока;
  • ¾ чайной ложки свежего тёртого имбиря;
  • ¼ чайной ложки соли;
  • 1 чайная ложка сахара;
  • ¼ чайной ложки высушенной цедры апельсина;
  • щепотка кайенского перца;
  • щепотка молотой корицы.

Приготовление

Измельчите все ингредиенты в блендере до однородной кремообразной консистенции. Перед употреблением охладите заправку в холодильнике. Её можно хранить там не больше трёх дней.

16. Французская заправка для салата

Французская заправка для салата
wellnessmama.com

Ингредиенты

  • ¼ маленькой репчатой луковицы;
  • ½ чайной ложки горчицы;
  • 1 столовая ложка томатной пасты;
  • 80 мл оливкового масла;
  • 60 мл белого винного уксуса;
  • 1 столовая ложка мёда.

Приготовление

Измельчите лук и смешайте в блендере все ингредиенты до однородной консистенции.

17. Имбирно-морковная заправка для салата

Имбирно-морковная заправка для салата
cavewomancafe.com

Ингредиенты

  • 2 средние моркови;
  • 240 мл растительного масла;
  • 120 мл рисового уксуса;
  • 80 мл соевого соуса;
  • 1 столовая ложка сахара;
  • 1 ¼ чайной ложки свежего тёртого имбиря;
  • соль — по вкусу;
  • молотый чёрный перец — по вкусу.

Приготовление

Почистите морковь и нарежьте небольшими кусочками. Смешайте все ингредиенты в блендере до однородной консистенции. Такую заправку можно хранить в холодильнике до двух недель.

18. Малиновая заправка для салата

Малиновая заправка для салата
kitchensimmer.com

Ингредиенты

  • 70 г свежей или замороженной малины;
  • 60 мл белого винного уксуса;
  • 1 ½ столовой ложки измельчённого репчатого лука;
  • 120 мл оливкового масла;
  • соль — по вкусу;
  • молотый чёрный перец — по вкусу.

Приготовление

Смешайте все ингредиенты в блендере до однородной консистенции. Храните готовую заправку в холодильнике не больше пары недель. Перед употреблением её нужно перемешивать.

19. Клубнично-мятная заправка для салата

Клубнично-мятная заправка для салата
csmonitor.com

Ингредиенты

  • ¼ маленькой головки репчатого лука;
  • 220 г клубники;
  • 7 свежих листьев мяты;
  • 85 г мёда;
  • 60 мл белого винного уксуса;
  • 2 столовые ложки лимонного сока;
  • 60 мл растительного масла.

Приготовление

Измельчите лук. Смешайте все ингредиенты, кроме масла, в блендере до однородной консистенции. Продолжая мешать, постепенно вливайте растительное масло. Заправка хранится в холодильнике не больше трёх дней. Перед употреблением её необходимо взболтать.

20. Заправка с арахисовой пастой

Заправка с арахисовой пастой
bonappetit.com

Ингредиенты

  • 125 г арахисовой пасты;
  • 2 столовые ложки рисового уксуса;
  • 1 столовая ложка сахара;
  • 1 чайная ложка соевого соуса;
  • соль — по вкусу;
  • молотый чёрный перец — по вкусу;
  • 100 мл воды.

Приготовление

Смешайте все ингредиенты. Воды может потребоваться чуть меньше, поэтому не вливайте её всю сразу. Готовая заправка по консистенции должна напоминать жирные сливки. Её можно хранить в холодильнике пару недель.

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