20 заправок, которые улучшат вкус любого салата

Горчичные, чесночные, цитрусовые, йогуртовые, имбирные и даже ягодные заправки для тех, кому надоели масло и майонез.

Эти заправки универсальны. Они хорошо сочетаются с зеленью, овощами, мясом и рыбой. Так что не бойтесь экспериментировать и добавлять их к любимым салатам.

Кстати, заправки с уксусом можно использовать как маринады для мяса.

1. Медово-горчичная заправка для салата

recipethis.com

Ингредиенты

120 мл уксуса;

240 г майонеза;

1 чайная ложка столовой горчицы;

1 чайная ложка сахара;

1 чайная ложка измельчённого репчатого лука;

170 г мёда;

1 чайная ложка измельчённой петрушки;

¼ чайной ложки соли;

¼ чайной ложки молотого чёрного перца;

120 мл растительного масла.

Приготовление

Смешайте уксус, майонез и горчицу. Добавьте сахар, лук, мёд, петрушку, соль и перец. Постоянно помешивая, тонкой струйкой влейте масло. Перемешайте до однородной консистенции.

Эта заправка может храниться в холодильнике пару недель.

2. Заправка с пармезаном и специями

tasteofhome.com

Ингредиенты

180 мл оливкового масла;

120 мл красного винного уксуса;

1 столовая ложка тёртого пармезана;

1 измельчённый зубчик чеснока;

½ чайной ложки соли;

½ чайной ложки сахара;

½ чайной ложки сушёного орегано;

щепотка молотого чёрного перца.

Приготовление

Смешайте все ингредиенты в банке или бутылке с плотно закрывающейся крышкой. Хорошо встряхните.

Храните готовую заправку в холодильнике не больше пары недель. Встряхивайте каждый раз перед употреблением.

3. Домашний майонез

myculturedpalate.com

Ингредиенты

2 яичных желтка;

2 столовые ложки воды;

2 столовые ложки лимонного сока;

½ чайной ложки соли;

щепотка молотого белого перца;

240 мл оливкового масла.

Приготовление

Взбейте в металлическом ковше или миске желтки, добавьте воду и лимонный сок. Поставьте ёмкость в кастрюлю с кипящей водой так, чтобы получилась водяная баня. Перемешивайте смесь, пока она не загустеет.

Затем переставьте ёмкость с соусом в большую миску с холодной водой и мешайте ещё 2 минуты, пока он не остынет.

Выложите смесь в блендер, добавьте соль и перец. Взбивая соус, постепенно тонкой струйкой вливайте оливковое масло. У вас должен получиться соус однородной консистенции.

Такой майонез может храниться в холодильнике несколько дней.

4. Чесночная заправка для салата

cheapdresses.us

Ингредиенты

120 г нежирной сметаны;

60 г лёгкого майонеза;

40 мл обезжиренного молока;

1 чайная ложка сахара;

несколько пёрышек зелёного лука;

1 зубчик чеснока;

соль — по вкусу;

молотый чёрный перец — по вкусу.

Приготовление

Смешайте сметану, майонез, молоко и сахар. Добавьте измельчённые лук и чеснок, соль и перец. Перед тем как заправлять салат, поставьте соус в холодильник как минимум на час.

Чесночную заправку можно хранить в холодильнике не больше пары дней.

5. Заправка с бальзамическим уксусом

thekitchn.com

Ингредиенты

120 мл оливкового масла;

120 мл бальзамического уксуса;

2 чайные ложки дижонской горчицы;

1 измельчённый зубчик чеснока;

1 столовая ложка мёда;

1 чайная ложка соли;

¼ чайной ложки молотого чёрного перца.

Приготовление

Смешайте все ингредиенты в ёмкости с плотно закрывающейся крышкой. Хорошо встряхните и поместите в холодильник как минимум на полчаса. Перед употреблением ещё раз встряхните.

Готовая заправка хранится в холодильнике пару недель.

6. Огуречно-йогуртовая заправка для салата

allrecipes.com

Ингредиенты

½ огурца;

1 зубчик чеснока;

240 г натурального йогурта;

1 чайная ложка лимонного сока;

½ чайной ложки соли;

½ чайной ложки молотого белого перца.

