20 заправок, которые улучшат вкус любого салата

Эти заправки универсальны. Они хорошо сочетаются с зеленью, овощами, мясом и рыбой. Так что не бойтесь экспериментировать и добавлять их к любимым салатам.
Кстати, заправки с уксусом можно использовать как маринады для мяса.
1. Медово-горчичная заправка для салата
Ингредиенты
- 120 мл уксуса;
- 240 г майонеза;
- 1 чайная ложка столовой горчицы;
- 1 чайная ложка сахара;
- 1 чайная ложка измельчённого репчатого лука;
- 170 г мёда;
- 1 чайная ложка измельчённой петрушки;
- ¼ чайной ложки соли;
- ¼ чайной ложки молотого чёрного перца;
- 120 мл растительного масла.
Приготовление
Смешайте уксус, майонез и горчицу. Добавьте сахар, лук, мёд, петрушку, соль и перец. Постоянно помешивая, тонкой струйкой влейте масло. Перемешайте до однородной консистенции.
Эта заправка может храниться в холодильнике пару недель.
2. Заправка с пармезаном и специями
Ингредиенты
- 180 мл оливкового масла;
- 120 мл красного винного уксуса;
- 1 столовая ложка тёртого пармезана;
- 1 измельчённый зубчик чеснока;
- ½ чайной ложки соли;
- ½ чайной ложки сахара;
- ½ чайной ложки сушёного орегано;
- щепотка молотого чёрного перца.
Приготовление
Смешайте все ингредиенты в банке или бутылке с плотно закрывающейся крышкой. Хорошо встряхните.
Храните готовую заправку в холодильнике не больше пары недель. Встряхивайте каждый раз перед употреблением.
3. Домашний майонез
Ингредиенты
- 2 яичных желтка;
- 2 столовые ложки воды;
- 2 столовые ложки лимонного сока;
- ½ чайной ложки соли;
- щепотка молотого белого перца;
- 240 мл оливкового масла.
Приготовление
Взбейте в металлическом ковше или миске желтки, добавьте воду и лимонный сок. Поставьте ёмкость в кастрюлю с кипящей водой так, чтобы получилась водяная баня. Перемешивайте смесь, пока она не загустеет.
Затем переставьте ёмкость с соусом в большую миску с холодной водой и мешайте ещё 2 минуты, пока он не остынет.
Выложите смесь в блендер, добавьте соль и перец. Взбивая соус, постепенно тонкой струйкой вливайте оливковое масло. У вас должен получиться соус однородной консистенции.
Такой майонез может храниться в холодильнике несколько дней.
4. Чесночная заправка для салата
Ингредиенты
- 120 г нежирной сметаны;
- 60 г лёгкого майонеза;
- 40 мл обезжиренного молока;
- 1 чайная ложка сахара;
- несколько пёрышек зелёного лука;
- 1 зубчик чеснока;
- соль — по вкусу;
- молотый чёрный перец — по вкусу.
Приготовление
Смешайте сметану, майонез, молоко и сахар. Добавьте измельчённые лук и чеснок, соль и перец. Перед тем как заправлять салат, поставьте соус в холодильник как минимум на час.
Чесночную заправку можно хранить в холодильнике не больше пары дней.
5. Заправка с бальзамическим уксусом
Ингредиенты
- 120 мл оливкового масла;
- 120 мл бальзамического уксуса;
- 2 чайные ложки дижонской горчицы;
- 1 измельчённый зубчик чеснока;
- 1 столовая ложка мёда;
- 1 чайная ложка соли;
- ¼ чайной ложки молотого чёрного перца.
Приготовление
Смешайте все ингредиенты в ёмкости с плотно закрывающейся крышкой. Хорошо встряхните и поместите в холодильник как минимум на полчаса. Перед употреблением ещё раз встряхните.
Готовая заправка хранится в холодильнике пару недель.
6. Огуречно-йогуртовая заправка для салата
Ингредиенты
- ½ огурца;
- 1 зубчик чеснока;
- 240 г натурального йогурта;
- 1 чайная ложка лимонного сока;
- ½ чайной ложки соли;
- ½ чайной ложки молотого белого перца.