Приготовление

Очистите огурец, измельчите его и чеснок. Смешайте в блендере все ингредиенты до однородной консистенции. Перед употреблением охладите заправку в холодильнике, но не храните её там больше трёх дней.

7. Апельсиновая заправка для салата

tasteofhome.com

Ингредиенты

60 мл апельсинового сока;

3 столовые ложки красного винного уксуса;

2 чайные ложки мёда;

1 ½ чайной ложки дижонской горчицы;

1 столовая ложка оливкового масла.

Приготовление

Смешайте все ингредиенты в ёмкости с плотно закрывающейся крышкой. Хорошо встряхните и уберите в холодильник. Перед употреблением ещё раз встряхните.

8. Итальянская заправка для салата

tasteofhome.com

Ингредиенты

2 зубчика чеснока;

240 мл воды;

60 мл лимонного сока;

60 мл красного винного уксуса;

1 чайная ложка сахара;

¾ чайной ложки соли;

¾ чайной ложки паприки;

¾ чайной ложки сушёного орегано;

½ столовой ложки измельчённого репчатого лука;

½ чайной ложки горчичного порошка;

½ чайной ложки сушёного тимьяна;

180 мл оливкового масла.

Приготовление

Разрежьте зубчики чеснока пополам. Измельчите все ингредиенты, кроме оливкового масла, в блендере до состояния пюре. Затем, взбивая, постепенно вливайте масло.

Хранить заправку в холодильнике можно несколько недель.

9. Лимонная заправка для салата

intelling.us

Ингредиенты

несколько пёрышек зелёного лука;

несколько веточек петрушки;

60 мл лимонного сока;

60 мл подсолнечного масла;

60 мл оливкового масла;

1 ½ чайной ложки сахара;

½ чайной ложки горчичного порошка;

¼ чайной ложки соли;

⅛ чайной ложки молотого чёрного перца.

Приготовление

Измельчите лук и петрушку. Смешайте все ингредиенты в ёмкости с плотно закрывающейся крышкой и хорошо встряхните.

10. Горчичная заправка для салата

massel.com

Ингредиенты

120 г майонеза;

2 столовые ложки сахара;

1 столовая ложка белого уксуса;

1 ½ чайной ложки столовой горчицы.

Приготовление

Перемешайте все ингредиенты до однородности. Готовую заправку храните в холодильнике не больше недели.

11. Острая лаймовая заправка для салата

wholefully.com

Ингредиенты

4 столовые ложки лаймового сока;

3 чайные ложки цедры лайма;

60 мл красного винного уксуса;

1 столовая ложка соевого соуса;

1 столовая ложка мёда;

80 мл оливкового масла;

1 измельчённый зубчик чеснока;

½ чайной ложки хлопьев паприки или молотого красного перца;

1 чайная ложка молотого кумина;

½ чайной ложки соли.

Приготовление

Смешайте все ингредиенты в ёмкости с плотно закрывающейся крышкой. Хорошо встряхните и уберите в холодильник как минимум на полчаса. Перед употреблением ещё раз встряхните.

12. Заправка с кокосовым молоком

wholefully.com

Ингредиенты

¼ маленькой репчатой луковицы;

1 зубчик чеснока;

120 г майонеза;

120 мл кокосового молока;

1 столовая ложка измельчённого укропа;

2 столовые ложки измельчённой петрушки;

3 столовые ложки измельчённого зелёного лука;

½ чайной ложки соли;

¼ чайной ложки молотого чёрного перца;

1 чайная ложка яблочного уксуса;

1 чайная ложка белого винного уксуса.

Приготовление

Измельчите лук и чеснок. Смешайте все ингредиенты и поставьте в холодильник на полчаса. Соус может храниться там несколько дней.

13. Заправка с авокадо

wholefully.com

Ингредиенты

1 спелое авокадо;

60 мл белого винного уксуса;

сок целого лимона;

соль — по вкусу;

молотый чёрный перец — по вкусу;

180 мл оливкового масла.

Приготовление

В блендере смешайте мякоть авокадо, уксус, лимонный сок, соль и перец. Продолжая взбивать, постепенно вливайте масло, пока не добьётесь однородной консистенции.

Заправку можно хранить в холодильнике несколько дней.

14. Заправка для «Цезаря»

thekitchn.com

Ингредиенты

60 г филе анчоусов в масле;

2 зубчика чеснока;

3 яичных желтка;

1 чайная ложка дижонской горчицы;

2 столовые ложки лимонного сока;

2 столовые ложки оливкового масла;

120 мл подсолнечного масла;

2 столовые ложки тёртого пармезана;

щепотка молотого чёрного перца.

Приготовление

Измельчите анчоусы и чеснок. Взбейте желтки, добавьте к ним горчицу, анчоусы, чеснок и лимонный сок и перемешайте. Постоянно мешая соус венчиком, вливайте оливковое масло. Перемешайте до однородной консистенции. Точно так же влейте подсолнечное масло. Затем добавьте сыр и перец и хорошо перемешайте.

Заправку можно хранить в холодильнике несколько дней.

15. Имбирно-апельсиновая заправка для салата

allrecipes.com

Ингредиенты

120 г натурального йогурта;

2 столовые ложки апельсинового сока;

¾ чайной ложки свежего тёртого имбиря;

¼ чайной ложки соли;

1 чайная ложка сахара;

¼ чайной ложки высушенной цедры апельсина;

щепотка кайенского перца;

щепотка молотой корицы.

Приготовление

Измельчите все ингредиенты в блендере до однородной кремообразной консистенции. Перед употреблением охладите заправку в холодильнике. Её можно хранить там не больше трёх дней.

16. Французская заправка для салата

wellnessmama.com

Ингредиенты

¼ маленькой репчатой луковицы;

½ чайной ложки горчицы;

1 столовая ложка томатной пасты;

80 мл оливкового масла;

60 мл белого винного уксуса;

1 столовая ложка мёда.

Приготовление

Измельчите лук и смешайте в блендере все ингредиенты до однородной консистенции.

17. Имбирно-морковная заправка для салата

cavewomancafe.com

Ингредиенты

2 средние моркови;

240 мл растительного масла;

120 мл рисового уксуса;

80 мл соевого соуса;

1 столовая ложка сахара;

1 ¼ чайной ложки свежего тёртого имбиря;

соль — по вкусу;

молотый чёрный перец — по вкусу.

Приготовление

Почистите морковь и нарежьте небольшими кусочками. Смешайте все ингредиенты в блендере до однородной консистенции. Такую заправку можно хранить в холодильнике до двух недель.

18. Малиновая заправка для салата

kitchensimmer.com

Ингредиенты

70 г свежей или замороженной малины;

60 мл белого винного уксуса;

1 ½ столовой ложки измельчённого репчатого лука;

120 мл оливкового масла;

соль — по вкусу;

молотый чёрный перец — по вкусу.

Приготовление

Смешайте все ингредиенты в блендере до однородной консистенции. Храните готовую заправку в холодильнике не больше пары недель. Перед употреблением её нужно перемешивать.

19. Клубнично-мятная заправка для салата

csmonitor.com

Ингредиенты

¼ маленькой головки репчатого лука;

220 г клубники;

7 свежих листьев мяты;

85 г мёда;

60 мл белого винного уксуса;

2 столовые ложки лимонного сока;

60 мл растительного масла.

Приготовление

Измельчите лук. Смешайте все ингредиенты, кроме масла, в блендере до однородной консистенции. Продолжая мешать, постепенно вливайте растительное масло. Заправка хранится в холодильнике не больше трёх дней. Перед употреблением её необходимо взболтать.

20. Заправка с арахисовой пастой

bonappetit.com

Ингредиенты

125 г арахисовой пасты;

2 столовые ложки рисового уксуса;

1 столовая ложка сахара;

1 чайная ложка соевого соуса;

соль — по вкусу;

молотый чёрный перец — по вкусу;

100 мл воды.

Приготовление

Смешайте все ингредиенты. Воды может потребоваться чуть меньше, поэтому не вливайте её всю сразу. Готовая заправка по консистенции должна напоминать жирные сливки. Её можно хранить в холодильнике пару недель.