Приготовление
Очистите огурец, измельчите его и чеснок. Смешайте в блендере все ингредиенты до однородной консистенции. Перед употреблением охладите заправку в холодильнике, но не храните её там больше трёх дней.
7. Апельсиновая заправка для салата
Ингредиенты
- 60 мл апельсинового сока;
- 3 столовые ложки красного винного уксуса;
- 2 чайные ложки мёда;
- 1 ½ чайной ложки дижонской горчицы;
- 1 столовая ложка оливкового масла.
Приготовление
Смешайте все ингредиенты в ёмкости с плотно закрывающейся крышкой. Хорошо встряхните и уберите в холодильник. Перед употреблением ещё раз встряхните.
8. Итальянская заправка для салата
Ингредиенты
- 2 зубчика чеснока;
- 240 мл воды;
- 60 мл лимонного сока;
- 60 мл красного винного уксуса;
- 1 чайная ложка сахара;
- ¾ чайной ложки соли;
- ¾ чайной ложки паприки;
- ¾ чайной ложки сушёного орегано;
- ½ столовой ложки измельчённого репчатого лука;
- ½ чайной ложки горчичного порошка;
- ½ чайной ложки сушёного тимьяна;
- 180 мл оливкового масла.
Приготовление
Разрежьте зубчики чеснока пополам. Измельчите все ингредиенты, кроме оливкового масла, в блендере до состояния пюре. Затем, взбивая, постепенно вливайте масло.
Хранить заправку в холодильнике можно несколько недель.
9. Лимонная заправка для салата
Ингредиенты
- несколько пёрышек зелёного лука;
- несколько веточек петрушки;
- 60 мл лимонного сока;
- 60 мл подсолнечного масла;
- 60 мл оливкового масла;
- 1 ½ чайной ложки сахара;
- ½ чайной ложки горчичного порошка;
- ¼ чайной ложки соли;
- ⅛ чайной ложки молотого чёрного перца.
Приготовление
Измельчите лук и петрушку. Смешайте все ингредиенты в ёмкости с плотно закрывающейся крышкой и хорошо встряхните.
10. Горчичная заправка для салата
Ингредиенты
- 120 г майонеза;
- 2 столовые ложки сахара;
- 1 столовая ложка белого уксуса;
- 1 ½ чайной ложки столовой горчицы.
Приготовление
Перемешайте все ингредиенты до однородности. Готовую заправку храните в холодильнике не больше недели.
11. Острая лаймовая заправка для салата
Ингредиенты
- 4 столовые ложки лаймового сока;
- 3 чайные ложки цедры лайма;
- 60 мл красного винного уксуса;
- 1 столовая ложка соевого соуса;
- 1 столовая ложка мёда;
- 80 мл оливкового масла;
- 1 измельчённый зубчик чеснока;
- ½ чайной ложки хлопьев паприки или молотого красного перца;
- 1 чайная ложка молотого кумина;
- ½ чайной ложки соли.
Приготовление
Смешайте все ингредиенты в ёмкости с плотно закрывающейся крышкой. Хорошо встряхните и уберите в холодильник как минимум на полчаса. Перед употреблением ещё раз встряхните.
12. Заправка с кокосовым молоком
Ингредиенты
- ¼ маленькой репчатой луковицы;
- 1 зубчик чеснока;
- 120 г майонеза;
- 120 мл кокосового молока;
- 1 столовая ложка измельчённого укропа;
- 2 столовые ложки измельчённой петрушки;
- 3 столовые ложки измельчённого зелёного лука;
- ½ чайной ложки соли;
- ¼ чайной ложки молотого чёрного перца;
- 1 чайная ложка яблочного уксуса;
- 1 чайная ложка белого винного уксуса.
Приготовление
Измельчите лук и чеснок. Смешайте все ингредиенты и поставьте в холодильник на полчаса. Соус может храниться там несколько дней.
13. Заправка с авокадо
Ингредиенты
- 1 спелое авокадо;
- 60 мл белого винного уксуса;
- сок целого лимона;
- соль — по вкусу;
- молотый чёрный перец — по вкусу;
- 180 мл оливкового масла.
Приготовление
В блендере смешайте мякоть авокадо, уксус, лимонный сок, соль и перец. Продолжая взбивать, постепенно вливайте масло, пока не добьётесь однородной консистенции.
Заправку можно хранить в холодильнике несколько дней.
14. Заправка для «Цезаря»
Ингредиенты
- 60 г филе анчоусов в масле;
- 2 зубчика чеснока;
- 3 яичных желтка;
- 1 чайная ложка дижонской горчицы;
- 2 столовые ложки лимонного сока;
- 2 столовые ложки оливкового масла;
- 120 мл подсолнечного масла;
- 2 столовые ложки тёртого пармезана;
- щепотка молотого чёрного перца.
Приготовление
Измельчите анчоусы и чеснок. Взбейте желтки, добавьте к ним горчицу, анчоусы, чеснок и лимонный сок и перемешайте. Постоянно мешая соус венчиком, вливайте оливковое масло. Перемешайте до однородной консистенции. Точно так же влейте подсолнечное масло. Затем добавьте сыр и перец и хорошо перемешайте.
Заправку можно хранить в холодильнике несколько дней.
15. Имбирно-апельсиновая заправка для салата
Ингредиенты
- 120 г натурального йогурта;
- 2 столовые ложки апельсинового сока;
- ¾ чайной ложки свежего тёртого имбиря;
- ¼ чайной ложки соли;
- 1 чайная ложка сахара;
- ¼ чайной ложки высушенной цедры апельсина;
- щепотка кайенского перца;
- щепотка молотой корицы.
Приготовление
Измельчите все ингредиенты в блендере до однородной кремообразной консистенции. Перед употреблением охладите заправку в холодильнике. Её можно хранить там не больше трёх дней.
16. Французская заправка для салата
Ингредиенты
- ¼ маленькой репчатой луковицы;
- ½ чайной ложки горчицы;
- 1 столовая ложка томатной пасты;
- 80 мл оливкового масла;
- 60 мл белого винного уксуса;
- 1 столовая ложка мёда.
Приготовление
Измельчите лук и смешайте в блендере все ингредиенты до однородной консистенции.
17. Имбирно-морковная заправка для салата
Ингредиенты
- 2 средние моркови;
- 240 мл растительного масла;
- 120 мл рисового уксуса;
- 80 мл соевого соуса;
- 1 столовая ложка сахара;
- 1 ¼ чайной ложки свежего тёртого имбиря;
- соль — по вкусу;
- молотый чёрный перец — по вкусу.
Приготовление
Почистите морковь и нарежьте небольшими кусочками. Смешайте все ингредиенты в блендере до однородной консистенции. Такую заправку можно хранить в холодильнике до двух недель.
18. Малиновая заправка для салата
Ингредиенты
- 70 г свежей или замороженной малины;
- 60 мл белого винного уксуса;
- 1 ½ столовой ложки измельчённого репчатого лука;
- 120 мл оливкового масла;
- соль — по вкусу;
- молотый чёрный перец — по вкусу.
Приготовление
Смешайте все ингредиенты в блендере до однородной консистенции. Храните готовую заправку в холодильнике не больше пары недель. Перед употреблением её нужно перемешивать.
19. Клубнично-мятная заправка для салата
Ингредиенты
- ¼ маленькой головки репчатого лука;
- 220 г клубники;
- 7 свежих листьев мяты;
- 85 г мёда;
- 60 мл белого винного уксуса;
- 2 столовые ложки лимонного сока;
- 60 мл растительного масла.
Приготовление
Измельчите лук. Смешайте все ингредиенты, кроме масла, в блендере до однородной консистенции. Продолжая мешать, постепенно вливайте растительное масло. Заправка хранится в холодильнике не больше трёх дней. Перед употреблением её необходимо взболтать.
20. Заправка с арахисовой пастой
Ингредиенты
- 125 г арахисовой пасты;
- 2 столовые ложки рисового уксуса;
- 1 столовая ложка сахара;
- 1 чайная ложка соевого соуса;
- соль — по вкусу;
- молотый чёрный перец — по вкусу;
- 100 мл воды.
Приготовление
Смешайте все ингредиенты. Воды может потребоваться чуть меньше, поэтому не вливайте её всю сразу. Готовая заправка по консистенции должна напоминать жирные сливки. Её можно хранить в холодильнике пару недель.
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